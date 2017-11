Accueil > Ile-de-France > Seine-Saint-Denis > Villepinte > Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte > Longines Masters Paris : le programme 2017 !

Pour la huitième année consécutive, le Longines Masters de Paris déroule son tapis rouge et s’installe à Villepinte, avec le Salon du Cheval, du 30 novembre au 3 décembre 2017, pour quatre jours de sport, de spectacle et de glamour.

Le Longines Masters de Paris est une des compétitions de saut d’obstacles les plus relevées en France, avec un plateau d’exception et de nombreuses animations. Trois niveaux de compétition - Invitational, Prestige et Masters - et 21 épreuves exaltantes en parallèle au Salon du Cheval. Outre le programme sportif, ne pas rater les spectacles comme la course de Shetland !

Fidèle à sa renommée, le Longines Masters de Paris proposera un programme riche incluant compétitions équestres prestigieuses, spectacles uniques, expositions d’art contemporain, gastronomie étoilée et activités pour les enfants. Ces derniers pourront également assister aux entraînements des cavaliers sur le paddock ou encore découvrir les dernières collections des marques partenaires dans le Village Prestige.

Les quelques 50 000 visiteurs attendus auront le privilège de voir s’illustrer l’élite du saut d’obstacles mondial dans les épreuves des Masters (CSI 5*), des amateurs affûtés et des célébrités dans le Prestige Trophy (CSI 2*) et l’Invitational Trophy (CSI 1*) qui se disputeront une dotation totale de 1 million de dollars.

Parmi les autres épreuves notables de cette compétition, il ne faudra pas rater le Longines Speed Challenge, l’épreuve Style & Competition for AMADE et le Grand Prix Gucci.

Tout le programme et billetterie à consulter sur le site officiel de l’évènement.

Tarif :

Adulte Plein tarif 18 € (week-end) - 14 € (semaine)

Tarif réduit Groupe et CE : 14.50 € (week-end) - 11 € (semaine) Enfant 6-12 ans : 8 € tous les jours