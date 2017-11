Accueil > Musique > Concerts > Spectacles musicaux > Danse avec les Stars : La tournée 2018

Depuis 2011, l’émission Danse avec les Stars fait les beaux jours de TF1, dépassant à chaque prime les 5 millions de téléspectateurs. Une cinquième saison a ainsi débuté en septembre 2015, avec Priscilla Betti, Vincent Niclo, Véronic Dicaire, Olivier Dion, Loïc Nottet, lou encore Djiibril Cissé dans le rôle des candidats. Ces derniers devront rivaliser de grâce et d’élégance sous les yeux du jury composé cette année de Marie-Claude Pietragalla, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Fauve (qui remplace M. Pokora).

Une nouveauté avait été apportée en 2013 : l’organisation en parallèle d’une tournée ! L’émission était ainsi déclinée en un spectacle live "glamour", interprété en alternance par plusieurs candidats "emblématiques" des premières saisons, accompagnés par six partenaires. Les personnalités de ce casting événement furent Alizée, Brahim Zaibat, Lorie, Gérard Vives, Damien Sargue, Laury Thilleman, Philippe Candeloro et Laurent Ournac. Présenté par Sandrine Quétier et Vincent Cerutti, le show avait été mis en scène par Chris Marques. Et comme sur les primes de TF1, le jury ainsi que le public présent dans la salle notaient les deux prestations de chaque couple, afin qu’un gagnant soit désigné en fin de soirée !

TOURNÉE 2015

Après une grande tournée et un passage par Paris-Bercy le 19 décembre 2013, Danse avec les Stars repart à la rencontre de son public dès le 20 décembre 2014 pour 25 représentations ! Une occasion supplémentaire pour le public de retrouver Vincent Cerutti, Sandrine Quétier, le jury, les stars et les danseurs professionnels de l’émission dans une nouvelle série de show-événements toujours plus envoûtants ! S’y produisent notamment Alizée, Rayane Bensetti, Nathalie Péchalat, Brian Joubert, Brahim Zaibat et Gérard Vivès.

La tournée passe par Nantes, Nice, Marseille, Lille, Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Montpellier, Toulouse... Dans la capitale, la tournée fait trois haltes : au Zénith de Paris les 30 et 31 janvier 2015 (vendredi à 20h30 ; samedi à 15h30 et 20h).

TOURNÉE 2016

Une nouvelle série de spectacles est programmée de janvier à mars 2016. La troupe de danseurs se produit notamment à Toulouse, Lyon, Nice, Bordeaux, Lille, Bruxelles, Nantes et Marseille. Rendez-vous au Zénith de Paris les 22, 23 et 24 janvier 2016. On y retrouve Priscilla Betti, Olivier Dion, Tonya Kinzinger, Fabienne Carat, la blogueuse EnjoyPhoenix, Christophe Licata, Loïc Nottet et même Alizée sur certaines dates, tandis que Sandrine Quétier et Laurent Ournac animent les shows en alternance.

TOURNÉE 2017

Avant même que l’on connaisse les candidats de l’édition 2016, une tournée est déjà programmée sur 2017 ! La troupe de célébrités foule le parquet de nombreuses salles en France et notamment celui du Zénith de Paris les 17, 18 et 19 février 2017. Et comme lors de l’émission TV, le jury donne sa note à l’issue de chaque performance avant de laisser le soin au public de voter pour son couple préféré ! Laurent Maistret, Sylvie Tellier, Florent Mothe, Olivier Dion, ou encore Tonya Kinsinger se produisent sur scène, tandis que Sandrine Quétier et Laurent Ournac se relaient au micro.

TOURNÉE 2018

Nouvelle édition du "tour de danse" en 2018. Laurent Maistret, Alizée, Lenni-Kim, Marie Denigot et Grégoire Lyonnet passeront ainsi par Nantes, Lille, Marseille, Lyon, ou encore Strasbourg. Les shows seront présentés selon les dates par Karine Ferri, Sandrine Quétier ou Laurent Ournac.

- Samedi 13 Janvier 2018 : Nantes (44) - Zenith

- Vendredi 19 Janvier 2018 : Amiens (80) - Zenith

- Samedi 20 Janvier 2018 : Orleans (45) - Zenith

- Dimanche 21 Janvier 2018 : Dijon (21) - Zenith

- Vendredi 2 Février 2018 : Bruxelles (Belgique) - Forest National

- Samedi 3 Février 2018 : Lille (59) - Zenith

- Dimanche 4 Février 2018 : Lille (59) - Zenith

- Vendredi 9 Février 2018 : Montpellier (34) - Zenith Sud

- Samedi 10 Février 2018 : Marseille (13) - Le Dome

- Vendredi 16 Février 2018 : Cournon (63) - Zenith d’Auvergne

- Samedi 17 Février 2018 : Lyon (69) - Halle Tony Garnier

- Samedi 24 Février 2018 : Toulouse (31) - Zenith

- Vendredi 2 Mars 2018 : Amneville (57) - Le Galaxie

- Samedi 3 Mars 2018 : Strasbourg (67) - Zenith Europe