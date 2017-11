Accueil > Paris > Restaurants à Paris > Où boire un bon cocktail à Paris : le top des bars et speakeasy

Quoi de plus agréable, quand le temps le permet, que de se poser en terrasse à siroter un bon cocktail ? Peut-être siroter un TRÈS bon cocktail ! Voici nos conseils et suggestions pour trouver le bar à cocktail qui vous correspond le mieux à Paris.

Les bars à Cocktail se sont spécialisés dans la fabrication artisanale des cocktails.

Leur carte propose une grande quantité de cocktails et vous permet d’en découvrir les multiples saveurs ... sans en oublier les effets qui sont généralement assez puissants mais dissimulés par les saveurs fruitées.

De nombreux bars proposent des cocktails, mais tous ne sont pas à la hauteur.

Un bon cocktail c’est avant tout de bons produits frais, des dosages savants et un tour de main !

Leurs prix varient d’un établissement à l’autre, mais méfiez-vous des cocktails bon marché, ou déjà prêts, ils ne sont pas toujours fiables et les maux de tête du lendemain vous les feront regretter.

Attention, l’abus d’alcool est mauvais pour la santé. Pensez à vous hydrater régulièrement.

Les Bars à Cocktails du 2e arrondissement :

Harry’s Bar

5 Rue Daunou, 75002 Paris

01 42 61 71 14

Légendaire, le Harry’s Bar l’est surtout parce qu’il est devenu au fil du temps le plus vieux bar américain de Paris. Le lieu a su faire des cocktails sa spécialité et sa légende, et revendiquerait même l’invention de certains : Bloody Mary (en 1921 : vodka, jus de tomate, de citron, tabasco rouge, pour les néophytes, Worcestershire sauce et sel de cèleri), White Lady, Monkey Gland et Blue Lagoon en tête....

Experimental Cocktail Club

37 Rue Saint-Sauveur, 75002 Paris

01 45 08 88 09

Un bar ouvert jusqu’à 5 heures du mat, proposant moultes cocktails, dans une grand pièce chaleureuse. Beaucoup de classiques revisités avec brio comme le mojito. Branché, donc couru, donc parfois bondé.

Les Bars à Cocktails du Marais (3e et 4e ) :

La Perla Bar

26 Rue François Miron, 75004 Paris

01 42 77 59 40

Réputé pour ses margaritas, tapas, cocktails. Un lieu chaleureux toujours très animé le soir.

Kabanito

11 Rue des Tournelles, 75004 Paris

01 73 77 44 90

Bar à cocktails. Happy hour jusqu’à 21h tous les jours, jusqu’à minuit le mercredi pour les filles et le lundi pour les hommes.

Le Komptoir

27 Rue Quincampoix, 75004 Paris

01 42 77 75 35

Très bon bar du quartier Beaubourg pour sortir le soir en week-end, mais aussi en semaine avec un boeuf jazz manouche (entrée gratuite) le jeudi soir. De bons cocktails plutôt classiques et à des tarifs raisonnables.

Le Candelaria

52 Rue de Saintonge, 75003 Paris

01 42 74 41 28

Comme son nom le laisse supposer, ce bistrot est ambiancé mexicain, avec une déco caliente sans en faire des tonnes et une carte où les tacos et autres tostadas règnent en maîtres. Côté cocktails, la priorité est bien-sûr donnée à la Tequila et à l’agave avec notamment leur boisson-phare, la Guêpe Verte.

Andy Wahloo

69 Rue des Gravilliers, 75003 Paris

01 42 71 20 38

La déco est branchée sur courant alternatif, entre le pop et l’orientalisme, et la carte des cocktails prend à la gorge avant de vous secouer les tripes. Une fois que vous aurez feuilleté, paniqué, la "bible" du Wahloo, faites confiance à votre instinct : les cocktails sont tous délicieux et souvent originaux, quoiqu’un peu chers, même pour Paris.

Little Red Door

60 Rue Charlot, 75003 Paris

01 42 71 19 32

Un trait d’union entre Paris et New-York, un bar à cocktail chic et cosy imaginé par Rémy Savage et où l’on choisit son cocktail à partir de dessins réalisés par des artistes du monde entier. Délicieux et original, mais un peu cher.

