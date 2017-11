Accueil > Musique > Dossiers > Les musiques de Noël > Les plus beaux albums de Noël : Notre sélection 2017

Quels sont les artistes qui ont sorti récemment un album de Noël ? Il y en a plus d’un... Américains, anglais, ou même français, ils proposent chacun leurs versions de chansons hivernales bien connues de tous, accompagnées parfois de quelques inédits.

2017

Forte des tubes mondiaux Cheap Thrills et The Greatest, la très talentueuse chanteuse australienne Sia s’est rapidement tournée vers le chapitre suivant de sa carrière. Elle a commencé par enregistrer Unforgettable, titre extrait de la B.O. du film Le Monde de Dory, avant de quitter son label RCA et rejoindre Atlantic Records. Le premier né de cette association est l’album de Noël Everyday is Christmas, paru le 17 novembre 2017. Produit par Greg Kurstin, ce disque se composera non pas de classiques des fêtes mais de chansons inédites à l’image du single très festif Santa’s Coming For Us.



A la suite d’un comeback opéré au sein de No Doubt avec la sortie du décevant Push and Shove (2012), Gwen Stefani s’est entreprise à relancer sa carrière solo. Elle a tout d’abord proposé le single Baby Don’t Lie, écrit par Ryan Tedder (OneRepublic) et produit par Benny Blanco, en octobre 2014, avant de sortir son album This Is What the Truth Feels Like... en mars 2016. Mais le 6 octobre 2017, la chanteuse surprend en publiant l’album de Noël You Make It Feel Like Christmas. Ce disque contient notamment les standards Jingle Bells, Let It Snow, White Christmas, Santa Baby et Silent Night.

2016

C’est au tour de la diva italienne, Laura Pausini de s’attaquer aux classiques de Noël ! Celle qu’on a découverte en 1993 au Festival de Sanremo livre sur Laura Xmas une série de chansons bien connues, revisitées avec l’orchestre du célèbre compositeur américain Patrick Williams. Souvent qualifiée de "plus grande voix d’Italie" a pris soin d’y inclure dans l’édition française une reprise de l’inoubliable Noël blanc, interprété dans la langue de Molière. Un disque à retrouver en bacs depuis le 4 novembre 2016 !

2015

Au printemps 2015, quelques semaines après avoir enregistré le titre Right Here, Right Now figurant sur l’opus Déjà vu de Giorgio Moroder, Kylie Minogue annonce son retour sur Facebook en postant une nouvelle image avec la mention "Summer 2015". C’est en effet au cours de l’été qu’elle propose la chanson Absolutely Anything, bande originale du film animé du même nom. Quant à son prochain disque, certaines sources évoquaient d’un album de Noël aux sonorités disco... Ce dernier, intitulé en effet Kylie Christmas, est sorti le 13 novembre 2015. Il comprend trois inédits avec les participations d’Iggy Pop (sur Christmas Wrapping), James Gorden (sur la reprise de Yazoo Only You) et Frank Sinatra (en duo virtuel sur Santa Claus Is Coming To Town).

La voix de Roberto Alagna est celle du ténor lyrique italien rêvé. Star de l’opéra, il s’essaie cependant aussi à divers exercices sur CD. Quasiment huit ans jour pour jour après la parution de Credo, le chanteur propose le 27 novembre 2015 un nouvel opus aux couleurs hivernales. Le bien nommé Noël se compose ainsi de reprises d’airs sacrés et de chants traditionnellement interprétés durant les fêtes de fin d’année : Ave Maria, Minuit Chrétiens, Petit Papa Noël, Douce nuit… Le DVD Mediterraneo, enregistré au Maroc en juin 2014, accompagne le CD pour un moment unique où les classiques occidentaux se mêlent aux arrangements orientaux.

Après un triple album best-of Une vie d’amour couronné de succès l’année dernière (disque d’or), Mireille Mathieu revient avec un album réunissant toutes ses plus belles chansons de Noël.

Savourez en famille les grands classiques de Noël, chantés par l’une des plus belles voix de la chanson française : Petit Papa Noël, Vive le vent, Noël blanc, Mon beau sapin, Il est né le divin enfant, Douce nuit, Minuit, chrétiens, sont quelques-unes des pépites qui se trouvent dans cet album. Vous découvrirez également des titres inédits et des surprises, dont un duo exceptionnel avec Tino Rossi sur l’intemporel Petit Papa Noël ainsi qu’une toute nouvelle chanson 2015 intitulée La Colombe de noël ! Un évènement attendu par la forte communauté de fans de Mireille… Mireille Mathieu, une voix en or pour les fêtes !





