Salon ViniBio BioGourmet 2017 à Paris : programme et accès

Retrouvez sur cette page toutes les informations pratiques pour assister aux salons VinoBio et BioGourmet - du 1er au 3 décembre 2017 : accès, horaires d’ouverture et autres informations pratiques.

PRÉSENTATION

Du 1er au 3 décembre 2017, c’est le salon ViniBio ! Ce salon vise à défendre et promouvoir les productions de vignerons proposant des vins naturels et bio.

La nouvelle édition de ce petit salon qui se définit comme un « laboratoire d’études et de trouvailles dans ce domaine, elles permettent aux professionnels comme aux amateurs de découvrir et de déguster ce qu’il est possible de faire et de boire sans utiliser d’autre élément que le raisin ».

La majorité des quelques soixante-quinze vignerons présent lors de ce salon présenteront des vins et des bières garantis "sans intrant" et sans sulfites ajoutés, sans produit de laboratoire œnologique, à l’exception de quelques produits contenant moins de 10 mg de sulfite et qui seront indiqués aux visiteurs.

Au programme, donc, des dégustations de bons vins naturels et des tartines gourmandes pour ceux qui auront un petit creux, mais aussi diverses animations (exposition, ambiance musicale, conférence...)

Toutes les cuvées présentées sur le salon auront été produites sans intrants et la majorité sans sulfite ajouté. Les autres ne dépasseront pas les 10 mg/l de SO2.

Plus d'informations sur le site officiel de l'événement.





ACCÈS ET INFOS PRATIQUES

Informations Pratiques

Salons ViniBio et BioGourmet

Du 1er au 3 décembre 2017

Au Carreau du Temple

Accès

Métro : Ligne 3, arrêt Temple ou Métro Lignes 3, 5, 8, 9, 11, arrêt République

Vélib : Station Perrée

Autolib : Station Perrée





