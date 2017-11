Dimanche 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017 : les centres commerciaux ouverts en Île-de-France

Accueil > Paris > Calendrier Paris > Noël 2017 à Paris > Dimanche 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017 : les centres commerciaux ouverts (...)

Pendant les fêtes de fin d’année, les français se ruent vers les magasins pour trouver le cadeau ultime, celui qui fera pétiller les yeux du fiston, de la petite dernière, du mari ou de la grand-mère. Pour profiter autant que possible de cet afflux, beaucoup de centres commerciaux ouvrent certains ou tous les dimanches du mois de décembre, en accord avec la loi.

Ainsi, ceux qui travaillent en semaine et n’ont pas le temps d’aller faire la queue dans le leur centre commercial préféré ont une chance supplémentaire de faire leurs courses de Noël en temps et en heure, tout en évitant la cohue du samedi.

Ce guide ne recense pas l’intégralité des centres commerciaux d’Île-de-France, seulement les pus importants. Si votre centre préféré manque à l’appel et que vous souhaitez partager des informations, n’hésitez pas à laisser un message ! Joyeuses fêtes à tous !

Dans les Hauts de Seine

Le centre commercial Qwartz

Un grand centre commercial flambant neuf aux portes de Paris, avec des boutiques très populaires comme Primark. Connecté et tendance, Qwartz est un joyau du shopping, un rendez-vous unique dans tout le nord de Paris.

Les dimanches 3 et 10 décembre 2017, le centre commercial Qwartz sera ouvert de 10h à 20h

Le centre commercial So Ouest

Centre commercial haut-de-gamme, ouvert le 18 octobre 2013 aux portes de Paris, So Ouest propose une centaine de boutiques installées sur environ 50.000 m2 de surface.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, le centre commercial So Ouest sera ouvert de 11h à 19h

Le centre commercial Les 4 Temps

Ouvert tous les dimanches, ce centre commercial est le plus visité de France/ Il affiche quelques 130.000 m², un grand nombre de boutique et un cinéma UGC.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, le centre commercial Les 4 Temps sera ouvert de 10h à 20h

Centre Commercial Les Passages

Ce petit centre commercial plutôt haut-de-gamme situé à Boulogne-Billancourt, à deux pas de l’hippodrome de Longchamp, Les Passages propose une cinquantaine de boutiques, un Monoprix et des restaurants extérieurs ouverts 7j/7.

Les dimanches 3 et 10 décembre 2017, le centre commercial Les Passages sera ouvert de 10h à 20h

La Seine-Saint-Denis

Centre commercial Aéroville

Tout proche de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, le centre commercial Aéroville propose environ 200 commerces ouverts même le dimanche... et la plupart des jours fériés.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, le centre commercial Aéroville sera ouvert de 10h à 20h

Centre commercial Rosny 2

Avec ses 192 boutiques Rosney 2 est le deuxième centre commercial en taille dans l’Est parisien après Créteil Soleil. Il propose aussi un hypermarché Carrefour, des galeries Lafayette et un cinéma UGC.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, le centre commercial Rosny 2 sera ouvert de 10h à 20h

Centre Commercial O’Parinor

L’un des plus important centre commercial de France, récemment rénové et agrandi, qui dispose de 210 boutiques à la pointe de la mode et de 30 restaurants.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, le centre commercial O’Parinor sera ouvert de 11h à 19h (de 10h à 18h les 24 et 31 décembre

Centre Commercial Bel Est

Petit centre commercial d’une soixantaine de commerces situé à Bagnolet, en bordure de Paris et disposant également d’un hypermarché Auchan, d’un Macdonald’s et d’un parking de 2000 places gratuit pendant 2h30.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, le centre commercial Bel Est sera fermé

Centre Commercial Bobigny 2

Ce petit centre commercial situé dans le centre-ville de Bobigny, proche des transports et de l’A86, propose à ses visiteurs soixante-six commerces, un hypermarché, six restaurants et un cinéma de 2 salles.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, le centre commercial Bobigny 2 sera fermé

Dans le Val de Marne

Centre commercial Créteil Soleil

Le plus important centre de l’Est Parisien et le troisième centre commercial au niveau national, Créteil Soleil propose un peu plus de 200 commerces ainsi qu’un cinéma UGC.

Les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2017, le centre commercial Créteil Soleil sera ouvert de 10h à 20h

Centre Commercial Belle Épine

Belle Épine, c’est le plus grand centre commercial de France en terme de surface, et le 5e en terme de fréquentation. Ce centre commercial propose à ses visiteurs environ 220 commerces et un cinéma UGC.

Les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2017, le centre commercial Belle Épine sera ouvert de 10h à 20h

Centre Commercial Quais d’Ivry

Ce petit centre commercial situé à la frontière de Paris, dispose de 80 commerces de vêtements, objets de décoration et de loisir, et d’un hypermarché Carrefour.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, le centre commercial Quais d’Ivry sera fermé

Centre Commercial Val Fontenay

Le Val Fontenay est un centre commercial composé d’une galerie intérieure de 2 étages dans lesquels une soixantaine de boutiques et restaurants (dont un hypermarché Auchan) sont réparties, et d’un espace extérieur.

Les dimanches 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, le centre commercial Val Fontenay sera ouvert de 10h à 19h (10h à 18h les 24 et 31 décembre

Centre Commercial Thiais Village

Le centre commercial de Thiais Village est composé d’un magasin IKEA, de trente-neuf boutiques pour toute la famille et pour tous les budgets et de huit restaurants. Ouvert tous les jours, même le dimanche, de 10h à 20h.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, le centre commercial Thiais Village sera ouvert de 10h à 20h

Dans les Yvelines

Centre commercial Vélizy 2

L’un des plus grands centres commerciaux de France et l’un des pus populaires aussi, grâce notamment à ses 200 magasins.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, Vélizy 2 sera ouvert de 10h à 20h

Centre commercial Parly 2

Un centre commercial plutôt axé haut-de-gamme avec notamment un Printemps et un BHV et plus de deux cents boutiques.

