Les plus beaux concerts de Noël à Paris en 2017

NOTRE-DAME DE PARIS

Toutes les composantes du dispositif musical de la cathédrale seront réunies pour ce traditionnel concert de Noël où sont donnés à entendre les traditionnels chants populaires de Noël (de France et du monde) dans des harmonisations renouvelées et originales accompagnés à l’orgue de chœur.

- Vendredi 22 décembre 2017 à 20h30 : Ce concert de Noël durera jusqu’à 21h30. La musique y sera interprétée par la Maîtrise Notre-Dame de Paris, accompagnée par Yves Castagnet (orgue de chœur), Emilie Fleury et Sylvain Dieudonné. Pour y assister, il faut désormais mettre la main à la poche. Achetez votre ticket ici.

ÉGLISE DE LA MADELEINE

Institués en 1986 sous l’impulsion du Chanoine Marcel Thorel, alors curé de la paroisse, les "Dimanches Musicaux" de La Madeleine ont plus de 500 concerts à leur actif. Haut lieu spirituel international, l’église de La Madeleine joue un rôle significatif à l’égard du monde de la musique en invitant des choeurs et des organistes de tous les continents.

- Jeudi 7 décembre 2017, à 20h30 : "Les Stentors" chantent Noël. (De 28 à 38€)

- Vendredi 8 décembre 2017, 20h30 : Le choeur et l’orchestre National de Pologne Mazowsze chantent Noël

- Samedi 16 décembre 2017, à 20h : Concert de Noël slovaque avec le groupe vocal Fragile.

- Mercredi 20 décembre 2017, 16h : Concert de Noël du cours Florent. "Messe Brevis Sancti Johanis de Deo" de J. Haydn et chants traditionnels de Noël

- Jeudi 21 décembre 2017, 20h30 : Concert de Noël, Messie de Haendel

- Samedi 23 décembre 2017, 20h30 : Concert de Noël. Intégrale des Quatre saisons de Vivaldi, Une petite musique de nuit de Mozart, le canon de Pachelbel et chants de Noël (Minuit, Chrétiens, Douce Nuit, Sainte Nuit, Alleluia de Mozart)

- Lundi 25 décembre 2017, 20h : Concert de Noël. Intégrale des Quatre saisons de Vivaldi, Une petite musique de nuit de Mozart, le canon de Pachelbel et chants de Noël (Minuit, Chrétiens, Douce Nuit, Sainte Nuit, Alleluia de Mozart)

ÉGLISE DES BILLETTES

Si la majeure partie des luthériens français se trouve en Alsace, ils sont aussi présents à Montbéliard et à Paris. Par tradition, les luthériens sont ouverts à tous et accueillants pour l’étranger. La diversité des origines est une des richesse des paroisses, comme le sont la liturgie et la musique.

- Dimanche 24 décembre 2017, à 20h30 : Grand concert de Noël. Dans Oh Happy Day, les plus célèbres Gospel & Spirituals, sous la direction artistique de Jean-Roger Diakabana.

BASILIQUE DU SACRÉ CŒUR DE MONTMARTRE

Depuis la nuit des temps, Montmartre a été un lieu de culte : les Druides gaulois, les Romains avec les temples dédiés à Mars et Mercure, l’Église Saint-Pierre… Enfin, le Sacré-Cœur, érigé à la fin du XIXè siècle. Aujourd’hui, ce haut-lieu de prière demeure fidèle à sa tradition : Dieu y est bien présent !

- Dimanche 24 décembre 2017 : Pour assister à la veillée de Noël (à 23h), il est recommandé d’arriver suffisamment en avance (avant 22h). C’est justement à cette heure que débutera le concert d’orgue ! Pour la messe de minuit, il faudra attendre... minuit.

ÉGLISE SAINT LOUIS EN L’ILE

"Préparons Noël en démasquant notre égocentrisme avec un regard sec sur nous-mêmes, en laissant Dieu travailler en nous comme Abba Isaac le recommande, en agissant avec une charité active vis à vis de ceux que Jésus met devant nous sur le chemin de la vie", écrit Robert McKeon, diacre.

- Dimanche 10 décembre 2017, à 16h : Un Noël orthodoxe russe (Entrée : 14-23€)

- Lundi 25 décembre 2017, à 16h : Noël en Russie (Entrée : 16-25€)

ORATOIRE DU LOUVRE

Cette année, plusieurs concerts sont organisés à l’Oratoire du Louvre, à l’occasion des fêtes de Noël.

- Dimanche 3 décembre 2017, à 14:30 : Concert de l’Avent. Musique de Bach, pour les 500 ans de la Réforme. Libre participation au profit de l’Entraide de l’Oratoire

- Dimanche 10 décembre 2017, à 16h : Concert de Noël. Cantate BWV 80 (extraits) de J.-S. Bach, Mendelssohn, Concerto de Poulenc, Concerto de Bach... Libre participation