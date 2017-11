Accueil > Musique > Concerts > Vincent Delerm en concert : La tournée 2017

Depuis ses débuts, il y a toujours du théâtre dans la chanson de Vincent Delerm. Du cabaret dans ses personnages à double fond. Du cinéma dans ses images, dans ses rythmes. Le chanteur inscrit chacun de ses spectacles dans une perspective autant musicale que théâtrale, proposant une vision du tour de chant classique renouvelée, et ponctuant ses concerts de films, voix off et divers monologues. Il avance un pas plus loin cette fois, mettant en scène un spectacle écrit comme une pièce de théâtre, et ponctué de chansons inédites.

Après le Théâtre des Bouffes du Nord, Vincent Delerm s’installe à l’Olympia. Il y joue son spectacle musical Memory le 16 avril 2013. D’autres concerts sont prévus : le chanteur défend son album Les Amants parallèles au théâtre Déjazet à Paris, du 4 au 29 mars 2014, puis à nouveau à l’Olympia le 22 janvier 2015.

Le personnage de Simon est obnubilé par la fuite du temps. Il consacre toute son énergie à tenter de le retenir, à répertorier les différentes époques de sa vie, à analyser la manière dont les modes qu’il a connues se sont démodées…

Jouant sur les différents registres esthétiques et vidéos liés à chaque période qu’il a traversée (le super 8 amateur des années 70, les images caméscope des années 80, le cinéma d’auteur des années 90), Vincent Delerm dresse un portrait mélancolique et humoristique de notre rapport au temps, à la solitude et aux souvenirs. Il signe la mise en scène avec la complicité de Macha Makeïeff.

Afin de présenter son nouvel album à paraitre en octobre 2016, le chanteur sera en concert à la Cigale en novembre 2016, à la Philharmonie de Paris en avril 2017, aux Folies Bergère en juin 2017, puis à la Cigale en novembre 2017.

- Lundi 20 Mars 2017 : Caluire et Cuire (69) - Radiant Bellevue A Caluire

- Mardi 4 Avril 2017 : Paris (75) - Philharmonie

- Mercredi 5 Avril 2017 : Paris (75) - Philharmonie

- Jeudi 6 Avril 2017 : Paris (75) - Philharmonie

- Vendredi 7 Avril 2017 : Paris (75) - Philharmonie

- Dimanche 9 Avril 2017 : Rennes (35) - Opera

- Vendredi 21 Avril 2017 : Bourges (18) - Auditorium du Conservatoire

- Vendredi 28 Avril 2017 : Florange (57) - La Passerelle

- Samedi 29 Avril 2017 : Neuves Maisons (54) - Centre Culturel Jean l’Hote

- Vendredi 5 Mai 2017 : La Souterraine (23) - Centre Culturel Yves Furet

- Vendredi 12 Mai 2017 : Portes les Valence (26) - Le Train Theatre

- Dimanche 14 Mai 2017 : Namur (Belgique) - Theatre Royal

- Vendredi 19 Mai 2017 : Besançon (25) - Theatre Ledoux

- Samedi 20 Mai 2017 : Saint Marcellin (38) - Le Diapason

- Samedi 3 Juin 2017 : Saint Etienne (42) - Salle Jeanne d’Arc

- Mardi 6 Juin 2017 : Paris (75) - Theatre des Folies Bergere

- Mardi 4 Juillet 2017 : Villars Les Dombes (01) - Parc des Oiseaux

- Jeudi 6 Juillet 2017 : Albi (81) - Grand Theatre

- Samedi 15 Juillet 2017 : La Rochelle (17) - La Coursive

- Mercredi 29 Novembre 2017 : Paris (75) - La Cigale