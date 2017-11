Accueil > Musique > Artistes > Bruno Mars > Bruno Mars en concert en France en 2018 !

L’interprète de Just the Way You Are était en France à l’automne 2013 pour promouvoir son album Unorthodox Jukebox . Après avoir assuré le show lors de la finale du Super Bowl 2014, il se produira à nouveau sur scène en 2018, armé de son nouvel opus 24K Magic . Un concert est prévu au Stade de France en juin 2018 !

Bruno Mars est né et a grandi à Hawaï aux côtés de ses parents. Il évolue très tôt dans un environnement culturel riche, qui l’initie aux répertoires Reggae, Rock, Hip Hop mais aussi R&B. Dès son plus jeune âge, il interprète des chansons de grands artistes tels que Michael Jackson et Elvis Presley.

Après l’obtention de son diplôme d’études secondaires en 2003, il déménage à Los Angeles afin de véritablement lancer sa carrière musicale. Il se fait alors un nom en tant que producteur, travaillant avec Flo Rida, Maroon 5, et Brandy. C’est finalement son featuring sur le titre Nothin’ On You de B.o.B. qui le projette sur le devant de la scène...

Sorti aux États-Unis au mois d’octobre 2010, l’album Doo-Wops & Hooligans a propulsé le chanteur au sommet des charts. Une popularité express qui s’explique par l’irrésistible mélodie du single Just The Way You Are, dont le clip a déjà été vu plus de 280 millions de fois sur YouTube... Fort de cette notoriété, l’artiste américain s’est lancé dans une tournée mondiale. En France, après un concert sold-out à la Maroquinerie en mars 2011, il est revenu se produire au festival Main Square d’Arras, à l’Olympia le 6 juillet, au Zénith de Paris le 20 octobre, puis à la Maroquinerie le 30 novembre 2012.

Avec son deuxième effort Unorthodox Jukebox, Bruno a confirmé tous les espoirs placés en lui. Succès critique et commercial, le disque a été aussi bien reçu en France où il s’est écoulé à près de 100 000 exemplaires, porté par le single Locked Out of Heaven.

Côté scène, le Moonshine Jungle Tour a été lancé en juin 2013, à Washington. Parmi ses quelques 70 dates, deux ont été confirmées dans l’Hexagone : au Palais Omnisports de Paris-Bercy le 14 octobre 2013, au Dôme de Marseille le 18 novembre, puis à Toulouse le lendemain.

En 2016, alors que le nouvel album 24K Magic est attendu, des rumeurs font état d’une éventuelle résidence à Las Vegas. Cette série de shows au Caesars Palace lui rapporterait même 750 000 dollars par concert !

En préambule à sa tournée 2017, le chanteur a participé au "fashion show" de la marque Victoria’s Secret qui se tenait à Paris en décembre 2016 (diffusé le 5 décembre sur CBS). Il y était accompagné sur scène de Lady Gaga et The Weeknd ! Par la suite, des concerts sont prévus en 2017 à Lille (le 31 mars), Montpellier (le 8 avril), Paris (les 5 et 6 juin) et Lyon (le 8 juin), puis le 30 juin 2018 au Stade de France !