Accueil > Musique > Dossiers > Comment assister aux émissions The Voice, Nouvelle Star...

Vous vous demandez comment gagner des places pour les primes de The Voice , ou Nouvelle Star ? On vous donne les clefs pour assister aux tournages et faire partie du public ! Merci qui ?

Vous souhaitez assister aux émissions de The Voice sur TF1 ? Rien de plus simple : il vous suffit de vous inscrire en ligne. Pour cela, rendez-vous sur le site de l’agence Cassandra, qui gère le public de diverses émissions de télévision. Les Talents se produiront devant vous et les quatre coachs du programme, Florent Pagny, Mika, Garou et Zazie ! Les inscriptions pour les primes en direct ouvrent début avril 2016. Pour augmenter vos chances d’être sélectionné, inscrivez-vous aux émissions Multipass !

Quelques conditions d’importance :

- Les places sont attribuées par tirage au sort. Il est strictement interdit de s’inscrire avec plusieurs comptes.

- Il s’agit de places debout. La taille requise minimum est donc de 1m40.

- Les personnes mineures doivent obligatoirement être accompagnées d’un parent.

- Il est demandé au public de rester jusqu’à la fin de l’émission, soit vers 0h30.

- Le tournage a lieu à la Plaine Saint-Denis (93).

Pour The Voice Kids, l’enregistrement des prochaines "battles" a lieu en janvier 2017. Lors de la session du mardi 17 janvier à La Plaine - Saint-Denis, des places pour les live des adultes vous seront offertes ! Attention : Les places seront soumises à un tirage au sort. Cliquez ici.

Vous souhaitez assister aux primes de Nouvelle Star sur M6 ? Déjà en 2015, l’agence Idille avait été chargée du recrutement des spectateurs. Il était alors demandé au public de se présenter dès 18h45, de choisir une tenue correcte et même de privilégier les couleurs vives ! Le tournage avait lieu à l’Arche Saint Germain, à Issy-les-Moulineaux (92).

En 2017, Vous avez la possibilité d’assister à l’enregistrement du prime présenté par SHY’M le 29 novembre de 18h30 à 23h30, en cliquant ici.

A LIRE AUSSI :

- Touche pas à mon poste : Comment être dans le public de TPMP ?

- Castings de chant : Notre guide pour percer dans la musique

- Inscrivez-vous aussi au casting de The Voice

- Inscrivez-vous aussi au casting de Nouvelle Star

- Inscrivez-vous aussi au casting de The Voice Kids

- AICOM, l’école de comédie musicale à Paris

- Pour être tenu informé de l’ouverture des castings musicaux, suivez-nous sur Facebook !