Accueil > Paris > Sortir à Paris > Sorties divers à Paris > Salon 2017 des Vins des Vignerons Indépendants à Paris

Salon des Vins des Vignerons Indépendants

Du 24 au 27 mars 2017

A l’Espace Champerret

Salon Nature et Vins

Du 19 au 21 mai 2017

A l’Espace Champerret

Salon des Vins des Vignerons Indépendants

Du 30 novembre au 4 décembre 2017

Paris Porte de Versailles

Le Salon des vins et des vignerons indépendants est l’occasion d’une belle promenade à travers la France viticole aux accents aussi divers que les hommes sont différents et les vins variés. Cette année, 1000 vignerons venus des quatre coins de l’hexagone viendront à votre rencontre pour vous présenter leurs produits.

Un verre de dégustation Inao est offert à l’entrée du salon.

Avec son verre à la main, on peut se promener de région en région pour rencontrer, discuter et bien sûr déguster les plus belles cuvées issues de toutes les régions viticoles de France.

Qu’est-ce qu’un vigneron indépendant ? Outre son exigence vis à vis de son produit et sa responsabilité - il signe ses étiquettes de son nom - le vigneron indépendant adhère à une association reconnaissable à son logo et signe une charte dans laquelle il garantit de :

respecter son terroir,

travailler sa vigne,

récolter son raisin,

vinifier et élever son vin,

élaborer son eau-de-vie,

mettre en bouteille sa production dans sa cave,

commercialiser ses produits,

se perfectionner dans le respect de la tradition,

accueillir, conseiller la dégustation et prendre plaisir à présenter le fruit de son travail et de sa culture.

Initiation à la dégustation 3 fois par jour à 11h, 13h, 15h et à 17h.

Vous apprendrez que déguster c’est recracher !

Informations pratiques

Prix d’entrée : 6 Euros

Réduction : 3 Euros (groupe de 20 personnes au minimum et étudiants munis d’une carte en cours de validité)

Gratuité :

Enfant de moins de 15 ans, accompagné d’un adulte (sans remise de verre ! ).

Toutes les informations sur le site officiel de l’événement.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé