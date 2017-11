Accueil > Guides France > Dijon > Brocantes et vide-greniers à Dijon en décembre 2017

Voici les vide-greniers et brocantes qui se tiennent à Dijon pendant le mois de décembre 2017.

Vous pourrez également voir en bas de page les évènements récurrents à Dijon.

Bourse à la BD (avec dédicace d’Eric Rücksthühl) le dimanche 3 décembre 2017

De 9h à 18h

Salle Camille Claudel - 4 Rue Camille Claudel 21000 Dijon

Grésilles : Tramway T1 - Bus L3 - Bus B19

Téléphone : 06 41 91 54 67

Bourse aux jouets, bibelots et puériculture le jeudi 7 et le vendredi 8 décembre 2017

De 9h à 18h le jeudi et de 9h à 12h le vendredi

Maison-Phare - 2 Allée de Grenoble 21000 Dijon

Vide-greniers de Noël du Dijon Féminin Basket le dimanche 10 décembre 2017

De 8h30 à 17h

Gymnase Kennedy - Boulevard John Kennedy 21000 Dijon

Téléphone : 06 26 50 48 69

à venir les mois suivants

Pas d’évènement annoncé pour le moment...

Si vous êtes au courant d’une annulation ou d’une brocante n’apparaissant pas dans la liste ci-dessous, n’hésitez pas à nous avertir en laissant un message sur l’espace de contribution de l’article ici.

Si vous êtes un organisateur ; vous pouvez nous proposer votre évènement (que nous ajouterons à cet article) en remplissant notre formulaire dédié. Cliquez ici pour vous rendre sur le formulaire.





Les classiques de Dijon

Brocante du Vieux Dijon

Tous les 3e dimanches du mois, de 7h à 19h

Quartier des antiquaires de Dijon - Rue Chaudronnerie 21000 Dijon

République : Tramway T1 et Tramway T2

Entrée gratuite

Téléphone : 06 62 80 98 84

Les puces des halles

Tous les derniers dimanches du mois, de mai à septembre, de 9h à 18h

Les Halles de Dijon - Rue Claude Ramey 21000 Dijon

Godrans : Tramway T1 et Tramway T2

Entrée gratuite

Voir également :

Brocantes et vide-greniers à Paris

Brocantes et vide-greniers à Lyon

Brocantes et vide-greniers à Nantes

Brocantes et vide-greniers à Marseille

Brocantes et vide-greniers à Lille

Brocantes et vide-greniers à Toulouse

Brocantes et vide-greniers à Nice

Brocantes et vide-greniers à Strasbourg

Brocantes et vide-greniers à Montpellier

Brocantes et vide-greniers à Bordeaux

Brocantes et vide-greniers à Rennes

Brocantes et vide-greniers à Dijon

Brocantes et vide-greniers à Rouen

Brocantes et vide-greniers à Orléans

Le guide des grandes braderies en France