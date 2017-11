Dimanche 3 décembre 2017 : magasins et centres commerciaux ouverts à Montpellier

Accueil > Guides France > Montpellier > Guide de Montpellier > Dimanche 3 décembre 2017 : magasins et centres commerciaux ouverts à (...)

Voici un guide pratique Evous qui vous indiquera les horaires d’ouverture des principaux centres commerciaux et grands magasins de Montpellier et de sa région. Un oubli à signaler ? Une correction à apporter ? N’hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires de cet article. Bon shopping !

Les Centres commerciaux ouverts à Montpellier

Centre Commercial Polygone

1 Rue des Pertuisanes 34000 Montpellier

Avec ses quelques 120 boutiques et restaurants (dont des Galeries Lafayette), le Centre Commercial Polygone est l’un des plus important de France hors région parisienne.

Les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h.

Centre Commercial Odysseum

2 Place de Lisbonne 34000 Montpellier

Le centre commercial Odysseum est très apprécié des familles qui y trouvent à la fois un endroit où faire son shopping (et quel choix : une centaine de boutiques !), mais aussi se divertir.

Les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h.

Centre commercial Trifontaine

Route de Ganges 34980 Saint-Clément-de-Rivière

Ce centre commercial situé en banlieue nord de Montpellier a été pensé autour d’un hypermarché Carrefour, d’une couronne commerciale de plus de 40 boutiques en intérieur et de plusieurs grandes enseignes en extérieur (Castorama, Darty ...).

Les dimanches 3, 10 et 17 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h.

Centre Commercial Grand Sud

Avenue Georges Frêche 34970 Lattes

Un grand et beau centre commercial situé à Lattes, au sud de Montpellier, avec une galerie de 70 boutiques et restaurants, un hypermarché Carrefour, et à l’extérieur, de grandes enseignes comme Castorama ou encore Jardiland.

Les dimanches 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h.

Centre Commercial Auchan Perols

Avenue Georges Frêche 34470 Pérols

Une galerie commerciale d’une cinquantaine de commerces (Text, Eram, Brice, Micromania...) et un hypermarché Auchan. De grandes enseignes vous attendent à l’extérieur comme Alinéa ou encore Norauto.

Les dimanches 3, 10, et 17 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 9h à 20h.