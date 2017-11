Accueil > Musique > Artistes > Benjamin Siksou > Benjamin Siksou en concert à Paris en 2017

C’est d’abord en tant que musicien que Benjamin Siksou se fait remarquer. Il arpente alors les petites salles parisiennes dans un registre teinté de blues, de jazz mais aussi de folk et tape dans l’œil d’un agent de cinéma qui lui propose de tourner dans le film 15 ans et demi puis dans Largo Winch.

Benjamin a 20 ans et une page MySpace qui attire les oreilles de chasseurs de tête de la Nouvelle Star. Après qu’il ait accepté de tenter l’aventure télévisuelle, le grand public découvre un chanteur élégant, à la voix feutrée, au charisme débordant. Il revisite les chansons avec une audace et une subtilité convaincante, sans jamais tomber dans la caricature et, s’il ne remporte pas la finale, il atteint son but premier qui était de gagner du temps. Faire de la musique sans sauter toutes les étapes... ou juste quelques-unes.

En attendant la parution d’un album, les fans du chanteur peuvent le retrouver sur scène. Il se produit en effet le 23 avril, le 14 mai 2013 à la Java, le 4 novembre 2013 aux Trois Baudets, le 18 avril 2017 au Petit Bain, puis le 28 novembre 2017 au Café de la Danse.