Les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2017, Parly 2 sera ouvert de 10h à 20h

Centre Commercial Grand Plaisir

Zone commercial comprenant une galerie intérieure articulée autour d’un hypermarché Auchan et d’un grand espace extérieur comprenant de nombreux magasin (produits alimentaires, mode, culture, services, bijoux, maison, restauration...) et un magasin IKEA.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, le centre commercial Grand Plaisir sera ouvert de 10h à 19h, sauf le 24 de 9h à 18h et le 31 de 10h à 18h

Centre Commercial Pariwest

Un peu comme pour Plaisir, Pariwest se compose d’une petite galerie intérieure autour du magasin Auchan et d’un espace extérieur avec de nombreuses boutiques (mode, services, loisirs, culture, sports, maison...).

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, le centre commercial Pariwest sera ouvert de 10h à 19h, sauf les 24 et 31 décembre de 10h à 18h.

Centre Commercial L’Usine Mode & Maison

Mode homme, femmes, enfants, lingerie, décoration, sport, services... Anciennement "Usine Center" L’Usine Mode & Maison est un centre commercial proposant une bonne centaine de magasins d’usine : On y trouve donc des prix réduit toute l’année !

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, le centre commercial L’Usine Mode & Maison sera ouvert de 10h à 20h

Centre Commercial One Nation

Ouvert en décembre 2013, One Nation c’est : 24.000 m², 90 boutiques et restaurants.

Ce grand "outlet" est dédié au luxe et à la mode avec des marques de luxe comme agnès b., Liu Jo ou American Vintage, et de nombreuses bonnes affaires à faire. Possibilité d’accéder au centre commercial par navettes quotidiennes depuis Paris et Versailles. Ouvert 7J/7 de 10h à 20h.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, le centre commercial One Nation sera ouvert de 10h à 20h

Dans l’Essonne

Centre Commercial Evry 2

Evry 2 est un immense centre commercial, l’un des plus grands d’Île-de-France avec ses 225 boutiques. Il propose toutes les grandes marques populaires aussi bien en matière de mode que de maison, high-tech, beauté, ainsi que des grands magasins (Carrefour, Galeries Lafayette)... Nocturne le jeudi jusqu’ à 21h.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, le centre commercial Evry 2 sera ouvert de 10h à 19h

Centre Commercial Maison Neuve

Zone commerciale composée disposant d’une galerie intérieure d’environ 70 boutiques et restaurants, d’un hypermarché Auchan et d’un espace extérieur avec près de 30 autres magasins, dont une Foirefouille, un Maxitoys, une Halle aux Chaussures, un Picard...

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, le centre commercial Maison Neuve sera ouvert de 10h à 19h, sauf les 24 et 31 de 10h à 17h

Centre Commercial Les Ulis 2

Les Ulis 2 est un centre commercial de bonne taille proposant les plus grandes enseignes. Shopping, détente et loisirs : 110 boutiques de vêtements, objets déco et culturels pour toute la famille, un hypermarché Carrefour et un cinéma UGC.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, le centre commercial Les Ulis 2 sera ouvert de 10h à 19h, sauf les 24 et 31 de 10h à 18h

Dans le val d’Oise

Centre Commercial Les 3 Fontaines

Ce centre commercial assez complet, propose 150 boutiques, dont un magasin FNAC, mais aussi un hypermarché Auchan, un bowling et un laser quest.

Les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2017, le centre commercial 3 Fontaines sera ouvert de 10h à 19h, sauf le 24 de 10h à 18h

Centre Commercial Côté Seine

Côté Seine est un grand centre commercial résolument axé famille avec des enseignes comme Kiabi, La Grande Récré ou encore Tati au premier plan. Mais ce n’est pas tout : vous trouverez aussi sur place des marques de vêtements populaires comme Celio, Claire’s Etam, Foot Locker, Jules, Promod...

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, le centre commercial Côté Seine sera ouvert de 10h à 19h

Centre Commercial Quai des Marques

Le Quai des Marques est un centre commercial situé le long de l’A15 à Franconville, à proximité d’un grand magasin Ikea et d’une zone commerciale avec des restaurants et des boutiques de loisir comme Cultura et de vêtements. Sur place, on trouve 96 magasins d’usine où les prix sont réduits toute l’année.

Les dimanches 3, 10 et 17 décembre 2017, le centre commercial Quai des Marques sera ouvert de 10h à 19h

En Seine et Marne

Centre commercial Carré Sénart

Ce centre commercial au label "Quatre étoiles" dispose de plus de 150 boutiques et de nombreuses activités de loisirs.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, le centre commercial Carré Sénart sera ouvert de 10h à 19h30

Centre commercial Val d’Europe

A deux pas d’EuroDisney, ce grand centre commercial familial propose quelques 160 boutiques, un hypermarché Auchan et un aquarium Sea Life.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, Val d’Europe sera ouvert de 10h à 20h

Centre Commercial Bay 2

Ce centre commercial complet est situé dans la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et dispose de 115 boutiques, d’un cinéma 16 salles, de 16 restaurants et d’un hypermarché Carrefour.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, le centre commercial Bay 2 sera ouvert de 10h à 19h, sauf les 24 et 31 de 10h à 18h