Le Sherry Butt

20 Rue Beautreillis, 75004 Paris

09 83 38 47 80

Une petite carte de cocktails qui change très régulièrement pour ne jamais se lasser, et des recettes complexes, une déco à la new-yorkaise. Des liqueurs de grande qualité à déguster aussi "nude".

Les Bars à Cocktail du 5e arrondissement :

Zig Zag

32 Rue des Carmes, 75005 Paris

01 40 46 81 09

Café sympathique propose des Happy Hour de 17h à 22h à 6-7 euros le cocktail.

Les Bars à Cocktail du 6e arrondissement :

La Rhumerie

166 Boulevard Saint-Germain, 75006 Paris

01 43 54 28 94

Dans la grande tradition antillaise ! ... ou comment se réchauffer quand on est en Métropole. On y trouve de nombreuses références de rhum et de très bonnes bouteilles, ainsi que des cocktails classique et d’autres plus originaux.

Le Castor Club

14 Rue Hautefeuille, 75006 Paris

09 50 64 99 38

Qu’aiment les castors ? Le bois ! Logiquement, la déco du Castor CLub est toute de bois vêtue, ce qui rend l’atmosphère chaleureuse et feutrée. Côté cocktails, on côtoie l’excellence avec des recettes originales et bien équilibrées. Côté tarifs, c’est fourchette haute, mais la qualité est là...

Les Bars à Cocktail du 7e arrondissement :

Café Thoumieux

4, Rue de la Comète, 75007 Paris

01 45 51 50 40

Bar à vodka qui propose un énorme choix. Possibilité de s’adonner aux joies du shot à tous les goûts imaginables - attention aux abus...

Les Bars à Cocktail du 8e arrondissement :

Le Secret 8

8-12 Rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris

01 53 05 90 00

Un bar à cocktail très bien caché et très exclusif. Entrée sur invitation et réservation, via le coin bibliothèque du fameux Buddha Bar. Se prémunir d’un mot de passe. Le bar en lui-même est très petit, chaleureux, et il propose de cocktails certes chers mais exceptionnels point de vue présentation mais aussi du côté des qualités gustatives.

Les Bars à Cocktail du 9e arrondissement :

Le Mansart

1 Rue Mansart, 75009 Paris

01 56 92 05 99

De nombreux cocktails à base de rhum, vodka, gin, whisky, absinthe, le tout à des tarifs raisonnables.

Dirty Dick

10 Rue Frochot, 75009 Paris

01 48 78 74 58

Une très bonne adresse cocktail dans le quartier de Pigalle, avec une ambiance plages polynésiennes et tikis à go-go et de superbes cocktails rafraîchissants et pour certains, même spectaculaires ! Pour une immersion complète, orientez-vous en priorité vers les bases de rhum, mais la transition vers l’Amérique du Sud se fait tout naturellement, et la Tequila est aussi omniprésente. Des tarifs raisonnables pour une bonne partie de la carte.

Les Bars à Cocktail du 10e arrondissement :

Café Bonnie

9 Rue des Récollets, 75010 Paris

01 40 35 54 51

Un bar à cocktail chaleureux et ouvert à tous, situé face au canal Saint-Martin. Très coloré, assez girly, déco tendance Hollywood et dessins animés. De bons cocktails à un prix correct. Pour une soirée sans chichis.

Gravity Bar

44 Rue des Vinaigriers, 75010 Paris

06 98 54 92 49

Déco nordique, terrasse, cocktails originaux qui se définissent d’avantage par des sensations que par le goût. De bonnes assiettes, des tarifs un peu élevés et un peu d’attente : la rançon du succès.

Lavomatic

30 Rue René Boulanger, 75010 Paris

Bar caché dans une laverie automatique (concept speakeasy), au premier étage. Une fois dans le bar, univers coloré à la klimt, balançoires en guise de sièges et cocktails aux noms à dormir debout et coucher dehors, du Basilic Instinct au DetoxOmatic. C’est bon, c’est frais, c’est tendance.

