Festival Les Déferlantes Sud 2018 : Le programme

Du beau monde se presse au festival des Déferlantes d’Argelès sur Mer. Les années passées, on a notamment pu y applaudir Nekfeu, Louise Attaque, Elton John, Les Insus, Tryo, Birdy Nam Nam, The Chemical Brothers, Selah Sue, Casseurs Flowters, Jain, Cali, Ayo, Olivia Ruiz, Thomas Dutronc, Zazie, Ben l’Oncle Soul, Aloe Blacc, Asaf Avidan, Ben Harper, Iggy Pop and the Stooges, Motorhead, BB Brunes, Fauve, Vanessa Paradis, le groupe de reggae UB40, Indochine, -M-, Shaka Ponk, Phoenix, Blondie, Gaëtan Roussel, Lenny Kravitz, Carlos Santana, Etienne Daho, Calogero, Christine and the Queens, Placebo, ou encore Skip the Use.

Sous le soleil Catalan, au bord de la Méditerranée, à deux pas de l’Espagne, et dans le cadre naturel et magnifique du Parc de Valmy, se déroulera la 12ème édition du festival des Déferlantes, du 7 au 10 juillet 2018. Cette nouvelle manifestation accueillera une pléiades d’artistes nationaux et internationaux pour le plus grand bonheur des festivaliers.

Au programme : Francis Cabrel, Vianney, NTM, Liam Gallagher, The Prodigy...

Étaient au programme en 2017 : Renaud, Manu Chao, Sting, Iggy Pop, Archive, Die Antwoord, Ibrahim Maalouf, Jain, Calypso Rose, Kungs, LP, Tinariwen, Mat Bastard, Last Train...

- Jeudi 7 Juillet 2018 : Vianney / Portugal The Man

- Vendredi 8 Juillet 2018 : NTM / Francis Cabrel / The Stranglers

- Samedi 9 Juillet 2018 : The Prodigy

- Dimanche 10 Juillet 2018 : Liam Gallagher