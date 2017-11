Accueil > Guides France > Nice > Guide de Nice > Brocantes et vide-greniers à Nice en décembre 2017

Vous pourrez également voir en bas de page les évènements récurrents à Nice.

Vide-greniers au Port de Nice le dimanche 3 décembre 2017

Plus de 200 exposants de 8h à 18h

Port de Nice - Quai Lunel 06300 Nice (Parvis du Parking Lympia)

Le Port : Bus 3, bus 20, bus 30, bus 38, bus 81 et bus P

Vide-greniers du Rotary Comte de Nice le dimanche 3 décembre 2017

De 200 à 300 exposants de 4h à 17h

Parking Couvert du MIN d’Azur - Min Saint-Augustin 06200 Nice (66 Route de Grenoble)

Marché Gare : Bus 51

Téléphone : 06 08 11 71 27

Vente de Créateurs et Vintage le vendredi 8, le samedi 9 et le dimanche 10 décembre 2017

De 18h à 21h le vendredi et de 10h à 19h le samedi et dimanche

19 Rue Cronstadt 06000 Nice

Alsace Lorraine : Bus 7, bus 12, bus 23, bus 38 et bus 99

Vide-greniers de Noël au Port de Nice le dimanche 10 décembre 2017

120 exposants de 8h à 17h

Esplanade du Port de Nice - Quai Amiral Infernet 06300 Nice

Le Port : Bus 3, bus 20, bus 30, bus 38, bus 81 et bus P

Téléphone : 06 27 03 22 47

Vide-greniers - Le Port Esprit de Noël le samedi 16 décembre 2017

De 100 à 200 exposants de 8h à 17h

Parking de l’Esplanade du Port

Le Port : Bus 3, bus 20, bus 30, bus 38, bus 81 et bus P

Téléphone : 06 03 94 77 31

Vide ta Chambre (vide-grenier et bourse aux jouets) le samedi 16 décembre 2017

De 9h à 18h

Parvis du Centre Animanice St-Pancrace - 465 Avenue de Pessicart 06100 Nice

Ecole Saint-Pancrace : Bus 63

Téléphone : 07 67 09 74 96

à venir les mois suivants

Pas d’évènement annoncé pour le moment...

Si vous êtes au courant d’une annulation ou d’une brocante n’apparaissant pas dans la liste ci-dessous, n’hésitez pas à nous avertir en laissant un message sur l’espace de contribution de l’article ici.

Si vous êtes un organisateur ; vous pouvez nous proposer votre évènement (que nous ajouterons à cet article) en remplissant notre formulaire dédié. Cliquez ici pour vous rendre sur le formulaire.





Les classiques de Nice

Le marché à la brocante

Tous les lundis, 200 exposants sont présents de 7h à 18h

Cours Saleya 06300 Nice

Opéra - Vieille Ville : Tramway T1

Entrée gratuite

Brocante, déballage marchand place Garibaldi

Tous les 3e samedis du mois, 150 exposants sont présents de 8h à 17h

Place Garibaldi 06000 Nice

Garibaldi : Tramway ligne 1

Entrée gratuite

Braderie 10, 20, 30 euros

Tous les mardis, de 18h à 20h

37 bis Rue du Maréchal Joffre 06000 Nice

Masséna : Tramway ligne 1

Entrée gratuite

Bourse aux cartes postales, disques et vieux papiers

Tous les 4e samedis du mois de 7h à 17h

Place du Palais de Justice 06300 Nice

Opéra - Vieille Ville : Tramway ligne 1

Téléphone : 0497132151

Entrée gratuite