2014

Remplacé par Zazie dans l’émission The Voice, Garou se console sans peine en renouant avec ses premières amours : le jazz. Le 1er décembre 2014, le Québécois sort ainsi l’album It’s Magic sur lequel il revisite une belle collection de classiques en mode crooner. Des reprises de Blue Christmas, Mon beau sapin, Petit Papa Noël, Happy Xmas (War Is Over), Let it Snow ! Let it Snow ! Let it Snow !, ou encore Douce nuit figurent ainsi sur ce disque enregistré à Montréal. Il succède à Au milieu de ma vie (2013). A noter enfin que Garou sera le parrain du prochain Téléthon, les 5 et 6 décembre 2014.

Ces dernières années, Annie Cordy s’est ostensiblement tournée vers la télévision et même le cinéma. On la retrouvera ainsi début 2015 dans le film Les Souvenirs de Jean-Paul Rouve, puis dans la série Chefs sur France 2, avec Clovis Cornillac. Mais le 17 novembre 2014, c’est en chanson que la célèbre artiste nous revient ! "Depuis 1998, je n’avais plus rien enregistré, trop occupée à parcourir la France et les pays francophones avec mes musiciens, tourner pour le cinéma, jouer au théâtre, pour la télévision... C’est ma nièce qui m’a persuadée en 2012 de reprendre le chemin du studio."

L’album Annie Cordy chante Noël a été enregistré durant l’été 2014. Accompagnée de trente musiciens, elle nous offre 13 chansons, mélange de créations originales et de reprises orchestrées de grands standards.

On ne présente plus la série TV Downton Abbey, diffusée en France depuis 2011 sur TMC. On y suit avec délectation le quotidien de la famille Crawley et de leurs domestiques dans leur majestueuse demeure anglaise, pendant la période trouble du début du XXème siècle. Le charme suranné d’un monde révolu...

Alors que la saison 4 est diffusée outre-Manche, une B.O. spéciale Noël sort en bacs le 17 novembre 2014. Sur Christmas at Downton Abbey, les fans de la série retrouveront les standards des fêtes de fin d’années britanniques, qui seront au centre de cette saison.

2013

Dans cet exercice saisonnier, les plus à l’aise sont bien entendu les Anglo-saxons. Cette année, c’est Mary J. Blige, la "Reine du hip-hop", qui a ouvert le bal dès le mois d’octobre avec son album A Mary Christmas. Disponible en France le 18 novembre, le disque contient des reprises de Have Yourself a Merry Little Christmas, Do You Hear What I Hear ? et même de Petit Papa Noël !

La popstar Kelly Clarkson, ainsi que Leona Lewis livreront également leurs opus respectifs - respectivement Wrapped in Red et Christmas, With Love - alimentant la très longue liste des covers faites de White Christmas, O Holy Night, Silent Night, et autres Blue Christmas.

Devenue populaire à travers le monde grâce à ses reprises, Susan Boyle a accepté de se plier à la tradition sur Home for Christmas. Moins attendu, le groupe Erasure a fait de même. Sur Snow Globe, Vince Clarke et Andy Bell mêlent célèbres chants de Noël revisités et nouvelles compositions.

En France, c’est André Manoukian qui s’y colle. Sous sa direction, les 300 voix de la "Chorale des Montagnes" réinterprète les plus grands classiques tels que Mon beau sapin, Let It Snow, Douce nuit...





2012

André Rieu sortait lui aussi un CD de Noël en 2012. Pour l’occasion, il invitait tous ses fans à passer les fêtes en famille, entouré de son Orchestre Johann Strauss, chez lui, dans son château de Maastricht. "Avec cet album, je veux non seulement partager mes pensées personnelles, mais aussi ma propre sélection des plus belles chansons de Noël traditionnelles." On y retrouvait ainsi des chants sacrés comme Silent Night ou Ave Maria, et les classiques White Christmas ou Go Tell It On The Mountain. André avait également réservé une place de choix dans cet album pour une chanson de Noël qu’il avait lui-même écrite, December Lights, s’inspirant de sa première rencontre avec sa femme Marjorie.

2011

Après Sting (If On A Winter’s Night), Tori Amos (Midwinter Graces), les Pet Shop Boys (Christmas), ainsi que Bob Dylan (Christmas In The Heart), c’était en 2011 au tour de Lady GaGa, Justin Bieber et Michael Bublé de s’adonner aux joies des fêtes de fin d’année. Les amateurs de chants de Noël peuvent toujours se ruer sur leurs opus respectifs : A Very Gaga Holiday, Under the Mistletoe et Christmas.

Dans un autre genre, le trio Il Volo a proposait une édition spéciale Noël de son premier album. Quant à Michel Legrand, il réunissait un joli casting sur son projet Noël Noël Noël, avec notamment Mika, Carla Bruni, Coeur de Pirate, Emilie Simon et Renan Luce.