Jamiroquai en concert en France en 2017

Le premier single de Jamiroquai, When You Gonna Learn ?, sort en 1992 et rencontre un succès immédiat. Dans la foulée sort l’album Emergency on Planet Earth (1993), suivi par Return Of The Space Cowboy (1994). Les tubes Too Young To Die et Space Cowboy popularisent la voix si caractéristique du chanteur et impose le groupe à l’échelle européenne, notamment en France où le répertoire disco-funk de Jamiroquai fait un tabac.

Mais c’est en 1996, avec la sortie du troisième album Travelling Without Moving, que le groupe devient mondialement connu. Grâce aux trois gros tubes Virtual Insanity, Cosmic Girl et Alright, il s’impose aux Etats-Unis, remportant de prestigieuses récompenses musicales. Deeper Underground, autre single sorti en 1998, est même intégré à la bande originale du film Godzilla.

De retour dans les bacs avec l’album Rock, Dust, Light, Star, Jamiroquai ne délaisse pas la scène pour autant. Après plusieurs dates données en 2010 avec notamment un passage par le Festival de Nîmes, puis par Paris au mois de mars 2011, le groupe est revenu en France avec un concert à Paris-Bercy le 22 novembre 2011 ! L’occasion de redécouvrir tous les tubes de la bande menée par l’emblématique chanteur Jay Kay : When You Gonna Learn ?, Too Young To Die, Space Cowboy, Virtual Insanity, Cosmic Girl, Deeper Underground...

En juillet 2013, deux dates sont programmées : dans le cadre des Eurockéennes de Belfort, puis du festival des Déferlantes d’Argelès-sur-Mer. Il faudra cependant attendre quelques années pour le revoir en France : le 28 mars 2017 à la Salle Pleyel, le 16 juillet 2017 à Musilac, puis le 29 novembre 2017 à Bercy.