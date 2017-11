Accueil > Musique > Artistes > Arthur H > Arthur H : Nouvel album 2018

Abordant les thèmes contraires de la mélancolie et de la joie, du chagrin et de la liesse, Amour chien fou est avant tout un un disque d’amour. Arthur H y chante ceux qu’il aime : les femmes, la famille, les proches disparus.

Disponible le 26 janvier 2018, l’album a été imaginé pendant un tour du monde, enregistré à Paris au cœur de l’été 2017, avant d’être mixé et masterisé à Montréal. La réalisation a été confiée à Nicolas Repac, compagnon de toujours d’Arthru H.

DISCOGRAPHIE D’ARTHUR H

Du 29 janvier au 2 février 2014, sur une idée originale nommée La construction d’un rêve, Arthur H a décidé d’élire résidence au Centre Phi (studio de création à Montréal) et de livrer au public l’envers du décor sur ce moment, sur cette intimité que sont ces étapes de création et d’enregistrement des chansons de son nouvel album. Chaque jour, de 20h à minuit (heure française), le tout est filmé et retransmis en direct sur le web.

"Le dernier endroit vraiment libre, c’est l’espace de la création lui-même, déclare l’artiste. L’endroit chaud et protégé où l’art se reçoit et s’invente avant d’être propulsé dans le monde. Aujourd’hui, je crois qu’il faut révéler les secrets, partager la beauté de la matière avec ceux qui en ont envie, amener les gens tout près de la source, là où tout le monde peut se désaltérer et se régénérer. L’enregistrement d’un disque est une aventure insaisissable et c’est ça qui est passionnant."

Cet album intitulé Soleil dedans sort le 22 septembre 2014. Il a été enregistré au Québec avec l’équipe et les musiciens de Patrick Watson et co-réalisé par François Lafontaine, clavier du groupe québécois Karkwa. Oubliez la "voix caverneuse" d’Arthur H. Dans Soleil dedans, sa voix monte haut, très haut. "La femme qui est en moi a parfois envie de chanter et je l’assume", confesse-t-il.

Premier extrait : La Caissière du super.

Disponible le 31 mars 2014, L’Or d’Eros est le deuxième volet de la collection Poetika Musika, qui se propose de colorer les grands classiques de la poésie du XXème siècle avec un filtre musical, spatial et cinématographique. Sans l’aide du chant, il s’agit de faciliter l’accès à des textes jugés difficiles et redonner le goût de lire...

Après L’Or Noir consacré à la poésie de la Caraïbe francophone, cet opus se penche sur la poésie érotique, une poésie libérée, débarrassée de tout conditionnement. Arthur H lit des textes signées par quelques uns des aux auteurs les plus sulfureux du siècle dernier, sur une musique de Nicolas Repac.

Prolifique Arthur H. Après Négresse Blanche (2003), Adieu tristesse (2005), L’Homme du monde (2008) et le double CD Mystic Rumba (2010), le chanteur est déjà de retour en bacs avec un nouvel opus ! Son nouvel album intitulé Baba Love a d’ailleurs fait l’objet de nombreuses indiscrétions dévoilées au compte-goutte sur Internet. C’est l’interprète lui-même qui a tenu un journal en ligne, indiquant à ses fans l’avancement de son projet. "Tout à la fois, je suis profondément heureux, en train de réaliser un rêve, mais aussi je m’arrache moult cheveux blancs, écrivait-il le 21 avril. Toutefois, la musique arrive, elle apparait à son propre rythme. Parfois vive, gracieuse, belle, fraiche, surtout les prises du matin." Le 18 mai, Arthur H précisait la nature de son nouveau disque, alors en cours d’enregistrement : "C’est une tentative d’hymne à l’amour, à la sensualité, un disque fait pour donner envie de faire l’amour, j’espère que ça marchera. Aujourd’hui on mixe une chanson que j’ai écrite pour mon amie Lhasa, une pensée ailée pour ma soeur invisible." On y retrouvera les participations de Jean-Louis Trintignant, Izia et Saul Williams.

Sortie le 17 octobre 2011.

Après le succès de L’Homme du monde (2008), Arthur H revient en 2010 avec un nouvel album studio intitulé Mystic Rumba. Il succède également à Bachibouzouk (1992), Trouble-fête (1996), Pour Madame X (2000), Négresse Blanche (2003) et bien sûr Adieu tristesse (2005) qui lui avait permis d’élargir son cercle de fans.

A noter que le chanteur se produit sur de nombreuses scènes et notamment au Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris, du 9 au 14 mars 2010. L’occasion de découvrir son nouveau répertoire...

Sortie le 22 mars 2010.

Le 2 juin 2008 sort le nouvel album d’Arthur H, L’Homme du monde.

Cette fois, il a troqué le piano contre la guitare, il a dit Adieu Tristesse pour faire un disque groovy et dansant, mais toujours aussi poétique, le délire en plus. Un film, qui accompagne l’album, illustre ces chansons simples et colorées, qui deviennent une histoire, où les personnages rêvés d’Arthur prennent corps avec humour et fantaisie.