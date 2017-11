Accueil > Arrondissements de Paris > 1er arrondissement de Paris > Lieux clés Paris 1er > Carrousel du Louvre > Le Grand Tasting 2017 : un salon pour les amateurs de vin

Pour tous les amateurs de grands vins, le Grand Tasting est l’occasion unique de déguster les meilleurs vins du monde et de rencontrer les vignerons qui les produisent, le tout dans un cadre unique.

Près de 300 producteurs, venus de tout le territoire pour une grande partie de dégustation, se réunissent au Carrousel du Louvre pour la nouvelle édition de cette manifestation.

Un programme de Master-Class et de Master-Class prestige ( chaque dégustateur est assis derrière une table où sont présentés les vins, la dégustation est menée au micro par un dégustateur expert accompagné du ou des producteurs.) est proposé aux amateurs désireux d’en apprendre plus sur les vignerons, les chefs de caves, les maîtres de chais.

Et aussi : des ateliers gourmet (dégustez et découvrez les meilleurs accords entre les mets et les vins d’un grand producteur) et les écoles des terroirs (le producteur présente le génie d’un terroir, d’une appellation ou d’un savoir faire du vin au travers de la présentation vidéo et la dégustation).

Master Class, la séance de 45 minutes : 15 euros, 25 euros ou 30 euros.

Master Class prestige à 40 euros.

Ateliers Gourmet de 20 à 35 euros

L’entrée donne droit à la dégustation commentée, dans des conditions privilégiées et sous la conduite d’experts, les meilleurs vins d’un ou de plusieurs producteurs.