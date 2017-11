Accueil > Le Marais > Sorties, Le Marais > Expositions dans le Marais > Événements et expositions au Centre Pompidou et à la BPI > Les expositions 2017-2018 au Centre Pompidou (programme, agenda)

Sommaire : Les expositions en cours - Les expositions à venir - Les expositions passées

Les expositions en cours au Centre Pompidou en 2017-2018

Cosmopolis #1. Collective intelligence

Du 18 octobre au 18 décembre 2017

Galerie 3 du Centre Pompidou

En savoir plus...

Liu Bolin. Galerie Party - Acte II.

Du 9 septembre 2017 au 8 janvier 2018

Galerie des enfants du Centre Pompidou

Exposition-atelier, à partir de 4 ans.

En savoir plus...

Prix Marcel Duchamp 2017 - Exposition des quatre finalistes

Du 27 septembre 2017 au 8 janvier 2018

Galerie 4 du Centre Pompidou

Les 4 finalistes du Prix Marcel Duchamp 2017 (Maja Bajevic, Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, Charlotte Moth et Vittorio Santoro) exposent des productions inédites.

En savoir plus...

Nalini Malani : La rébellion des morts, rétrospective 1969-2018

Du 18 octobre 2017 au 8 janvier 2018

Galerie du Musée et Galerie d’art graphique, Niveau 4 du Centre Pompidou

Pionnière de l’art vidéo et de la performance dans le monde indien, Nalini Malani est une figure de transition entre l’art moderne et l’art contemporain de son pays. Critique de la situation politique, son travail est nourri d’une iconographie propre à la culture du sous-continent mais s’appuie également sur une tradition artistique et littéraire occidentale.

En savoir plus...

Photographisme : Ifert, Klein, Zamecznik

Du 8 novembre 2017 au 29 janvier 2018

Galerie de photographies du Centre Pompidou

Le dialogue entre photographie et arts graphiques, amorcé au début du XXe siècle, a été particulièrement fécond pendant les deux décennies qui suivirent la fin de la Seconde Guerre mondiale (1945-1969).

Souvent méconnues, ces œuvres éclairent un pan important de l’histoire des relations durant ces années-là entre photographie et arts graphiques dans les années d’après.

En savoir plus...

André Derain 1904-1914. La décennie radicale

Du 4 octobre 2017 au 29 janvier 2018

Galerie 2, Niveau 6 du Centre Pompidou

Souvent moteur, théoricien et intellectuel dans l’éclosion du fauvisme, du cubisme et d’un retour précoce au réalisme, l’œuvre d’avant-guerre d’André Derain fascine par sa très grande inventivité, sa richesse, sa radicalité et son audace.

En savoir plus...

André Derain. L’Estaque route tournante, 1906. Huile sur toile, 129,5 × 195 cm, Museum of Fine Arts, Houston.

Mémoires des futurs - Modernités indiennes

Du 18 octobre 2017 au au 19 février 2018

Musée, Niveau 4, Galerie 0, Espace prospectif du Centre Pompidou

En savoir plus...

Jean Echenoz

Du 29 novembre 2017 au 5 mars 2018

BPI (Bibliothèque Publique d’Information) Niveau 2, Espace Presse du Centre Pompidou

En savoir plus...

L’oeil écoute

Du 4 mai 2017 au 1er avril 2018

Musée, Niveau 5 du Centre Pompidou

En savoir plus...

Les expositions à venir au Centre Pompidou en 2017-2018

Le Poing

César, la rétrospective

Du 13 décembre 2017 au 23 mars 2018

Galerie 1, Niveau 6 du Centre Pompidou

Cette rétrospective de cette figure majeure du Nouveau Réalisme, 20 ans après sa mort, réunit une centaine de ses œuvres venues du monde entier.

