Dimanche 3 décembre 2017 : Les centres commerciaux ouverts ou fermés à Nantes

Faire du shopping à Nantes les dimanches du mois de décembre 2017 ? C’est possible, car certaines galeries commerciales, grands magasins et autres centres commerciaux seront ouvert dans la région nantaise. Lesquels ? Pour vous, Evous fait le point sur les magasins et centres commerciaux ouverts ou fermés à Nantes les dimanches et jours fériés.

Voici un guide pratique Evous qui vous indiquera les horaires d’ouverture des principaux centres commerciaux et grands magasins de la ville et de sa région. Un oubli à signaler ? Une correction à apporter ? N’hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires de cet article. Bon shopping !

Les Centres commerciaux ouverts à Nantes

Centre Atlantis

Zone Commerciale Atlantis, 44800 Saint-Herblain

Sise au cœur d’une zone commerciale de 70 ha, la Galerie Atlantis est un immense centre commercial de 43 000 m2 comprenant notamment un Ikea et des boutiques Celio, Hollister, Bizzbee, Apple Store, Benetton... Si vous n’y trouvez pas ce que vous cherchez, c’est que cela n’existe pas !

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est fermé.

Centre Beaulieu

1 Boulevard Général de Gaulle, 44272 Nantes

Sur l’ïle de Nantes, le centre Beaulieu est un rendez-vous shopping populaire, innovent et éco-responsable, avec cent-vingt boutiques de marques axées sur la mode, mais aussi des agences de voyage, des bijouteries, des commerces de restauration... et un hypermarché Carrefour.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est fermé.

Centre Paridis

10 Route de Paris, 44305 Nantes

Un centre commercial articulé autour d’une grands hypermaché Leclerc. De nombreuses boutiques mode (Calzedonia, Claire’s, Armand Thierry, Camaïeu, Morgan, Promod, Devred, Celio...), culture, loisirs et high-tech (Espace culturel Leclerc, Boulanger, Micromania...).

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est fermé.

Passage Pommeraye

Rue de la Fossé, 44000 Nantes

Un passage couvert historique à Nantes, comprenant plus d’une vingtaine de boutiques pour toute la famille (Pylone, Nature & Découvertes, Gianni Emporio, Le Tanneur, La Chaise Longue, Alice Délice...). Profitez-en : rénové récemment, le passage est plus beau que jamais !

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert.

Galeries Lafayette

2 à 20, rue de la Marne, 44024 Nantes

Faut-il encore présenter les Galeries Lafayette ? Depuis leur inauguration à Paris, les Galeries sont devenues le temple de la mode, de toutes les modes, et elles se sont même exportées un peu partout, comme ici à Nantes, dans un vaste bâtiment sur quatre étages.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est fermé.

Centre Auchan Saint-Sébastien

Rue Pierre Mendès-France, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

Une galerie commerciale construite autour d’un supermarché Auchan dans le sud de Nantes. Une soixantaine de boutiques et de petits commerces pour toute la famille et orientés milieu de gamme (Celio, Calzedonia, Naf Naf, Go Sport...).

Le dimanche 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 8h à 12h30 (uniquement Auchan).

Centre commercial Pôle Sud Basse Goulaine

Route de Clisson, 44115 Basse-Goulaine

Le grand centre commercial Leclerc est entouré d’une belle galerie marchande garnie de boutiques de marques populaires comme Devred, Jennifer, Morgan, Bonobo, Claire’s... Et aussi : un grand complexe de cinéma, un magasin de bricolage, etc.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est fermé.

Centre Océane

10 Rond-Point de la Corbinerie, 44412 Rezé

Une grande galerie commerciale ouverte en mars 2001 à Rezé, au sud de Nantes, autour d’un grand hypermarché Leclerc. Près de quatre-vingt boutiques et petits commerces populaires, des marques mode, loisirs, sport et culture (Mexx, Devred, Celio, Eram, H&M, Intersport, Espace Culture Leclerc...).

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est fermé.

Centre Le Sillon

8, av. des Thébaudières, 44800, Saint Herblain

Un centre commercial modeste mais convivial, comprenant cinquante boutiques, cinq restaurants et un parking de plus de 2000 places. Des boutiques mode hommes, femmes et enfant, culture et loisirs.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est fermé.

Centre Carrefour La Beaujoire

Avenue Flora Tristan, 44331 Nantes

Une galerie marchande et un hypermarché Carrefour situé au nord de Nantes, près du stade de la Beaujoire, avec près d’une trentaine de petits commerces de bouche ou de mode comme Leonidas, Marionnaud, Eram, Julien d’Orcel ou encore Camaïeu.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est fermé.