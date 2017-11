Dimanche 3 décembre 2017 : Les centres commerciaux ouverts ou fermés à Lyon

Accueil > Lyon > Guide de Lyon > Dimanche 3 décembre 2017 : Les centres commerciaux ouverts ou fermés à (...)

Voici un guide pratique Evous qui vous indiquera les horaires d’ouverture des principaux centres commerciaux et grands magasins de la ville et de sa région. Un oubli à signaler ? Une correction à apporter ? N’hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires de cet article. Bon shopping !

Les Centres commerciaux ouverts à Lyon

Centre Confluence

112, Cours Charlemagne - 69002 Lyon

L’un des plus grands centres commerciaux de la capitale des Gaules, moitié extérieur, moitié intérieur. Un rendez-vous unique du shopping à Lyon, avec quelques 106 commerces, 12 restaurants dont 6 avec terrasse panoramique, un cinéma UGC, un parking de 1500 places... Trois univers différents : vie quotidienne, mode, loisir.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est fermé.

Centre La Part Dieu

17, rue Doct Bouchut - 69003 Lyon

Un centre commercial régional en plein cœur de Lyon, l’un des plus grands d’Europe et le troisième centre le plus visité de France. Au total, plus de 260 commerces pour toute la famille répartis sur six niveaux aérés et confortables. Un parking de 4200 places.

Les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h.

Printemps Lyon

42 rue de la République 69002 Lyon

Le Printemps, c’est l’élégance, la mode des grands couturiers en prêt-à-porter, ce sont des centaines de grandes marques de vêtements et accessoires pour tous les âges et tous les goûts réunies dans un seul temple du shopping.

Les dimanches 3 et 10 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h.

Centre Carré de Soie

2, rue Jacquard - 69120 Vaulx-en-Velin

Situé dans le quartier historique du même nom, le centre commercial du Carré de Soie rassemble une cinquantaine de boutiques mode homme, femme et enfants, services, accessoires, déco maison et horlogerie. Petit plus : un parking gratuit de 1800 places...

Les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h.

Galeries Lafayette Lyon - Bron

209-221 Boulevard Pinel, 69675 Bron

Qui ne connaît pas les Galeries Lafayettes ? Temple de la mode et des tendances, les Galeries Lafayettes sont présentes à Bron, tout près de Lyon, dans un grand centre qui ravira les plus exigeantes des fashionistas.

Les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h, sauf le 24 de 9h30 à 18h.

Centre Ecully Grand Ouest

Rue JeanMarie Vianney - 69130 Ecully

Quatre-vingt-cinq boutiques vous attendent dans ce grand centre commercial situé à la périphérie lyonnaise : de grandes marques alimentation, beauté-santé, culture, enfants, high-tech, maison et mode. Un centre agréable à parcourir, lumineux et aéré.

Les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h.

Centre Auchan Saint-Priest - Porte des Alpes

Boulevard Boulloche - 69800 Saint-Priest

Une galerie marchande entoure le supermarché Auchan de Saint-Priest : près d’une soixantaine de boutiques et commerces vous attendent pour des achats mode, accessoires, bijoux et culture. De quoi satisfaire toute la famille.

Les dimanches 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 9h30 à 19h, sauf les 24 et 31 de 9h à 17h.