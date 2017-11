Sorties cinéma de la semaine du 29 novembre 2017 : Coco, Promesse et Bonhomme de Neige !

Accueil > Cinéma > Sorties cinéma de la semaine > Sorties cinéma de la semaine du 29 novembre 2017 : Coco, Promesse et (...)

Coco De Lee Unkrich, Adrian Molina

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.

Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…















Le Bonhomme de Neige De Tomas Alfredson ; Avec Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg



Lorsque le détective d’une section d’élite enquête sur la disparition d’une victime lors des premières neiges de l’hiver, il craint qu’un serial killer recherché n’ait encore frappé. Avec l’aide d’une brillante recrue, il va tenter d’établir un lien entre des dizaines de cas non élucidés et la brutalité de ce dernier crime afin de mettre un terme à ce fléau, avant la tombée des prochaines neiges.



















La Promesse De Terry George ; Avec Oscar Isaac, Christian Bale, Charlotte Le Bon

1914, la Grande Guerre menace d’éclater tandis que s’effondre le puissant Empire Ottoman. À Constantinople, Michael, jeune étudiant arménien en médecine et Chris, reporter photographe américain, se disputent les faveurs de la belle Ana. Tandis que l’Empire s’en prend violemment aux minorités ethniques sur son territoire, ils doivent unir leurs forces pour tenir une seule promesse : survivre et témoigner.



















Plonger De Mélanie Laurent ; Avec Gilles Lellouche, María Valverde, Ibrahim Ahmed dit Pino

C’est l’histoire d‘un amour total entre César et Paz.

Paz, photographe espagnole, nourrit une soif de rencontres, d’expériences et de voyages, alors que César, ex-grand reporter de guerre, souhaite à l’inverse s’extraire du tumulte du monde.

Paz est enceinte, cette perspective l’angoisse, l’étouffe. Elle semble s’éloigner chaque jour un peu plus de César, comme obsédée par quelque chose qui lui échappe.

Jusqu’au jour où elle disparait, laissant son enfant et César sans véritable explication.













Bad Moms 2 De Scott Moore, Jon Lucas ; Avec Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn

Comme toutes les mères de famille, Amy, Kiki et Carla angoissent à l’approche de Noël.

Entre les cadeaux, la cuisine, la décoration, l’organisation et la préparation, c’est toujours les mêmes qui s’y collent… Et pour compliquer les choses, leurs propres mères, exigeantes et critiques, s’invitent à la fête !

Au bout du rouleau, elles décident de prendre les choses en main et de s’éclater. Cette année l’esprit de noël va sérieusement trinquer…



















12 Jours De Raymond Depardon

Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont présentées en audience, d’un côté un juge, de l’autre un patient, entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie.























La Villa De Robert Guédiguian ; Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan

Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions…



















C’est tout pour Moi De Nawell Madani, Ludovic Colbeau-Justin ; Avec Nawell Madani, François Berléand, Mimoun Benabderrahmane



Depuis toute petite, Lila veut devenir danseuse, n’en déplaise à son père.

Elle débarque à Paris pour réaliser son rêve…

Mais de galères en désillusions, elle découvre la réalité d’un monde qui n’est pas prêt à lui ouvrir ses portes.

A force d’y croire, Lila se lance dans une carrière d’humoriste.

Elle n’a plus qu’une idée en tête : voir son nom en haut de l’affiche, et surtout retrouver la fierté de son père.

















The Long Excuse De Miwa Nishikawa ; Avec Masahiro Motoki, Pistol Takehara, Eri Fukatsu

Sachio, romancier aussi célèbre que cynique, est marié à Natsuko mais il y a bien longtemps que leur amour s’est envolé. Yoichi est l’époux de Yuki, la meilleure amie de Natsuko. Chauffeur routier, il s’use à la tâche pour faire le bonheur de son épouse adorée et de leurs deux enfants. Les deux amies périssent brutalement lors d’un accident de bus. A l’image de leurs vies, la réaction des deux hommes sera opposée. Quand Sachio ne ressent aucune tristesse et doit feindre l’affliction, Yoichi est inconsolable. Bouleversé par le chagrin de ce dernier, Sachio lui propose son aide. Face au quotidien humble et difficile de cette famille, l’écrivain va peu à peu s’ouvrir à la compassion et à l’altérité, et réalisera la perte qu’est la mort de sa femme.















Problemski Hotel De Manu Riche ; Avec Tarek Halaby, Gökhan Girginol, Evgenia Brendes

Quelque part dans un immeuble désaffecté de Bruxelles, un groupe de réfugiés, sans papier, essayent de trouver leur place en bordure du monde. Ils se laissent flotter, couler, rêver.