Le Syndicat

51 Rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris

09 86 26 24 72

Ambiance typiquement française, cocktails avec des bases d’alcools bien de chez nous, mais pas que. Ici, on privilégie les liqueurs méconnues ou peu utilisées dans des recettes ultra-originales.

Baranaan

7 Rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris

01 40 38 97 57

Un bar à cocktail qui vaut en grande partie pour sa décoration bluffante : la grande salle toute en longueur reproduit l’intérieur d’un train à l’indienne, avec des écrans sur les côtés pour figurer les paysages qui défilent. Au rayon des cocktails, la qualité est au rendez-vous, avec des recettes plutôt classiques mais revisitées pour leur donner une touche indienne ou plus largement "exotique". Des naans délicieux pour combler une petite faim.

Les Bars à Cocktail du 11e arrondissement :

La Planète Mars

44 Rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris

06 51 38 92 59

QG des fans de musique electro-rock, avec mention spéciale pour les cocktails Mojito, caïiprina, margarita, ti-punch.

Panic Room

101 Rue Amelot, 75011 Paris

01 58 30 93 43

"Un bar chic et trash", avec des cocktails inédits à des tarifs abordables : goum (concombre frais, vodka, menthe), Frasilic (aux fraises fraîches gin, basilic)…, sans négliger le minimum vital (vin au verre, demi, pizza à commander et à partager...).

Le Café de la Place Verte

105 Rue Oberkampf, 75011 Paris

01 43 57 34 10

Déco design minimaliste à l’intérieur. Paisible en journée, l’endroit est bondé le soir et propose des alcools en vogue comme des cocktails bio sans alcool.

Moonshiner

5 Rue Sedaine, 75011 Paris

09 50 73 12 99

Bienvenue au temps de la prohibition au Moonshiner, où le fait de commander un cocktail sera source d’excitation et de plaisir. On y entre comme dans un bar clandestin, en loucedé, depuis la Pizzéria Da Vito, et puis on apprécie l’atmosphère fraîche et new-yorkaise, les tarifs qui vont du très raisonnable au délicieusement décadent, et les cocktails bien servis et où le whisky est roi.

Le Blue Bird

12 Rue Saint-Bernard, 75011 Paris

Ambiance américaine et art déco, on a envie de prendre un whisky sec, mais ça serait passer à côté de quelques cocktails remarquables comme la vedette locale, le Negroni.

Le Café Moderne

19 Rue Keller, 75011 Paris

01 47 00 53 62

Des cocktails préparés par la championne du monde de la discipline en 2016, rien que ça... Ne vous laissez pas abuser par son nom, ce café est définitivement rétro, mais aussi résolument ancré dans les tendances du moment, notamment rayon gastronomie et cocktails.

Les Bars à Cocktail du 12e arrondissement :

Inside Bar

14 Rue Claude Tillier, 75012 Paris

01 43 48 09 04

Grands fauteuils rouges et lustres baroques, bonne sélection musicale, bons cocktails. La carte est classique mais les verres sont bien dosés et bien remplis. Beaucoup de choix, notamment dans la partie "sans alcool" qui n’est pas négligée.

Les Bars à Cocktail du 15e arrondissement :

Le Primerose

64 Avenue de la Motte-Picquet, 75015 Paris

01 42 73 20 13

Une ambiance décontractée pour ce bar à cocktail du quartier ! On y vient aussi pour ses brunchs.

Zéro de Conduite

102 Rue du Théâtre, 75015 Paris

01 46 34 26 35

Le Zéro de conduite est un bar à cocktails qui vous replonge dans le monde de l’enfance. Service au biberon, jeux de société et dessins animés...

Les Bars à Cocktail du 18e arrondissement :

Le Kremlin

6 Rue André Antoine, 75018 Paris

06 09 81 93 59

Da, Da ! Une ambiance Europe de l’Est avant la chute du mur, pas de moins d’une quarantaine de vodka et des cocktails. Disons une Europe de l’Est décoiffée par un souffle de modernité !