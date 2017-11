Dimanche 3 décembre 2017 : Les centres commerciaux ouverts ou fermés à Lille

Accueil > Guides France > Lille > Guide de Lille > Dimanche 3 décembre 2017 : Les centres commerciaux ouverts ou fermés à (...)

Vous avez des cadeaux en retard et vous voulez dépenser sans compter ? Allez, on vous donne une petite idée de sortie : le shopping ! Ce guide Evous vous donne toutes les infos sur les grands magasins et centres commerciaux ouverts les dimanches du mois de décembre 2017, dans la région lilloise.

Voici un guide pratique Evous qui vous indiquera les horaires d’ouverture des principaux centres commerciaux et grands magasins de la ville et de sa région. Un oubli à signaler ? Une correction à apporter ? N’hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires de cet article. Bon shopping !

Les Centres commerciaux ouverts à Lille

Centre Euralille

100 Centre Commercial, 59777 Euralille

Situé en centre-ville, dans un site stratégique non loin des deux gares, le centre Euralille comprend une centaine de boutiques de grandes marques, mode homme, mode femme, agences de voyage mais aussi bien-être, électroménager, restauration...

Les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h.

Centre Les Tanneurs

80 Rue de Paris, 59800 Lille

Le centre commercial des Tanneurs est tout particulièrement apprécié des familles qui aiment son Joué Club de deux étages, ses magasins FNAC, Aubert, C&A, Maison du Monde, Sergent Major... Au total, trente-deux boutiques et un parking de 500 places en plein centre-ville !

Les dimanches 3, 10 et 17 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h.

Printemps Lille

39-45, rue Nationale, 59000 Lille

Toutes les marques à la pointe de la mode femmes, hommes et enfants sont accessibles dans les magasins Printemps. Aquaverde, Adidas, American Vintage, Caroll, Ekyog, Kenzo, Liu Jo, Tommy Hilldiger...

Les dimanches 3 et 10 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h.

Centre V2

Rue du Ventoux, 59650 Villeneuve-d’Ascq

Le plus grand centre commercial de la région, avec ses quelques cent-cinquante boutiques destinées à tous les âges, tous les goûts et tous les styles. Inauguré en 1977, il accueille un hypermarché Auchan, des magasins de mode, de décoration, de beauté et de bien-être, des magasins de loisirs et de hight-tech...

Les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h30, sauf le 24 de 9h à 17h.

Centre Lomme

130 Rue du Grand But, 59160 Lomme

Le centre commercial de Lomme propose à quelques minutes de voiture de Lille une cinquantaine de boutiques réunies au sein d’une galerie marchande comprenant notamment un hypermarché Carrefour, des boutiques Armand Thierry, Camaïeu, H&M, Jules, Promod, Micromania, The Kaze...

Les dimanches 10 et 17 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 18h.

Centre Auchan Englos

352 Route nationale, 59320 Haubourdin

Un centre commercial composé d’un supermarché Auchan et d’une galerie marchande d’une soixantaine de boutiques dont des marques très populaires et fashion comme Bizzbee, Brice, Cop Copine, Jules, Pimkie, Stradivarius, Zara...

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 9h30 à 19h, sauf les 24 et 31 de 9h30 à 17h.

Centre Auchan Faches-Thumesnil

Route de Vendeville, 59155 Faches-Thumesnil

Une petite galerie marchande entour ce supermarché Auchan situé dans la banlieue lilloise. Vous y trouverez quelques boutiques mode femmes, hommes et enfants, mais aussi des services, des boutiques de loisirs et des commerces de bouche.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 9h30 à 19h, sauf les 24 et 31 de 9h30 à 17h.