Dimanche 3 de décembre 2017 : magasins et centres commerciaux ouvertes et fermés à Strasbourg

Voici un guide pratique Evous qui vous indiquera les horaires d’ouverture des principaux centres commerciaux et grands magasins de Strasbourg et de sa région. Un oubli à signaler ? Une correction à apporter ? N’hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires de cet article. Bon shopping !

Les Centres commerciaux ouverts à Strasbourg

Centre Commercial Rivetoile

3 Place Dauphine 67100 Strasbourg

Ce centre commercial présente 85 boutiques et restaurants, un hypermarché E. Leclerc et un cinéma, le tout au bord du bassin Austerlitz de Strasbourg.

Les dimanches 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 14h à 18h30, sauf le 24, de 10h à 16h.

Centre Commercial Place des Halles

24 Place des Halles 67000 Strasbourg

Le plus grand centre commercial de Strasbourg, avec près de 120 commerces, dont la plupart de grandes marques et de chaînes populaires.

Les dimanches 10 et 17 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 14h à 18h30.

Galerie Commerciale de l’Aubette

31 Place Kléber 67000 Strasbourg

Cette petite galerie commerciale est située en plein centre-ville, sur la grande Place Kléber. Une dizaine de commerces dont un Apple Store et un Hema.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est fermé.

Centre Commercial Auchan Strasbourg Hautepierre

Place André Maurois 67200 Strasbourg

Le quartier Hautepierre est situé à l’ouest de Strasbourg. Ce centre commercial abrite environ 50 boutiques et restaurants ainsi qu’un hypermarché Auchan.

Les dimanches 10, 17 et 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 14h à 18h30, sauf le 24 de 8h30 à 16h.

Galeries Lafayette Strasbourg

34 Rue du 22 Novembre 67000 Strasbourg

Les Galeries Lafayette sont un refuge pour tous les fashionistas de Paris et de Province. A Strasbourg, les Galeries sont installées dans un bâtiment historique du centre-ville et elles présentent des milliers d’articles de mode homme, femme, enfant, de très grandes marques.

Les dimanches 10, 17 et 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 14h à 18h30, sauf le 24 de 9h à 16h.

Printemps Strasbourg

1-5 Rue de la Haute Montée 67000 Strasbourg

Le grand magasin Printemps, haut-lieu de la mode, est installé en plein centre de Strasbourg ! 5 étages de produits de mode, de beauté et de maison.

Les dimanches 10 et 17 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 14h à 18h30.

Centre Commercial Auchan Illkirch

6 Avenue de Strasbourg 67400 Illkirch-Graffenstaden

Une soixantaine de boutiques de grandes marques populaires mode, déco et services animent la galerie marchande de ce centre commercial Auchan situé dans la banlieue Sud de Strasbourg.

Les dimanches 10, 17 et 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 14h à 18h30, sauf le 24 de 8h30 à 16h.

Centre Commercial Cora Mundo’

Route Nationale 63 67450 Mundolsheim

Centre commercial situé dans le Nord de Strasbourg, proposant une galerie commerciale de 50 boutiques, un hypermarché Cora ainsi que de grandes enseignes (en extérieur) telles que Leroy Merlin et Decathlon.

Les dimanches 10, 17 et 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 14h à 18h30, sauf le 24 de 14h à 17h.