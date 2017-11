Dimanche 3 décembre 2017 : Les centres commerciaux ouverts ou fermés à Toulouse

Accueil > Toulouse > Guide de Toulouse > Supermarchés à Toulouse > Dimanche 3 décembre 2017 : Les centres commerciaux ouverts ou fermés à (...)

Quand arrive la période des jours fériés, la question que l’on se pose souvent, c’est "qui est ouvert, qui est fermé, et où je vais bien pouvoir faire mes courses ?" Quels sont les grands magasins et les centres commerciaux ouverts ou fermés les dimanches du mois de décembre 2017, dans la région toulousaine ? Réponse ici avec le guide Evous.

Voici un guide pratique Evous qui vous indiquera les horaires d’ouverture des principaux centres commerciaux et grands magasins de la ville et de sa région. Un oubli à signaler ? Une correction à apporter ? N’hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires de cet article. Bon shopping !

Les Centres commerciaux ouverts à Toulouse

Centre Blagnac

2 Allée Emile Zola, 31700 Blagnac

Situé à moins de 2 minutes de l’aéroport Toulouse-Blagnac, le centre commercial Blagnac comprend plus de 120 boutiques de mode, loisirs, services et culture, des commerces de bouche...

Les dimanches 10, 17 et 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h, sauf le 24 de 10h à 17h.

Espace Gramont

2 chemin Gabardie, 31200 Toulouse

Avec sa centaine d’enseignes présentant des produits pour toute la famille et tous les goûts et ses six restaurants thématiques, l’Espace Gramont est un des centres commerciaux les plus importants de la région.

Les dimanches 10, 17 et 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h.

Centre Saint-Orens

31650 Saint-Orens-de-Gameville

Le centre commercial régional de Saint-Orens rassemble plus d’une quarantaine de boutiques à la pointe de la mode comme Bizzbee, Carnet de Vol, Courir, Desigual, Etam, Kaporal, Pull & Bear, Stradivarius... sans compter les dizaines de boutiques supplémentaires consacrées aux commerces de bouche, aux services, à la culture et aux loisirs.

Les dimanches 10, 17 et 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h, sauf le 24 de 11h à 19h.

Nailloux Outlet Village

Lieu-dit "Le Grill", 31560 Nailloux

Ouvert en 2011, ce village de marques est l’un des grands rendez-vous de ceux qui chassent la mode à petits prix. Toutes les grandes marques dont on parle à prix dégriffées... ça vaut le coup d’aller y jeter plus d’un coup d’oeil ! Banana Moon, Best Mountain, Calvin Klein, De Fursac, Guess, Heyraud, Le Coq Sportif, Levi’s, Mango, Nike, Puma, Sonia Rykiel, Zadig & Voltaire notamment au programme.

Les dimanches 3, 10 et 17 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h.

Centre Commercial Les Maourines

Place Carré de la Maourine 31200 Toulouse

Centre Commercial ouvert en 2015 dans le quartier Borderouge, qui proposera à terme 60 boutiques, 6 restaurants, un cinéma et un supermarché Carrefour Market.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est fermé.

Centre Portet

110 Boulevard de l’Europe, 31120 Portet-sur-Garonne

Un grand centre commercial, l’un des plus importants de la région, développé autour d’un immense hypermarché Carrefour de 18 000 m² et qui concentre environ cent-vingt boutiques de grandes marques très connues de mode, de loisirs et de services. Avec son offre de 120 boutiques réparties sur 38 800 m2, le Centre commercial Portet propose un choix très varié de services et commerces tous secteurs confondus.

Les dimanches 10, 17 et 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h.

Centre Labège 2

700 La Pyreneenne, 31670 Labège

Un grand centre commercial de rayonnement régional, qui compte plus de 80 boutiques moyen de gamme comme Promod, Esprit, Desigual, H&M, Mango, Celio, Devred, Chevignon... De la mode pour toute la famille, mais aussi des boutiques spécialisées dans les loisirs et la culture, les services, les commerce de bouche.

Les dimanches 10, 17 et 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h, sauf le 24 de 10h à 18h.

Centre Leclerc Roques

Centre commercial Roques, 31120 Roques-sur-Garonne

Un centre commercial régional à 10 minutes au sud de Toulouse composé d’une grande galerie commerciale de plus de 120 boutiques et d’un hypermarché Leclerc. Des boutiques de marques très populaires comme Adidas, Claire’s, Celio, Cop Copine, Guess, Ikks, Mango, Micromania, Promod, Super Dry, Zara...

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est fermé.

Espace Saint-Georges

51Bis Rue du rempart Saint-Etienne, 31000 Toulouse

Ce centre commercial récemment rénové est situé en plein Toulouse, dans le quartier Saint-Georges, et est composé d’une cinquantaine de boutiques mode, confort, créativité, gourmandise abritées derrière un mur végétal de 150 m².

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est fermé.

Galeries Lafayette

4 à 8 rue Lapeyrouse, 31008 Toulouse

Aux Galeries Lafayett, pas question de mode low-cost ou de matières cheap. Dans cette enseigne connue internationalement sont réunies toutes les grandes marques du prêt-à-porter, pour le plus grand bonheur des fashionistas de la région.

Les dimanches 10, 17 et 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 20h, sauf le 24 de 9h30 à 18h.

Espace Fenouillet

RN 20 ZI Saint-Jory, 31150 Fenouillet

Une galerie commerciale imaginée et développée autour d’un supermarché Géant Casino, et qui comprend des boutiques de marques comme Bel & Blanc, Camaïeu, Celio, Courir, Claire’s, Devred, Histoire d’Or, Micromania, Okaïdi, Obaïbi...

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est fermé.

Centre Carrefour Purpan

36-54 Route de Bayonne, 31300 Toulouse

Ce centre commercial situé dans Toulouse même, eu sein du quartier Purpan, compte près d’une cinquantaine de boutiques de mode, loisirs, services, réunies autour d’un grand supermarché Carrefour.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est fermé.