Accueil > Toulouse > Actualités Toulouse > Calendrier Toulouse > Brocantes et vide-greniers à Toulouse en décembre 2017

Vous pourrez également voir en bas de page les évènements récurrents à Toulouse.

Vide ta chambre (0-16 ans) Marengo Periol le samedi 2 décembre 2017

De 10h à 18h

Ecole maternelle Marengo Periol - 9 Rue du Maréchal Gallieni 31500 Toulouse

Jolimont : Métro A - Bus 37 et Navette Cimetières

Bourse aux Jouets le samedi 2 décembre 2017

De 13h à 18h

Ecole Grand Selve - 26 Rue Fénelon 31200 Toulouse

Grand Selve : Bus 26

Bourse aux Jeux et aux Jouets le samedi 9 décembre 2017

De 9h à 17h

Salle de Limayrac - 22 Rue Xavier Darasse 31500 Toulouse

Firmis : Bus 23

Téléphone : 05 61 34 12 58

Bourse aux Jouets Pouvourville le dimanche 3 décembre 2017

De 10h à 18h

Impasse de Sarrangines 31400 Toulouse

Eglise Pouvourville : Bus 54

Téléphone : 06 52 18 54 71

Bourse aux jouets, vide-greniers puériculture le dimanche 10 décembre 2017

De 9h à 17h

Maison de quartier la Vache - Rue Marguerite Duras 31200 Toulouse

La Vache : Métro B - Bus 59, bus 60 et bus 69 - TAD 105

Puces de Couturières Fontaine Lestang le dimanche 19 novembre 2017

De 9h à 16h

Maison de Quartier Fontaine Lestang - 59 Rue Vestrepain 31100 Toulouse

Fontaine-Lestang : Métro A - Bus 13

à venir les mois suivants

Pas d’évènement annoncé pour le moment...

Si vous êtes au courant d’une annulation ou d’une brocante n’apparaissant pas dans la liste ci-dessous, n’hésitez pas à nous avertir en laissant un message sur l’espace de contribution de l’article ici.

Si vous êtes un organisateur ; vous pouvez nous proposer votre évènement (que nous ajouterons à cet article) en remplissant notre formulaire dédié. Cliquez ici pour vous rendre sur le formulaire.





Les classiques de Toulouse

La Brocante des Allées

Tous les premiers vendredi, samedi et dimanche de chaque mois, de 7h à 18h le vendredi et de 10h à 18h le week-end

120 Brocanteurs et Antiquaires

Allée François Verdier 31000 Toulouse

François-Verdier : Métro B - Bus 2​, bus 2S, bus​ 10, bus​ 10S, bus​ 14, bus​ L16, bus​ 22, bus​ 22S, bus​ 29, bus​ 38 et bus​ 38S

Marché aux puces Saint-Sernin

Tous les samedis et dimanches de l’année

De 200 à 300 exposants de 7h à 13h30 le samedi et de 7h à 14h le dimanche

Place Saint-Sernin 31000 Toulouse

Jeanne d’Arc : Métro B - Bus 15, bus​ L16, bus​ 23, bus​ 29, bus​ 38, bus​ 38S, bus​ 42, bus​ 44, bus​ 45, bus​ 70, navette​ Aéroport​ et Noctambus

Le grand vide-grenier particuliers et professionnels Basso Cambo

Tous les 2e dimanches du mois

350 exposants de 6h à 17h

Parking Géant Casino Basso Cambo - Place Edouard Bouillères 31100 Toulouse

Basso-Cambo : Métro ligne A - Bus 8, bus​ 11, bus​​ 12, bus​​ 12S, bus​​ 14, bus​​ 21, bus​​ 47, bus​​ 48, bus​​ 49, bus​​ 50, bus​​ 53, bus​​ 57, bus​​ 58 et bus​​ 87

Espace chineurs

Tous les samedis de l’année

60 exposants de 7h30 à 13h

Boulevard Lascrosses 31000 Toulouse

Compans - Caffarelli : Métro B - Bus 1, bus​ L16, bus​ 45, bus​ 63​, navette Aéroport​ et Noctambus

Marché de Livres Anciens et d’Occasion

Tous les samedis de l’année

De 5 à 12 bouquinistes présents de 9h à 18h

Place Saint-Étienne 31000 Toulouse

François-Verdier : Métro B - Bus 2​, bus 2S, bus​ 10, bus​ 10S, bus​ 14, bus​ L16, bus​ 22, bus​ 22S, bus​ 29, bus​ 38 et bus​ 38S

Marché aux livres Arnaud Bernard

Tous les jeudis de l’année de 7h à 18h

Place Arnaud Bernard 31000 Toulouse

Compans - Caffarelli : Métro B - Bus 1, bus​ L16, bus​ 45, bus​ 63​, navette Aéroport​ et Noctambus

Marché aux livres Salin

Tous les vendredis de l’année de 7h à 18h

Place du Salin 31000 Toulouse

Palais de Justice : Métro B - Tramway T1 et Tramway T2 - Bus 1​, bus 12, bus​ 12S et Noctambus

Marché aux livres Saint-Cyprien

Tous les lundis de l’année de 8h à 19h

Place Roguet 31300 Toulouse

Saint-Cyprien - République : Métro A - Bus 1, bus​ 3, bus​ 14, bus​ 45, bus​ 66 et bus Noct

Marché Fripe Reynerie

Tous les mercredis de l’année de 7h à 13h30

Rue de Kiev 31100 Toulouse

Reynerie : Métro A

Vide-greniers Espoir

Tous les lundis de 10h à 17h

16 Chemin de Fages 31400 Toulouse

Fages : Bus 27

Voir également :

Brocantes et vide-greniers à Paris

Brocantes et vide-greniers à Lyon

Brocantes et vide-greniers à Nantes

Brocantes et vide-greniers à Marseille

Brocantes et vide-greniers à Lille

Brocantes et vide-greniers à Toulouse

Brocantes et vide-greniers à Nice

Brocantes et vide-greniers à Strasbourg

Brocantes et vide-greniers à Montpellier

Brocantes et vide-greniers à Bordeaux

Brocantes et vide-greniers à Rennes

Brocantes et vide-greniers à Dijon

Brocantes et vide-greniers à Rouen

Brocantes et vide-greniers à Orléans

Le guide des grandes braderies en France