Dimanche 3 novembre 2017 : Les centres commerciaux ouverts à Nice

Accueil > Guides France > Nice > Guide de Nice > Dimanche 3 novembre 2017 : Les centres commerciaux ouverts à (...)

Voici un guide pratique Evous qui vous indiquera les horaires d’ouverture des principaux centres commerciaux et grands magasins à Nice et dans sa région. Un oubli à signaler ? Une correction à apporter ? N’hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires de cet article. Bon shopping !

Les Centres commerciaux ouverts à Nice et dans les environs

Nice Etoile

30 Avenue Jean Médecin, 06000 Nice

Ce grand centre commercial situé en centre ville est désormais ouvert tous les dimanches. Son offre est composé d’une centaine de boutiques et d’une quinzaine de restaurants. Vous y trouverez des boutiques de grandes marques comme Adidas, Chevignon, Desigual, Pandora, Accessorize, etc. Parking de 1200 places.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 11h à 19h, sauf le 24 de 10h à 19h.

Nice TNL

15 Bd Général Louis Delfino, 06300 Nice

Ce centre commercial situé dans le quartier de Riquier est centré autour d’un supermarché Carrefour et d’une soixantaine de boutiques. Parmi les enseignes présentes : Camaïeu, Texas, Calzedonia, Bouygues, Orange et SFR, Célio, Promod... 1h30 de parking gratuit.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est fermé.

CAP3000

Avenue Eugène Donadeï, 06700 Saint-Laurent-du-Var

Cap3000 est l’un des plus importants centres commerciaux des Alpes Maritimes, autant du point de vue du nombre de boutiques que de celui du nombre de visiteurs. Des centaines d’enseignes de marques populaires ou gamme haute, des dizaines de points restauration, un parking comptant des milliers de places (3h gratuites)... Vous y trouverez forcément votre bonheur !

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 11h à 19h.

Polygone Riviera

119 Avenue des Alpes, 06800 Cagnes-sur-Mer

Ce centre commercial pas comme les autres a ouvert ses portes en 2015. Sa spécificité : proposer une expérience de shopping (mode, détente, loisirs, restauration...) à ciel ouvert, avec des dizaines de boutiques de marque alignées le long d’allées bordées de palmiers et de plans d’eau.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 11h à 19h.

Nice Lingostière

Boulevard du Mercantour, 06200 Nice

Nice Lingostière est la pus grande surface commerciale de la région, composée d’un centre commercial (hypermarché Carrefour plus soixante-dix boutiques), d’un forum comprenant un multiplexe de cinéma et d’un bâtiment regroupant des enseignes de bricolage et décoration.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 9h30 à 19h, sauf les 24 et 31 de 9h30 à 18h.

Nice Saint-Isidore

Rd 6202, 06201 Nice

Ce centre commercial est centré autour d’un hypermarché Leclerc et de ses boutiques affiliées (voyages, loisirs...). Quelques boutiques dans la galerie marchande, dont San Marina, Nocibé, Armand Thierry, Cache-Cache ou encore Bonobo.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est fermé.

Nice Côte d’Azur

Route de Laghet, 06345 La Trinité

Outre un supermarché Auchan de bonne taille, cette galerie commerciale installée sur deux niveaux comprend une quarantaine de boutiques de vêtements, services, restauration et loisirs, à destination de toute la famille et de toutes les bourses.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 9h30 à 19h, sauf le 24 de 9h30 à 17h et le 31 de 9h30 à 15h.

Nice Pont Michel

174 Route de Turin, 06300 Nice

L’hypermarché de Nice Pont Michel dispose d’une petite galerie marchande d’une dizaine de boutiques, essentiellement de services et restauration.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est fermé.

Galeries Lafayette Nice

6 avenue Jean Médecin, 06000 Nice

On ne présente plus les Galeries Lafayette. A Paris comme dans les grandes villes françaises, cette enseigne de prestige regroupe toutes les plus grandes marques de la mode, des accessoires, du linge de maison, des bijoux et des parfums. Des produits pour toute la famille, dans la gamme moyenne-haute, voire de luxe.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 20h.