Certains cycles méconnus, comme ceux des premières Venus, des sculptures de Plexiglas "enrubannées", des Championnes, à partir de carcasses automobiles, réalisées en 1986, de la Suite milanaise de 1998 constituent des ensembles qui ne furent encore jamais réunis.

En savoir plus...

Chagall - Malévitch - El Lissitzky

Du 28 mars au 23 juillet 2018

Le Cubisme

Du 17 octobre 2018 au 4 mars 2019

Les expositions passées au Centre Pompidou, terminées en 2017-2018

Lee Ung-No

Du 20 septembre au 27 novembre 2017

Musée, Niveau 5 du Centre Pompidou

Donation de quatorze peintures et de trois sculptures de Lee Ung-No, artiste majeur en Corée du Sud.

En savoir plus...

Harmony Korine

Du 6 octobre au 5 novembre 2017

Forum -1 du Centre Pompidou

Exposition sur le cinéaste et plasticien Harmony Korine montrant l’ensemble de la production de l’artiste depuis l’adolescence.

En savoir plus...

Elina Brotherus

Du 27 septembre au 22 octobre 2017

Galerie de photographies du Centre Pompidou

En savoir plus...

Pacific Coast Highway and Santa Monica, 1990, Huile sur toile, 198 x 304,80 cm © David Hockney Photo : Steve Oliver

David Hockney

Du 21 juin au 23 octobre 2017

Galerie 1 du Centre Pompidou

Généreuse rétrospective des 60 premières années de la carrière de ce célèbre artiste anglo-californien touche-à-tout et hédoniste.

En savoir plus...

Hervé Fischer

Du 14 juin au 11 septembre 2017

Galerie du musée, Niveau 4 du Centre Pompidou

Steven Pippin

Du 14 juin au 11 septembre 2017

Galerie de photographies, Niveau -1 du Centre Pompidou

Ross Lovegrove

Du 10 mai au 28 août 2017

Galerie 3 du Centre Pompidou

Créateur de la coque de l’iMac et des baladeurs du Walkman de Sony : le designer gallois Lovegrove, fondateur, en 1986 à Londres, du studio Lovegrove et Brown, puis du Studio X.

En savoir plus...

Fred Forest

Du 12 juillet au 28 août 2017

Forum, Niveau -1 du Centre Pompidou

Walker Evans, un style vernaculaire

Du 26 avril au 14 août 2017

Galerie 2, Niveau 6 du Centre Pompidou

La rétrospective retrace, de ses premières photographies de la fin des années 1920 jusqu’aux polaroids des années 1970, la totalité de sa carrière à travers plus de 300 tirages vintages provenant des plus grandes collections internationales.

En savoir plus...

Josef Koudelka, la fabrique d’exil

Du 22 février au 22 mai 2017

Galerie de photographies, Forum - 1 du Centre Pompidou

En savoir plus...

Josef Koudelka, Invasion, Prague, 1968. Collection Centre Pompidou, Paris © Josef Koudelka / Magnum Photos © Centre Pompidou / Dist. RMN-GP

Saâdane Afif. The Fountain Archives

Du 1er février au 30 avril 2017

Niveau 5 du Centre Pompidou

Depuis 2008, l’artiste collectionne les publications dans lesquelles est reproduit le fameux ready-made et a ainsi donné naissance à une œuvre insolite qui n’a depuis cessé de s’enrichir.

En savoir plus...

Cy Twombly

Du 30 novembre 2016 au 24 avril 2017

Galerie 1, Niveau 6 du Centre Pompidou

En savoir plus...

Cy Twombly : Blooming, 2001 - 2008 Courtesy Archives Fondazione Nicola Del Roscio Photo : Studio Silvano, Gaeta © Cy Twombly Foundation

Gaston : au-delà de Lagaffe

Du 7 décembre 2016 au 10 avril 2017

Espace presse, Niveau 2 - Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou

Gaston Lagaffe fêtera ses 60 ans le 8 février 2017, date de sa première parution dans le journal de Spirou. "Héros sans emploi" créé par Franquin pour animer le journal, il devient très vite l’un des personnages majeurs de l’épopée Spirou et, sur plus de 900 planches, un grand classique de la BD.

