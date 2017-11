Accueil > Musique > Dossiers > Awards > Grammy Awards 2018 : Découvrez les nominations

La prochaine cérémonie des Grammy Awards se déroulera le 28 janvier 2018 à New York. Les nominations ont été dévoilées le 28 novembre 2017 : Jay-Z, Kendrick Lamar et Bruno Mars partent favoris.

Depuis leurs débuts en 1959, les Grammy Awards sont devenus l’un des événements les plus prestigieux du calendrier musical mondial. La prochaine cérémonie aura lieu le 28 janvier 2018 et sera retransmise en direct sur le réseau CBS. Exit le Staples Center de Los Angeles ! La soirée se tiendra au Madison Square Garden de New York, une première depuis 2003.

Au programme de cette 60ème édition, les artistes marquants du moment qui seront récompensés par plusieurs dizaines de trophées à décerner. En 2012, les organisateurs avaient eu la bonne idée de revoir à la baisse le nombre de trophées, qui passait alors de 109 à 82. De quoi rendre la soirée plus percutante ! Ainsi, les artistes solo concourent désormais dans des catégories mixtes, mêlant chanteurs et chanteuses.

Nouveauté 2018 : les 13 000 votants peuvent enfin voter par Internet ! Finis, les bulletins en papier ! Grâce à cette plateforme, les votants auront désormais la possibilité d’écouter en ligne les chansons et artistes nominés. L’objectif de l’opération est de faire en sorte que les résultats reflètent la qualité et la richesse des productions musicales et que les votes ne favorisent pas uniquement les artistes les plus médiatisés.

Retrouvez les gagnants et résultats 2017 ici. Après une édition 2016 marquée par les récompenses décernées à Kendrick Lamar, The Weeknd et surtout Taylor Swift, c’est Adele qui a fait main basse sur un maximum de prix l’année suivante.

Les nominés des Grammy Awards 2018 sont annoncés le 28 novembre 2017. Les musiques urbaines y sont clairement mises à l’honneur. Ainsi, Jay-Z pointe en tête avec 8 nominations, suivi de Kendrick Lamar (7) et Bruno Mars (6). A noter également la nomination de Lorde dans la catégorie "Album de l’année" pour son Melodrama, celle de l’inévitable tube Despacito prétendant au titre de "Chanson de l’année", ou encore celle de Jain qui pourrait bien remporter le Grammy du "Clip de l’année" pour Makeba !

Découvrez les nominés 2018 ci-dessous.

RÉVÉLATION DE L’ANNÉE :

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

CHANSON DE L’ANNÉE :

"Despacito" - Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber

"4:44" - Jay-Z

"Issues" - Julia Michaels

"1-800-273-8255" - Logic Featuring Alessia Cara & Khalid

"That’s What I Like" - Bruno Mars

CLIP VIDÉO DE L’ANNÉE :

"Up All Night" - Beck

"Makeba" - Jain

"The Story of O.J." - Jay-Z

"Humble." - Kendrick Lamar

"1-800-273-8255" - Logic featuring Alessia Cara & Khalid

ALBUM DE L’ANNÉE :

"Awaken, My Love !" - Childish Gambino

“4:44” - Jay-Z

“Damn.” - Kendrick Lamar

“Melodrama” - Lorde

“24K Magic” - Bruno Mars

ALBUM POP DE L’ANNÉE :

"Kaleidoscope EP" - Coldplay

"Lust for Life" - Lana Del Rey

"Evolve" - Imagine Dragons

"Rainbow" - Kesha

"Joanne" - Lady Gaga

"÷ (Divide)" - Ed Sheeran

MEILLEURE PRESTATION POP EN SOLO :

"Love So Soft" - Kelly Clarkson

"Praying" - Kesha

"Million Reasons" - Lady Gaga

"What About Us" - P !nk

"Shape of You" - Ed Sheeran

MEILLEURE PRESTATION POP EN DUO/GROUPE :

"Something Just Like This" - The Chainsmokers & Coldplay

"Despacito" - Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber

"Thunder" - Imagine Dragons

"Feel It Still" - Portugal. The Man

"Stay" - Zedd & Alessia Cara

ALBUM DANCE/ELECTRO DE L’ANNÉE :

"Migration" - Bonobo

"3-D the Catalogue" - Kraftwerk

"Mura Masa" - Mura Masa

"A Moment Apart" - Odesza

"What Now" - Sylvan Esso

CHANSON DANCE DE L’ANNÉE :

"Bambro Koyo Ganda" - Bonobo featuring Innov Gnawa

"Cola" - Camelphat & Elderbrook

"Andromeda" - Gorillaz featuring Dram

"Tonite" - LCD Soundsystem

"Line of Sight" - Odesza featuring Wynne & Mansionair

ALBUM ROCK DE L’ANNÉE :

"Emperor of Sand" - Mastodon

"Hardwired...to Self-Destruct" - Metallica

"The Stories We Tell Ourselves" - Nothing More

"Villains" - Queens of the Stone Age

"A Deeper Understanding" - the War on Drugs

CHANSON ROCK DE L’ANNÉE :

"Atlas, Rise !" - Metallica

"Blood in the Cut" - K.Flay

"Go to War" - Nothing More

"Run" - Foo Fighters

"The Stage" - Avenged Sevenfold

ALBUM RAP DE L’ANNÉE :

"4:44" - Jay-Z

"Damn." - Kendrick Lamar

"Culture" - Migos

"Laila’s Wisdom" - Rapsody

"Flower Boy" - Tyler, the Creator

CHANSON RAP DE L’ANNÉE :

"Bodak Yellow" - Cardi B

"Chase Me" - Danger Mouse featuring Run the Jewels & Big Boi

"Humble." - Kendrick Lamar

"Sassy" - Rapsody

"The Story of O.J." - Jay-Z

ALBUM R&B DE L’ANNÉE :

"Freudian" - Daniel Caesar

"Let Love Rule" - Ledisi

"24K Magic" - Bruno Mars

"Gumbo" - PJ Morton

"Feel the Real’ - Musiq Soulchild

CHANSON R&B DE L’ANNÉE :

"First Began" - PJ Morton

"Location" - Khalid

"Redbone" - Childish Gambino

"Supermodel" - SZA

"That’s What I Like" - Bruno Mars

ALBUM COUNTRY DE L’ANNÉE :

"Cosmic Hallelujah" - Kenny Chesney

"Heart Break" - Lady Antebellum

"The Breaker" - Little Big Town

"Life Changes" - Thomas Rhett

"From a Room : Volume 1" - Chris Stapleton

ALBUM MUSIQUES DU MONDE DE L’ANNÉE :

"Memoria de los Sentidos" - Vicente Amigo

"Para Mi" - Buika

"Rosa Dos Ventos" - Anat Cohen & Trio Brasileiro

"Shaka Zulu Revisited : 30th Anniversary Celebration" - Ladysmith Black Mambazo

"Elwan" - Tinariwen

BANDE ORIGINALE DE L’ANNÉE :

"Arrival" - Jóhann Jóhannsson

"Dunkirk" - Hans Zimmer

"Game of Thrones : Season 7" - Ramin Djawadi

"Hidden Figures" - Benjamin Wallfisch, Pharrell Williams & Hans Zimmer

"La La Land" - Justin Hurwitz