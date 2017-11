Accueil > Paris > Sortir à Paris > Les soirées du samedi 2 décembre 2017 à Paris

A LIRE AUSSI :

- Les concerts du week-end à Paris

- Tous les lieux ouverts à Paris le dimanche

- Le guide "Que faire le dimanche à Paris ?"

Spring Break Party, au California Avenue

La géante soirée Spring Break atterrit à Paris pour sa version California ! Place à un programme complètement déjanté, un dépaysement assuré dans le nouveau lieu que tout le monde attendait : bienvenue au California Avenue ! Pour l’occasion, l’entrée est gratuite toute la nuit. Soirée "made in US" : déco et ambiance 100% originale, véritable Beach Bar comme en Californie, on vous sert dans les vrais verres rouges américain, cocktail géant dans des seaux de 2 litres, tournée de shooters offertes pendant la night, ambiance survolté avec Show light, Laser, Clips US, anims… Plongez-vous dans la plus festive des ambiances californiennes, un mélange parfait entre le Pub et le Club, c’est grand, c’est beau et c’est inédit en France ! Musique généraliste : house, R&B, disco-funk, pop-dance, hip-hop, hits & tubes actuels…

Samedi 2 décembre 2017, à partir de 22h

California Avenue

33 bis rue des Lombards, 75001 Paris

We Are The 90’s, à la Machine du Moulin Rouge

Toi qui enregistrais Dance Machine sur cassette VHS, qui écoutais en boucle le CD 2 titres de What Is Love, qui faisais des bonds dès l’intro de Sing Hallelujah… la soirée We Are the 90’s t’est destinée !

Ce concert est dédié à tous les hits des années 1990 : Corona, 20 Fingers, et autres Alliance Ethnik. L’occasion de faire revivre en live les meilleurs moments musicaux de cette décennie magique, avec la présence de grandes idoles d’alors : 2 Unlimited, Coolio, Ice MC et Boris !

Samedi 2 décembre 2017, à partir de 23h30

La Machine du Moulin Rouge

90-92 Boulevard de Clichy, 75018 Paris

Globodega, au Globo

Les soirées du Globo existent depuis maintenant plus de 20 ans et réunissent en majorité des trentenaires dans une ambiance festive avec des Dj’s tels que Philippe Corti ou David Stepanoff qui ont une programmation Pop/Rock/Disco.

La programmation y est généraliste, allant d’Abba à ZZ Top en passant par les Guns & Roses, Justice, Madonna ou autres Cindy Lauper.



Samedi 2 décembre 2017, à partir de 23h45

Le Globo

8 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris

100% Dancefloor, au Barramundi

Samedi au Barramundi, c’est 100% Dancefloor ! Retrouve une décennie de hits dancefloor. De 2000 à 2010, des débuts de la French Touch aux cartons actuels, les DJs vous préparent une compilation de 10 ans de fête !

De Cassius aux Daft Punk, de David Guetta à Madonna, de Kanye West à Black Eyed Peas, de Justin Timberlake à Lady Gaga, de Rihanna à Jay Z, de Martin Solveig à Beyonce... 6 heures de mix préparées par les DJs avec des sons House façon French touch, du Groove, de l’electro, de la Pop, du RnB... Retrouvez les 100 tubes Dancefloor qui ont marqués ces 10 dernières années !



Samedi 2 décembre 2017, à partir de 23h30

Barramundi

3, Rue Taitbout, 75009 Paris



Mix Shooter Party, au O’Chupito Shots Bar

Le O’Chupito Bar-Club est placé en plein centre de Paris, dans l’un des quartiers les plus festifs et situé sous d’impressionnante voûtes de plusieurs mètres de haut. Vous l’aurez compris, cette discothèque mise tout sur l’originalité mais aussi la fiesta pour danser jusqu’à l’aube ! C’est le lieu inédit directement importé d’Espagne, d’Ibiza et de Barcelone ! Découvrez un parfait mélange entre le Chupito-Bar et la Discothèque : des centaines de shooters à gogo, des recettes complètements invraisemblables, des prix déglingués et la vraie fiesta comme au soleil !

Samedi 2 décembre 2017, à partir de 19h

O’Chupito Shots Bar

46 rue des Lombards, 75001 Paris

Nuit Blanche sur les toits de Paris, au Tout Le Monde En Parle

Tous les samedis, le rendez-vous vous est donné pour une nuit blanche sur les toits de Paris dans un lieu unique et atypique en plein coeur de Paris. Ne pas venir nous voir serait une grave erreur ! Une ambiance de folie pour une pure nuit de folie… Musique généraliste dans le club intérieur et sur la terrasse chauffée, couverte et sonorisée (house, latino, rnb, reggaeton, pop, rock, electro...).

Situé au coeur du quartier Montparnasse, au pied de la fameuse Tour Montparnasse et au sommet des Galeries Lafayette, le Tout le Monde en Parle vous offrira un espace privilégié, loin de l’effervescence des rues parisiennes, idéal pour un dépaysement total. Un lieu unique à découvrir absolument ! Son club intérieur et sa terrasse couverte, chauffée et sonorisée vous enchanteront.

Samedi 2 décembre 2017, à partir de 23h

Tout Le Monde En Parle

4 rue du Départ, 75015 Paris

L’aQuarium, à l’aQuarium Club

De Rio à Moscou, en passant par New-York et Londres, les vrais fêtards n’attendent pas 1h du matin pour sortir ! Rendez-vous à l’aQuarium le Restaurant, en mezzanine du Club dès 21h, tous les samedis soirs avec un nouveau système son et une programmation musicale. Profitez des DJ sets des artistes invités ce samedi. Également au programme : un aQuarium géant de 12 mètres de long sur 8 mètres de haut où évoluent des raies manta et des poissons exotiques, une carte d’alcools exceptionnelle avec un grand choix ainsi que les meilleures bouteilles de la région champenoise...

Samedi 2 décembre 2017, à partir de 23h

L’aQuarium Club

5 Avenue Albert de Mun, 75016 Paris