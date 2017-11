Grèves et Manifestations à Paris la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2017

Accueil > Paris > Sortir à Paris > Votre semaine à Paris > Grèves et Manifestations à Paris la semaine du 27 novembre au 3 décembre (...)

Lundi 27 novembre 2017

- Grève nationale des dentistes du lundi 27 novembre au samedi 2 décembre 2017 pour notamment protester contre la réforme de leurs tarifs imposée par la sécurité sociale. Source : France 3



Mardi 28 novembre 2017

- A notre connaissance, aucune manifestation n’est prévue à Paris ce jour.



Mercredi 29 novembre 2017

- A notre connaissance, aucune manifestation n’est prévue à Paris ce jour.



Jeudi 30 novembre 2017

- REPORTÉ AU 25 JANVIER / Mobilisation contre le MEDEF en soutien à Loïc de la compagnie Jolie môme, le jeudi 30 novembre 2017 8h devant le Palais de justice de Paris. Source : Solidaires



Vendredi 1er décembre 2017

- Journée mondiale de lutte contre le Sida, mobilisation du 1er décembre 2017 à Paris. En savoir plus...



Samedi 2 décembre 2017

- Manifestation "contre le chômage et la précarité" le samedi 2 décembre 2017 à 14h sur la Place Stalingrad. Source : Solidaires



Dimanche 3 décembre 2017

- A notre connaissance, aucune manifestation n’est prévue à Paris ce jour.

Et la semaine prochaine ?

- Manifestations nationales à l’appel de la coalition "Vive l’APL" le samedi 9 décembre 2017. Source : Solidaires

Prenons un peu d’avance

- Grève sur le RER A et le RER B le mardi 12 et le mercredi 13 décembre 2017 à l’appel des syndicats de la RATP UNSA-RATP, CGT-RATP, SUD-RATP et FO-RATP. Perturbations éventuelles non connues pour le moment. En savoir plus...

- Mobilisation contre le MEDEF en soutien à Loïc de la compagnie Jolie môme, le jeudi 25 janvier 2018 8h devant le Palais de justice de Paris. Source : Solidaires

