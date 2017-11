Accueil > Guides France > Guide de Strasbourg > Brocantes et vide-greniers à Strasbourg en décembre 2017

Voici les vide-greniers et brocantes qui se tiennent à Strasbourg pendant le mois de décembre 2017.

Vous pourrez également voir en bas de page les évènements récurrents à Strasbourg.

Bourse aux jouets tout pour l’enfant le dimanche 10 décembre 2017

50 exposants de 10h à 18h

Place du Marché Neudorf 67100 Strasbourg

Neudorf Marché : Bus 14 et bus 24

La Brocante du Kitsch le dimanche 10 et le dimanche 17 décembre 2017

De 10h à 19h

Kitsch’n Bar - 8 Quai Charles Altorffer 67000 Strasbourg

Faubourg National : Tramway B et Tramway F

Bourse au jouets, vêtements enfants, puériculture le dimanche 10 décembre 2017

De 8h à 13h

Centre socio-culturel Camille Claus - 41 Rue Virgile 67200 Strasbourg

Bosco : Bus 4

Vente de jouets et vide-dressing Neudorf le dimanche 17 décembre 2017

De 14h30 à 18h30

Espace le 23 - 23 Rue du Lazaret 67100 Strasbourg

Lazaret : Bus 14 et bus 24

à venir les mois suivants

Pas d’évènement annoncé pour le moment...

Si vous êtes au courant d’une annulation ou d’une brocante n’apparaissant pas dans la liste ci-dessous, n’hésitez pas à nous avertir en laissant un message sur l’espace de contribution de l’article ici.

Si vous êtes un organisateur ; vous pouvez nous proposer votre évènement (que nous ajouterons à cet article) en remplissant notre formulaire dédié. Cliquez ici pour vous rendre sur le formulaire.





Les classiques de Strasbourg

Marché aux livres

Tous les mardis, mercredis et samedis, 15 exposants sont présents de 9h à 18h

Rue des Hallebardes et Place Kléber 67000 Strasbourg

Entrée gratuite

Marché de brocante et d’antiquité de Strasbourg

Tous les mercredis et samedis, 30 exposants sont présents de 8h à 16h

Rue de l’Étal 67000 Strasbourg

Bus 14 et bus 24 arrêt "Ancienne Douane"

Entrée gratuite

Voir également :

Brocantes et vide-greniers à Paris

Brocantes et vide-greniers à Lyon

Brocantes et vide-greniers à Nantes

Brocantes et vide-greniers à Marseille

Brocantes et vide-greniers à Lille

Brocantes et vide-greniers à Toulouse

Brocantes et vide-greniers à Nice

Brocantes et vide-greniers à Strasbourg

Brocantes et vide-greniers à Montpellier

Brocantes et vide-greniers à Bordeaux

Brocantes et vide-greniers à Rennes

Brocantes et vide-greniers à Dijon

Brocantes et vide-greniers à Rouen

Brocantes et vide-greniers à Orléans

Le guide des grandes braderies en France