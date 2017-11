Accueil > Ile-de-France > Seine-Saint-Denis > Montreuil > Actualités Montreuil > Salon du livre et de la presse jeunesse 2017 : programme et accès

Retrouvez sur cette page toutes les informations pratiques pour assister au Salon du livre et de la presse jeunesse - du 29 novembre au 4 décembre 2017 : accès, horaires d’ouverture et autres informations pratiques.

PRÉSENTATION

Toute personne gravitant de près ou de loin autour du secteur de la jeunesse vous le dira : c’est "LE" salon du livre et de la presse pour enfants, avec près de 150.000 visiteurs chaque année, 450 exposants annoncés, 150 artistes invités ... Pour preuve : il s’agit non seulement d’un rendez-vous grand public mais aussi du carrefour de tous les professionnels du secteur.

Pour cette édition, le thème choisi sera « La Galaxie ».

Lors des éditions passées, le salon s’était ouvert un peu plus à différentes formes d’art et de loisirs en créant des "pôles artistiques" autour des romans pour ados, et des nouvelles formes de diffusion comme le numérique ou le film d’animation. Cette année encore, vous pourrez ainsi suivre la programmation spécifique des pôles Petite enfance, Ados, Art et Design, Bande-dessinée, cinéma, documentaire, petite-enfance, numérique, presse, théâtre.

A ne pas rater, aussi, la grande scène littéraire, théâtre de rendez-vous exceptionnels, spectacles et contes pour tous.

Les "Pépites", prix littéraires créés lors de l’édition 2011 et remis une semaine avant l’événement, permettent d’offrir aux lauréats et artistes en lice, une visibilité plus forte, tant du côté des lecteurs que des médias.

Tout le programme est sur le site officiel de l’événement.





ACCÈS ET INFOS PRATIQUES

Horaires

Mercredi 29 novembre : 9h -18h

Jeudi 30 novembre : 9h -18h

Vendredi 1er décembre : 9h – 21h30

Samedi 2 décembre : 9h -20h

Dimanche 3 décembre : 10h- 19h

Lundi 4 décembre : 9h- 18h

Tarifs

Tarif plein : 5 euros

Gratuit : Tous les jours pour les – de 18 ans, ainsi que pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, handicapés et leur accompagnateur

Accès

Espace Paris-Est-Montreuil, 128, rue de Paris – 93100 Montreuil

Métro : Ligne 9, arrêt Robespierre.

Bus : N°102, 115, 122, 127, 318, arrêt Sorins.

Voiture : Accès fléchés depuis les portes de Bagnolet et de Montreuil.





VOIR AUSSI

L’Agenda des sorties pour enfants de la semaine

Calendrier des grands salons et foires de Paris

Calendrier des salons et foires pour enfants à Paris

S’inscrire à un cours municipal

Les meilleures écoles de musique à Paris

Guide des conservatoires de la ville de Paris

Les meilleurs cours de théâtre à Paris

Le tour de Paris en 20 minutes : Bon plans et guide touristique express