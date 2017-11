Accueil > Lyon > Actualités Lyon > Calendrier Lyon > Brocantes et vide-greniers à Lyon en décembre 2017

Voici les vide-greniers et brocantes qui se tiennent à Lyon pendant le mois de décembre 2017.

Vous pourrez également voir en bas de page les évènements récurrents à Lyon.

Bourse Toutes Collections et Télécartes le samedi 2 décembre 2017

De 8h30 à 17h

Espace 101 - 101 Boulevard des États-Unis 69008 Lyon

Professeur Beauvisage - CISL : Tramway T4 - Bus C16, bus C22 et bus C25

Bourse aux jouets et puériculture Berlioz le samedi 2 décembre 2017

60 exposants de 10h à 15h

Ecole Hector Berlioz - 192 Avenue Barthélémy Buyer 69009 Lyon

Le Visan : Bus 45, bus 55 et bus 90

Bourse aux Jouets le vendredi 8 et le samedi 9 décembre 2017

100 exposants de 9h à 19h le samedi et de 9h à 14h le dimanche

Centre Social Saint-Rambert - 4 Rue Sylvain Simondan 69009 Lyon

Simondan : Bus S7 et bus S10

Téléphone : 04 78 83 98 76

Vide-greniers, bourse aux jouets le dimanche 10 décembre 2017

De 9h à 16h

Centre social et culturel de Champvert - 204 Avenue Barthélémy Buyer 69009 Lyon

Le Visan : Bus 45, bus 55 et bus 90

à venir les mois suivants

Pas d’évènements annoncés pour le moment...

Les classiques de Lyon et sa proche région

Villeurbanne

Les Puces du Canal (Lyon - Villeurbanne)

Tous les jeudis, samedis et dimanches, 400 exposants sont présents de 7h à 12h (jeudi et samedi) et de 7h à 15h (dimanche)

1 Rue du Canal 69100 Villeurbanne

Arrêt de bus "Le Roulet"

Lyon 1er

Le Marché des Bouquinistes du Quai de la Pêcherie

Tous les week-end, 25 exposants sont présents de 9h à 20h

Quai de la Pêcherie 69001 Lyon

Arrêt de bus "La Feuillée"

Lyon 2e

Marché aux timbres de la Place Bellecour

Tous les dimanche, 30 exposants sont présents de 8h à 12h

Place Bellecour 69002 Lyon

Bellecour Métro A et Métro D

Lyon 3e

Friperie solidaire à la Ressourcerie Solidaire

Tous les 2e samedis du mois, de 10h à 18h

13 bis Rue Girié 69003 Lyon

Dauphiné - Lacassagne : Tramway T3 - Bus C13 et bus C16 - Bus 25 et bus 69

Lyon 4e

Marché aux livres anciens et vieux papiers

Tous les samedi, une dizaine d’exposants sont présents de 8h à 18h

Boulevard de la Croix-Rousse 69004 Lyon, dans le secteur de la mairie du 4e arrondissement de Lyon

Croix-Rousse : Métro C) - Bus C13 - Bus 2, bus 33, bus 45, bus s4, bus s6 et bus s12

Lyon 5e

Marché de la création

Tous les dimanches, de 8h à 14h

Quai Romain Rolland 69005 Lyon

Gare Saint-Paul : Bus C3 - Bus S1

Téléphone : 04 26 99 64 48

Lyon 6e

Bourse aux disques

Tous les 1ers samedis du mois, de 16h à 20h

Café Restaurant Riso Amaro - 84 Rue Vendôme 69006 Lyon

Foch : Métro A - Bus C4 - Bus 27

Bourse aux Livres de Lyautey

Tous les 1ers et 3e samedis du mois, de 8h à 18h

Place du Maréchal Lyautey

Foch : Métro A - Bus C4 - Bus 27

Lyon 7e

Marché aux livres, bandes dessinées et Vinyle’S

Tous les 1ers dimanches du mois, 15 exposants sont présents de 8h à 19h

Place Jean Macé 69007 Lyon

Jean Macé Métro B - Arrêt de bus "Jean Macé"

Marché aux livres, bandes dessinées et disques

Tous les 1ers et 3e dimanches du mois, 10 exposants sont présents de 8h à 20h

Place Raspail 69007 Lyon

Guillotière Métro D

Lyon 8e

Marché aux livres Monplaisir

Tous les 2e et 4e dimanches du mois, 5 à 15 exposants sont présents de 8h à 19h

Place Ambroise Courtois 69008 Lyon

Monplaisir - Lumière Métro D

