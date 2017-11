Dimanche 3 décembre 2017 : les centres commerciaux ouverts ou fermés à Bordeaux

Accueil > Bordeaux > Actualités Bordeaux > Calendrier Bordeaux > Dimanche 3 décembre 2017 : les centres commerciaux ouverts ou fermés à (...)

Voici un guide pratique Evous qui vous indiquera les horaires d’ouverture des principaux centres commerciaux et grands magasins à Bordeaux et dans sa région. Un oubli à signaler ? Une correction à apporter ? N’hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires de cet article. Bon shopping !

Les Centres commerciaux ouverts à Bordeaux et dans les environs

Mérignac Soleil

17 Avenue de la Somme, 33700 Mérignac

Situé à Mérignac, à quelques kilomètres à l’Ouest du centre de Bordeaux, le centre commercial Mérignac Soleil propose environ 120 commerces, boutiques et restaurants, ainsi qu’un hypermarché Carrefour.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h, sauf le 31 de 10h à 17h.

Auchan Bordeaux Lac

Place de Bir Hakeim, 33080 Bordeaux

Le Centre Commercial Bordeaux Lac c’est plus de 130 commerces dont notamment un hypermarché Auchan et un magasin IKEA.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 9h30 à 19h, sauf le 24 de 9h30 à 17h30 et le 31 de 9h30 à 18h.

Rives d’Arcin

Centre Commercial Régional Rives d’Arcins, 33130 Bègles

Situé à Bègles, à moins de 10 minutes de Bordeaux Saint-Jean, le centre commercial Rives d’Arcins propose environ 150 commerces, boutiques et restaurants, avec notamment des grandes enseignes telles que Carrefour, Decathlon et Castorama.

Les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h, sauf le 24 de 10h à 18h.

Promenade Sainte Catherine

Rue Sainte-Catherine, 33000 Bordeaux

Au coeur du centre historique de Bordeaux, ce centre commercial pas comme les autres propose 35 boutiques et restaurants dont un superbe Lego Store.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert.

Centre Rive Droite Lormont

Centre Commercial des 4 Pavillons, 33310 Lormont

Situé à Lormont, à quelques minutes à l’Est du centre de Bordeaux, le centre commercial Rive Droite un hypermarché Carrefour dans une galerie marchande d’environ 70 commerces, boutiques et restaurants.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h.

Centre Mériadeck

57 Rue du Château d’Eau, 33000 Bordeaux

Dans le centre-ville de Bordeaux, le centre commercial Mériadeck propose près de 70 boutiques et restaurants ainsi qu’un hypermarché Auchan.

Les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h, Auchan aussi ouvert le 31.

Les Grands Hommes

12 Place des Grands Hommes, 33000 Bordeaux

Galerie marchande située en plein centre de Bordeaux, disposant de 15 commerces dont notamment un supermarché Carrefour Market.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est fermé.

Centre Commercial E. Leclerc Saint Louis

155 Cours Saint-Louis 33300 Bordeaux

L’atout principal de ce centre commercial est son hypermarché E. Leclerc et ses boutiques de la marque E. Leclerc.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est fermé.

Auchan Bouliac

Rue de la Gabarre, 33270 Bouliac

À Bouliac, à l’Est de Bordeaux, le Centre Commercial Auchan Bouliac propose un hypermarché Auchan et une cinquantaine de commerces (une trentaine de boutiques dans la galerie marchande ainsi que 20 magasins en extérieur) dont un Leroy Merlin et un Decathlon.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert.

Centre Grand Tour

Avenue de l’Aquitaine, 33560 Sainte-Eulalie

Centre commercial de la banlieue Nord-Est de Bordeaux, proposant à ses visiteurs 60 commerces (boutiques et restaurants) et un hypermarché E.Leclerc.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h, sauf les 24 et 31 de 10h à 18h.

Galerie Géant Pessac

Avenue Gustave Eiffel, 33600 Pessac

Centre commercial de la banlieue Sud-Ouest de Bordeaux (à Pessac) proposant 60 commerces installés autour d’un hypermarché Géant Casino.

Les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h.

Centre Saint Christoly

17 Rue du Père Louis Jabrun, 33000 Bordeaux

En plein coeur de Bordeaux, à deux pas de la Cathédrale Saint-André de Bordeaux, le centre commercial Saint-Christoly dispose d’environ 20 commerces ainsi que d’un magasin Monoprix.

Les dimanches 17 et 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 11h à 19h le 17 et de 11h à 18h le 24.

Quai des Marques

Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux

Centre commercial Outlet où vous pourrez trouver 45 commerces, magasins d’usine à prix réduits et restaurants.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h.

Galeries Lafayette Bordeaux

Rue Sainte-Catherine, 33000 Bordeaux

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 11h à 19h.