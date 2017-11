Accueil > Paris > Sortir à Paris > Votre semaine à Paris > Spectacle à l’affiche, prochainement à Paris : Stomp

Les princes du tempo annoncent leur retour tonitruant à Paris ! STOMP investira les Folies Bergère du 7 au 24 décembre 2017 pour partager avec le public ce langage universel et intergénérationnel, le rythme !

Savant mélange explosif de percussions, théâtre gestuel et comique visuel, les danseurs imposent sur scène une cadence effrénée avec les objets banals du quotidien, laissant le public bouche bée.

Depuis sa création par Luke Cresswell et Steve McNicholas en 1991, STOMP a été joué plus de 20 000 fois et vu par 15 millions de spectateurs dans le monde, dont 1 million de Français. Point d’orgue de cette success-story, STOMP a été l’un des grands événements de la cérémonie de clôture des JO 2012 de Londres, une éclatante prestation qui a réuni 40 Stompers sur scène.

Venus des quatre coins du globe, les Stompers sont choisis pour leur forte personnalité, chacun apportant sa touche personnelle au caractère de la troupe. Ensemble sur scène, huit trublions transforment avec virtuosité et humour n’importe quel ustensile lambda en véritable machine à rythmes.

Tuyaux, seaux, bouées, poubelles, balais, éviers, boîtes d’allumettes, rien ne leur échappe ! Les sons s’entremêlent, se percutent, se répondent pour faire de ce spectacle, mené tambour battant, une incroyable symphonie de rythmes.

Pratique

Folies Bergère

Du 7 au 24 décembre 2017

Accès :

Lignes 7 / 8 / 9 – Stations : Grands Boulevards ou Cadet

Bus Arrêt Provence - Faubourg Montmartre lignes 48, 67, 74, ou 85

Arrêt Cadet lignes 26, 32, 42, ou 43

Parking Drouot, 12/14 rue Chauchat - 75009 Paris

En vélib’ :

Station Folies Bergère - 14 rue Geoffroy Marie - 75009 Paris

Station Conservatoire - 59 rue des Petites Ecuries - 75010 Paris

Station Cadet - 24 rue Cadet - 75009 Paris

- Réservation directe :

https://www.foliesbergere.com/fr/node/23924

Ou réservation et informations par téléphone :

Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h (hors jours fériés)

T.08 92 68 16 50 (N° à tarification majorée, 0,40€ la minute)

Ou réservation au guichet de la salle

Du lundi au vendredi de 14h à 18h au 32 rue Richer, 75009 Paris

https://www.foliesbergere.com/