En savoir plus...

Gourianov Gueorgui 60 x 40 Mir (détail) 1985. Huile sur toile.

Kollektsia ! Art contemporain en URSS et en Russie (1950-2000)

Du 14 septembre 2016 au 27 mars 2017

Musée, Niveau 4 du Centre Pompidou

Plus de 250 œuvres soviétiques et russes contemporaines de 1950 à 2000 réunies par le Centre grâce au soutien exceptionnel et à la générosité de la Vladimir Potanin Foundation.

En savoir plus...

Jean-Luc Moulène

Du 19 octobre 2016 au 20 février 2017

Galerie Sud, Niveau 1 du Centre Pompidou

En savoir plus...

Wagner (La collection Thea Westreich Wagner et Ethan Wagner)

Du 10 juin 2016 au 6 février 2017

Musée, Niveau 4 du Centre Pompidou

Thea et Ethan ont promis à la Centre Pompidou Fondation 350 œuvres, représentatives de leur vision du mécénat et de leur manière de collectionner, en lien constant avec les artistes. 150 de ces œuvres d’une cinquantaine d’artistes sont présentées. Parmi eux, de grandes figures reconnues de la scène contemporaine (Eija-Liisa Ahtila, Martin Barré, Jeff Koons, Philippe Parreno, Christopher Wool, Heimo Zobernig) ainsi que d’autres dont la pratique s’est plus récemment affirmée (Claire Fontaine, Sam Lewitt, Paulina Olowska, Laura Owens, Josephine Pryde, Danh Vo…).

Des œuvres viennent compléter des ensembles existants d’artistes, tels que Ryan Gander et Keith Tyson, d’autres font leur entrée dans les collections du Centre, à l’image de Michael Krebber, Lucy McKenzie et Simon Starling.

En savoir plus...

Brassaï Graffiti

Du 9 novembre 2016 au 30 janvier 2017

Galerie de photographies, Forum -1 du Centre Pompidou

Brassaï (1899–1984) est l’un des premiers, dans l’histoire de la photographie moderne, a concentré son regard sur des dessins, signes et gribouillages des murs de la ville. Il établit un protocole, et, au fil des années, constitue un imagier des traces laissées sur les murs. Une centaine de tirages d’époque et de documents.

René Magritte : Le double secret, 1927 © Centre Pompidou, mnam-cci / Dist. RMN-GP, Photo : G. Meguerditchian © Adagp, Paris 2015

Magritte. La trahison des images

Du 21 septembre 2016 au 23 janvier 2017

Galerie 2, Niveau 6 du Centre Pompidou

En savoir plus...

Art et liberté : rupture, guerre et surréalisme en Égypte (1938-1948)

Du 19 octobre 2016 au 16 janvier 2017

Galerie du musée, Niveau 4 du Centre Pompidou

Première exposition consacrée au groupe Art et Liberté (jama’at al-fann wa al-hurriyyah), qui a rassemblé autour de Georges Henein une constellation d’artistes, d’intellectuels et d’activistes résidant au Caire dans les années 1930 et 1940. Cette plate-forme hétérogène allait se révéler propice à de nombreuses réformes culturelles et politiques, et jouer un rôle actif au sein d’un réseau international dynamique d’intellectuels et d’artistes liés à la mouvance surréaliste.

À l’aube de la Seconde Guerre mondiale et dans une Égypte sous domination coloniale britannique, le groupe Art et Liberté s’inscrivait dans un projet culturel et politique international défiant fascisme, nationalisme et colonialisme.

Nous nous efforçons de tenir ces articles à jour, et nous vous remercions des suggestions, précisions, ajouts et corrections que vous pourriez être amenés à apporter à ces programmes.