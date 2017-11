Accueil > Arrondissements de Paris > Paris 15e > Lieux clés Paris 15e > Parc des Expositions de la Porte de Versailles > Salon Piscine et Bien-être 2017 : programme, accès

Retrouvez sur cette page toutes les informations pratiques pour assister au Salon Piscine et Bien-être - du 2 au 10 décembre 2017 : accès, horaires d’ouverture et autres informations pratiques.

PRÉSENTATION

Le Salon Piscine et Bien-être est LE rendez-vous annuel des professionnels et des particuliers qui souhaitent installer ou améliorer un équipement d’eau chez eux.

Le salon Piscine et Bien-être aura lieu au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Il offre aux visiteurs des idées d’aménagement, des comparatifs d’offres d’un maximum de fabricants, un point sur les nouveautés et les innovations, et la possibilité de trouver des interlocuteurs prêts à les orienter et les conseiller dans leurs travaux.

Enfin, les Trophées de la Piscine distingueront les meilleurs fabricants et modèles dans une quinzaine de catégories.

Cette année, le salon intègre le programme du grand salon Nautic, dans le hall 1 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Par conséquent, les visiteurs du salon Piscine & Bien-être pourront, avec le même billet, visiter le salon Nautic.

Tout le programme sur le site officiel de l’événement.





ACCÈS ET INFOS PRATIQUES

Salon Piscine et Spa

Du 2 au 10 décembre 2017, de 10h à 19h

Parc des Expositions de la Porte de Versailles

Tarifs : 10/16 euros

Accès

Métro ligne 12

Tramway ligne T2 et ligne T3a

Bus 80





