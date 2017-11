Perturbations dans les transports, sur les routes, circulation différenciée, pollution à Paris et en Île-de-France la semaine du 27 novembre au 3 décembre2017

Accueil > Paris > Sortir à Paris > Votre semaine à Paris > Perturbations dans les transports, sur les routes, circulation différenciée, (...)

Sur les rails (RER, SNCF, Métro, Tramway)

Travaux et grèves dans les transports ferrés RER, SNCF, Métro, Tramway

Sur les routes (Voitures, Bus, ...)

Manifestations sur la voie publique

Travaux nocturnes gênants sur les grands axes routiers d’Île-de-France (autoroutes, routes nationales, périphérique)

Fermetures nocturnes récurrentes de l’A4 entre l’A86 et Noisy-le-grand jusqu’en décembre

Des travaux de rénovation des équipements de sécurité de l’autoroute A4 (sens Paris>province) et d’éclairage du tunnel Dreyer sont en cours. Pour la sécurité des usagers et des intervenants, ces travaux nécessitent la fermeture à la circulation du sens Paris -> province de l’autoroute A4 de nuit (de 22h30 à 4h30) en semaine (lundi au vendredi) des 21, 22, et 23 novembre et des 12 et 13 décembre.

A4 dans les deux sens, entre Nogent-sur-Marne et Champigny-sur-Marne (tous les jours).

N104 dans les deux sens, entre Emerainville et Pomtault-Combault (tous les jours).

Fermetures nocturnes (21h à 6h)

A3 vers Province, entre Porte de Bagnolet et Garonor (lundi, mardi, mercredi).

A3 vers Paris, entre Roissy-en-France et Porte de Bagnolet (mardi, mercredi).

A86 extérieur, entre l’A3 et la D7 à Villeneuve-la-Garenne (lundi, jeudi) et entre Rugis A6 et Créteil Pompadour N6 (jeudi).

A86 dans les deux sens, entre Thiais D5 et Rugis A6 (mardi, mercredi) et entre Nogent-sur-Marne A4 et Rosny-sous-Bois A3 (mardi, mercredi).

A14 vers Paris, dans le tunnel de La Défense entre l’A86 et la N13 (mercredi, jeudi).

A4 vers Province, entre l’ex N410 à Saint-Denis et l’A3 à Bobigny (jeudi) et entre Thiais D5 et Rugis A6 (jeudi).

N406 vers Paris, à Créteil Pompadour sur le viaduc Bonneuil-Versailles (lundi, mardi, mercredi, jeudi)

N13 vers Paris, dans le tunnel de Neuilly (jeudi).

N19 dans les deux sens, entre Boissy-Saint-Léger et Yerres (jeudi).

Source : Sytadin

Autres gênes sur la voie publique

Pas d’évènement particulier annoncé.

Dans les airs

Aéroports

Pas de perturbations actuellement annoncées aux aéroports de Paris.

Pollution à Paris et en Île-de-France

Indice de pollution de l’agglomération de Paris (prévisions AirParif) :

Lundi 27 novembre : 29 - Faible

Mardi 28 novembre : 27 - Faible

