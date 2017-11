Accueil > Musique > Artistes > Marilyn Manson > Marilyn Manson en concert en France : La tournée 2017-2018

Né le 5 janvier 1969 à Canton dans l’Ohio, Marilyn Manson est mondialement connu pour son image provocante et ambiguë, renforcée par un nom de scène issu de la contraction des noms de l’actrice Marilyn Monroe et du tueur en série Charles Manson...

Depuis ses débuts en Floride du Sud en 1990, Marilyn Manson a continué à entretenir son propre style à chaque nouvelle sortie. Parmi ses albums marquants, on retiendra Antichrist Superstar (1996), The Golden Age of Grotesque (2003), Eat Me, Drink Me (2007), ou encore The High End of Low (2009). Son répertoire balance entre metal industriel et glam rock.

Perçu par le grand public comme un artiste dérangeant et provocateur, le chanteur a construit son identité de scène dans la contestation de l’Amérique puritaine et du dogme chrétien. Dans de nombreuses villes nord-américaines, protestations et pétitions l’ont empêché de se produire sur scène. C’est d’ailleurs en avril 1990 que Marilyn Manson a donné son tout premier concert.

Alors que son album The High End Of Low (2009) avait donné lieu à quelques dates de spectacles en France, son successeur intitulé Born Villain a suivi la même trajectoire scénique. Ce 8e effort studio a en effet été défendu par une nouvelle série de concerts dont un le 5 juin 2012 au Zénith de Paris.



La tournée The Hell Not Hallelujah démarre aux USA en janvier 2015. L’occasion de retrouver Twiggy Ramirez, bassiste de longue date mais aussi Gil Sharone à la batterie et Paul Wiley à la guitare. Un nouveau tour qui s’annonce grandiose ! En France, le "prince des ténèbres" devait donner un concert unique le 16 novembre 2015 au Zénith de Paris. Mais suite aux attentats survenus à Paris, ce spectacle a été annulé.

Qu’à cela ne tienne ! Puisque l’album Heaven Upside Down est sorti en octobre 2017, Marilyn Manson annonce une nouvelle venue en France. Après s’être produit sur quelques festivals pendant l’été, le public pourra le retrouver à l’AccorHotels Arena de Bercy le 27 novembre 2017, mais aussi au Download Paris le 16 juin 2018 et au Festival de Nîmes le 20 juin 2018.

- Lundi 27 Novembre 2017 : Paris (75) - Accorhotels Arena Bercy

- Vendredi 1er Décembre 2017 : Nancy (54) - Zenith

- Samedi 2 Décembre 2017 : Bruxelles (Belgique) - Forest National

- Samedi 16 Juin 2018 : Bretigny Sur Orge (91) - Base Aerienne 217

- Mercredi 20 Juin 2018 : Nimes (30) - Arenes

- Jeudi 21 Juin 2018 : Dijon (21) - Zenith