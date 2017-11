Les expositions 2017-2018 aux musées d’Orsay et de l’Orangerie (programme, agenda)

Accueil > Arrondissements de Paris > Paris 7e > Actualités, Paris 7e > Sorties, Paris 7e > Expositions, Paris 7e > Évènements et expositions au Musée d’Orsay > Les expositions 2017-2018 aux musées d’Orsay et de l’Orangerie (programme, (...)

Les expositions en cours aux musées d’Orsay et de l’Orangerie en 2017-2018

Dada Africa, sources et influences extra-occidentales

Du 18 octobre 2017 au 19 février 2018

Musée de l’Orangerie

Exposition sur le mouvement artistique "Dada".

Degas Danse Dessin. Un hommage à Degas avec Paul Valéry

Du 28 novembre 2017 au 25 février 2018

Niveau 5 du Musée d’Orsay

Hommage à Degas dans le cadre du centenaire de sa mort ayant pour fil conducteur l’ouvrage méconnu de Paul Valéry.

Les expositions à venir aux musées d’Orsay et de l’Orangerie en 2017-2018

Le symbolisme dans l’art des pays baltes

Du 10 avril au 15 juillet 2018

Musée d’Orsay

Estonie, Lettonie et Lituanie se sont constitués en États autonomes peu après la fin de la Première Guerre mondiale. Pour ce centenaire, une invitation à découvrir le symbolisme balte, des années 1890 aux années 1920-1930.

Nymphéas. L’abstraction américaine et le dernier Monet

Du 13 avril au 20 août 2018

Musée de l’Orangerie

Exposition qui s’intéressera au moment de la rencontre entre la redécouverte des grandes décorations du maître de Giverny et la consécration de l’École abstraite new-yorkaise.

En couleurs, la sculpture polychrome en France 1850-1910

Du 11 juin au 23 septembre 2018

Musée d’Orsay

Exposition sur la sculpture polychrome du XIXe siècle.

Picasso. Bleu et rose

Du 18 septembre 2018 au 6 janvier 2019

Musée d’Orsay

Les musées d’Orsay et Picasso-Paris, associés pour une exposition-événement consacrée aux périodes bleue et rose de Pablo Picasso, qui ont vu éclore tant de chefs-d’œuvre, et furent particulièrement déterminantes dans la carrière de l’artiste.

Les expositions passées aux musées d’Orsay et de l’Orangerie, terminées en 2017-2018

De Mantes au musée d’Orsay, au fil de l’image

Du 12 septembre 2017 au 5 novembre 2017

Passerelle, Niveau 4 du Musée d’Orsay

Portraits de Cézanne

Du 13 juin au 23 septembre 2017

Niveau 5 du Musée d’Orsay

Une sélection de grands portraits de Cézanne, portraits très particuliers, qui se répondent et révèlent sans doute une facette primordiale de cet artiste, personnelle et humaine, relativement peu mise en avant jusqu’à présent : paires complémentaires, série d’un même sujet, développement chronologique, évolutions de style et de méthode, balancements de la ressemblance à l’identité.

Tokyo - Paris. Chefs-d’œuvre du Bridgestone Museum of Art. Collection Ishibashi Foundation

Du 5 avril au 21 août 2017

Musée de l’Orangerie

Des chefs-d’œuvre, notamment de Monet, Matisse et Pollock, nous visitant du fait d’une rénovation de ce grand musée de Tokyo.

Au-delà des étoiles. Le paysage mystique de Monet à Kandinsky

Du 14 mars au 25 juin 2017

Musée d’Orsay

Avec des œuvres de Gauguin, Maurice Denis, Monet, Hodler, Klimt, Munch et van Gogh, en osmose avec l’Univers...

Bonnard et Vuillard de la Donation Marcie-Rivière

Du mois d’octobre 2016 au 2 avril 2017

Musée d’Orsay

Une donation exceptionnelle d’œuvres des peintres nabis.

Frédéric Bazille, 1841-1870

Du 15 novembre 2016 au 5 mars 2017

Espace Exposition Niveau 5 du Musée d’Orsay

Spectaculaire Second Empire

Du 27 septembre 2016 au 16 janvier 2017

Espace exposition, Niveau 0 du Musée d’Orsay

L’exposition mêle peintures, sculptures, photographies, dessins d’architecture, objets d’art, bijoux, et costumes, dans un parcours thématique construit autour de 4 axes.

