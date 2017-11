Accueil > Marseille > Guide de Marseille > Dimanche 3 décembre 2017 : Les centres commerciaux ouverts ou fermés à (...)

Marseille, la perle de la Méditerranée, est aussi une destination shopping très prisée par tous les habitants de la région PACA. Et pour cause : les grands centres commerciaux et les marques les plus populaires comme les plus luxueuses y prospèrent et s’y multiplient. Une envie de shopping le dimanche 3 décembre 2017 ? Suivez le guide Evous pour connaître les adresses qui resteront ouvertes !

Voici un guide pratique Evous qui vous indiquera les horaires d’ouverture des principaux centres commerciaux et grands magasins de la ville et de sa région. Un oubli à signaler ? Une correction à apporter ? N’hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires de cet article. Bon shopping !

Les Centres commerciaux ouverts à Marseille

Centre Les Terrasses du Port

9 Quai du Lazaret, 13002 Marseille

Cet immense centre commercial inauguré en mai 2014 dans le 2e arrondissement de Marseille compte quelques 190 commerces et dispose notamment d’un magnifique balcon donnant sur le port de la Joliette. Le nouveau rendez-vous fétiche des fashionistas de Marseille.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 20h.

Centre Grand Littoral

11 Avenue de Saint-Antoine, 13015 Marseille

Situé à moins de dix minutes du Vieux Port, ce grand centre commercial accueillant et populaire propose plus de 200 commerces et un hypermarché Continent de 16 000 m² répartis sur deux niveaux. Le plus grand centre commercial de la région.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h.

Centre Commercial Valentine

Route de la Sablière 13011 Marseille

Dans la zone de La Valentine, le centre propose 95 boutiques dont un grand magasin Printemps.

Les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h.

Valentine Grand Centre

Route de la Sablière, 13011 Marseille

Situé dans le quartier de la Valentine, ce centre commercial propose notamment 65 boutiques, dont un Géant Casino, H&M, Sport 2000 et les Comptoirs Casino. A noter : le parking couvert est gratuit !

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h.

Centre Commercial Grand V

Traverse de la Montre 13011 Marseille

Espace commercial de 32 boutiques situé dans la zone commerciale de La Valentine.

Les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h, sauf le 24 de 9h30 à 18h.

Centre Bourse

17 Cours Belsunce, 13001 Marseille

Près de la Canebière, dans le quartier Belsunce, le centre commercial Bourse vous accueille et vous invite à un voyage au pays du shopping en famille. Toutes les grandes marques populaires sont présentes dans une soixantaine de boutiques et petits commerces.

Les dimanches 3, 10 et 17 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h.

Centre Bonneveine

112 Avenue de Hambourg, 13008 Marseille

Alimentation, bien-être, mode hommes, femmes et enfants, accessoires et bijoux, services et loisirs, culture... Vous trouverez bien une idée de cadeaux au centre commercial Bonneveine et ses soixante boutiques, un centre situé dans le verdoyant quartier du même nom à Marseille.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 18h.

Centre Le Merlan

Avenue Prosper Mérimée, 13014 Marseille

Le centre commercial Le Merlan est un rendez-vous populaire et convivial, avec plus d’une quinzaine de boutiques mode (Celio, Eram, Pimkie...), une demi-douzaine de boutiques culture et loisirs (Micromania, presse...), cdes boutiques high-tech, services, enfants...

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 9h à 19h.

Marché aux Puces de Marseille

130 Chemin de la Madrague-Ville, 13015 Marseille

Depuis plus de vingt ans, ce centre commercial vous accueille tous les jours, sauf le lundi. Près de 300 boutiques, une galerie des antiquaires et de nombreuses bonnes affaires : voilà ce qui vous attend aux puces de Marseille !

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 8h30 à 19h30.

Centre Aix La Pioline

cd 9, 13290 Aix-la-Pioline

Un petit centre commercial organisé autour d’un hypermarché Carrefour, et d’une trentaine de boutiques à destination de tous les membres de la famille.

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h.

Centre Avant Cap

Chemin de la Grande Campagne, 13480 Cabriès

Destination mode très prisée des habitants de la région qui veulent éviter le centre-ville de Marseille, Avant Cap est un centre commercial qui propose plus de cent-dix boutiques à la ponte de la fashion hommes, femmes et enfants (H&M, IKKS, Bizzbee, Calzedonia, Pull & Bear...).

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 20h.

Les Docks Village Marseille

10 Place de la Joliette 13002 Marseille

Les boutiques sont ouvertes tous les jours, du lundi au dimanche, de 10h à 19h.

Les Docks de la Joliette ont été réhabilités pour vous offrir 80 boutiques et restaurants, pour un shopping "différent".

Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 10h à 19h.

Centre Auchan Aubagne

Route de Gemenos, 13400 Aubagne

Cette grande galerie commerciale enserre un supermarché Auchan et propose plus de soixante-dix boutiques et petits commerces, des marques populaires dans les domaines de la mode, des services, des loisirs et de la culture.

Les dimanches 3, 10 et 17 décembre 2017, ce centre commercial est ouvert de 8h30 à 19h30.