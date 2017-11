Réveillon du Nouvel an 2017-2018 à Nantes : Les dîners et sorties clubs à ne pas rater

Accueil > Nantes > Actualités Nantes > Agenda Nantes > Réveillon du Nouvel an 2017-2018 à Nantes : Les dîners et sorties clubs à ne (...)

Envie de faire la fête ? L’année 2017 a été trop morose pour ne pas s’achever en apothéose ? A la recherche d’une discothèque dans le centre-ville pour danser, chanter et célébrer le nouvel an toute la nuit avec ses amis ? Voici une sélection des meilleures soirées en club à Nantes pour le jour de l’an.

cette liste des bons plans du réveillon du jour de l’an dans votre ville est bien-sûr incomplète. Si vous voulez annoncer un événement ou apporter des précisions sur un événement déjà annoncé, n’hésitez pas à laisser un commentaire !

New Year Party au Warehouse

Lieu branché par excellence, le hangar à bananes abrite notamment cette grande salle de concert/discothèque très populaire qui organise un réveillon qui va vous réveiller. Près de 2000 personnes devraient se donner rendez-vous le 31 au soir pour danser au rythme des sets live sur trois scènes aux trois ambiances différentes entre disco, funk, house, techno, 80, 90 et 00’s... Tenue de soirée non exigée. Petit déjeuner offert à partir de 6h du matin !

Au Warehouse, dès 23h

Hangar à bananes, 21 quai des Antilles, 44 200 Nantes

En savoir plus ici

New Year au Loft

0240482900

La soirée du Réveillon au Loft promet d’être l’une des plus spectaculaires du 31 décembre. Au programme, du champagne, des cotillons, des cocktails et un petit-déjeuner pour les plus courageux, dès 5 heures du matin. Dans la nuit, quatre DJ se relaieront dans deux salles aux ambiances différentes pour vous faire bouger jusqu’au petit matin.

Au Loft Club, dès 23h

9, Rue Franklin, 44000 Nantes

En savoir plus ici

Réveillon Suit and Tie à l’Éléphant Club

0228089292

L’Éléphant Club, situé en plein cœur de Nantes, à deux pas de la place du commerce, se la joue costard-noeud-pap’ pour le réveillon. Au menu, un club décoré en noir et blanc, un mix de DJ H, un dress code facile à suivre - noir pour les messieurs et blanc pour ces ladies -, un petit déjeuner dès 5h30 et des surprises et cadeaux à gagner.

A l’Éléphant Club, dès 22h30

10 Place de la Bourse, 44000 Nantes

En savoir plus ici

Réveillon au Royal

0240691110

Au cœur de Nantes, au pied de la Butte Sainte-Anne à cinq minutes du centre-ville, le Royal est un club privé sélect qui organise régulièrement de soirées électro très animées. Pour ce 31 décembre, vous êtes conviés à vous mettre sur votre 31 pour une soirée chic et class, des cotillons, du champagne et un petit-déjeuner en récompense le matin.

Au Royal, dès 23h

7 Rue des Salorges, 44000 Nantes

En savoir plus ici

Soirée New Year au VIP

0240482834

Dans le quartier Bouffay, le VIP vous propose une soirée du nouvel an festive et chaleureuse. De 23h au petit matin, les hits vont se succéder aux platines avec une pause à minuit pour les douze coups célébrés avec cotillons, chapeaux, masques et bracelets distribués gratuitement.

Au VIP, dès 23h

9, rue de la Paix, 44000 Nantes

En savoir plus ici

Grand Bal du réveillon au Papa Tango

0240587131

Le club Papa Tango vous convie à un réveillon chic et raffiné entre adultes pleins de vie, dans le sud de Nantes, à Saint-Sébastien sur Loire. Au programme une soirée arrosée et dansante avec un DJ diffusant une musique latine et pointue pour un public de + 25 ans. Tenue correcte exigée.

Au Papa Tango, dès 22h30

33 Rue Marie Curie, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

En savoir plus ici

Revue de la Cloche du Nouvel an

0240520811

Parc des expositions de Nantes La Beaujoire

Route de Saint Joseph de Porterie, 44300 Nantes

Pour une Saint-Sylvestre originale, essayez donc le nouveau spectacle de la revue de la Cloche ! Au programme, un spectacle de music-hall moderne et drôle, cocktail, dîner gourmand et soirée dansante.

En savoir plus ici

Croisière de la Saint-Sylvestre

0240145114

Quai de la Motte Rouge, 44008 Nantes

Pour le réveillon du Nouvel an, les Bateaux Nantais organisent des croisières à thèmes pour toute la famille. Croisière DJ, Festy ou Jazzy : il y en aura pour tous les goûts !

En savoir plus ici

Dîner de la Saint-Sylvestre à Vigneux de Bretagne

02 40 57 10 80

Le Pont de Pierre, 44360 Nantes - Vigneux de Bretagne

Une soirée idéale pour les amoureux et ceux qui veulent passer un réveillon entre bonne chère et soirée dansante sur les tubes d’hier et d’aujourd’hui...

En savoir plus ici

Nouvel an au Cabaret Côté Sud

55 Rue Jules Vallès, 44340 Bouguenais

02 40 84 19 20

Au programme de cette soirée festive, un dîner-spectacle de cabaret, un menu spécial réveillon, une coupe de champagne, des artistes du music-hall, prestidigitateurs, danseurs, clowns, etc.

En savoir plus ici

Réveillon Saint-Sylvestre au Bowl Center

151 Rue du Moulin de la Rousselière, 44800 Saint-Herblain

02 40 33 01 11

Passez un réveillon en famille pour la Saint-Sylvestre, à deux pas de Nantes. Au menu, un cocktail de bienvenue, un dîner, une partie de bowling et une soirée dansante !

En savoir plus ici

Nouvel an au Chat Noir

13 Allée Duguay Trouin, 44000 Nantes

06 61 68 66 20

Un café-concert plus qu’un club, mais l’ambiance est si bonne qu’on y trouve très facilement l’envie de danser. Pour le réveillon, une soirée spéciale avec set DJ, animations en tous genres et bonne ambiance garantie.

Dès 20h30

En savoir plus ici

Réveillon Facts au New Factory

12, rue de Rieux 44000 Nantes

02 51 86 42 49

Le New Factory vous invite à réviser vos basiques pour le jour de l’an avec une soirée en deux temps : d’abord un dîner cocktail sur réservation et une soirée Facts avec Toolate et Exki aux platines

Dès 20h

En savoir plus ici

New Year Eve au Conclav

32 Rue Scribe, 44000 Nantes

02 51 17 61 10

Soirée choc sans limite pour boîte de nuit plutôt chic et sélect. De la place pour tout le monde, à la fois pour danser et pour commander au bar, musique électro parfois assez pointue avec des guests internationaux.

Dès minuit. Pâtisseries fraîches dès 6 heures du matin.

En savoir plus ici

Nouvel an au Colors Club

3, rue de l’Emery Quartier Bouffay 44000 Nantes

02 28 44 23 68

Infos prochainement

En savoir plus ici

Réveillon aux Caves - le Castel

13, rue Mathelin-Rodier 44000 Nantes

02 40 47 60 46

Informations à venir prochainement

En savoir plus ici

Nouvel An Marlowe

1 Place St Vincent, 44000 Nantes

02 40 48 47 65

Informations à venir prochainement

En savoir plus ici

