Grands magasins et centres commerciaux à Paris la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2017 : animations, ouvertures et soldes

Voici les différentes animations, évènements, soldes et ouvertures spéciales qui se tiennent cette semaine dans les grands magasins et les centres commerciaux de Paris et de l’Île-de-france.

Animations et événements

Unexpected Noël au Centre commercial Les 4 Temps

Spectacle de funambule avec le cirque Gruss, présence du Père Noël, chocolats chauds offerts, lettre au Père Noël, chorale, concerts, ... De nombreuses activités vous attendent en cette fin d’année dans vos centres commerciaux des 4 Temps et du CNIT !

En savoir plus...

Noël en Seine au Centre commercial Beaugrenelle Paris

- Des spectacles tous les weekends à 15h30, 16h30, 17h30 et 18h30 :

LE SHOW DU FILM SANTA & CIE - Le 29 novembre et les 2, 3, 10, 17 et 23 décembre

LA CHORALE DE NOËL - Les 9, 16 et 24 décembre

LA PARADE DES LUTINS - Les 1er, 6, 9, 13, 15, 16, 20, 22, 24 et 27 décembre de 11h à 19

- Une Exposition Santa & Cie : Retrouvez les décors du film Santa & Cie en exclusivité à Beaugrenelle jusqu’au 31 décembre !

En savoir plus...

Programme de Noël au Centre commercial So Ouest

- Concert de Gospel : Venez profiter de concerts de GOSPEL pendant la période des fêtes les weekends du 9-10 et du 23-24 décembre (4 représentations de 14h à 19h).

- Rencontrez le Père Noël tous les mercredis, samedis et dimanches du 29 novembre au 24 décembre sur la Place centrale (de 13h30 à 19h30).

Ateliers enfants Crayola au Centre commercial Beaugrenelle Paris

Tous les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 19h

Bonne nouvelle, vos petits artistes en herbe ont de quoi s’entraîner durant les ateliers enfants grâce à Crayola qui met à leur disposition crayons de couleur, feutres, peintures, albums de dessins et gommettes en tout genre.

7 € / heure pour les membres Beaugrenelle (10 € sinon)

Téléphone du centre commercial : 01 53 95 24 00

Ateliers enfants au Centre commercial Beaugrenelle Paris

Toute l’année, tous les jours

Le Centre commercial Beaugrenelle organise des ateliers pour enfants de 0 à 10 ans, dans l’ilot B Panoramic au RDC, du lundi au Jeudi de 9h45 à 19h, le vendredi et samedi de 9h45 à 22h et le dimanche de 10h à 19h.

Téléphone du centre commercial : 01 53 95 24 00

Atelier Enfants au Centre commercial So Ouest

Tous les mercredis, samedis et tous les jours pendant les vacances scolaires

De 14h30 à 18h30, les animatrices du centre proposeront à vos enfants des activités ludiques et manuelles autour des thèmes forts de la saison.

Voir le programme complet des ateliers ici...

Téléphone du centre commercial : 01 41 06 40 00

Afterworks sportifs et musicaux au Centre commercial Les 4 Temps

Tous les jeudis de 18h30 à 19h30

Profitez de concerts gratuits Place du Dôme et participez à des séances de sport gratuites en Clairière !

Téléphone du centre commercial : 01 47 73 54 44

Ateliers enfants gratuits tous les mois au Centre Commercial Italie 2

Le 1er mercredi du mois de 13h à 19h

Accueil gratuit des enfants de 5 à 11 ans pour un moment de détente et de création ludique.

Au niveau 2 du centre commercial.

Téléphone du centre commercial : 01 45 80 72 00

Soldes

Les soldes d’hiver 2018 se dérouleront du mercredi 10 janvier au mardi 20 février 2018.

Ouverts le dimanche

Il y a plusieurs centres commerciaux ouverts tous les dimanches de l’année en région parisienne :

Le centre commercial Les 4 Temps

Ce centre commercial est situé dans le quartier d’affaires de la Défense et est le plus visité de France. Récemment rénové, ce centre commercial propose de nombreuses boutiques qui plairont à toute la famille.

Ouvert le dimanche et les jours fériés de 10h à 20h.

Les Galeries Lafayette Haussmann

Depuis le 8 janvier 2017, les Galeries Lafayette sont ouvertes tous les dimanche de 11h à 19h !

Le centre commercial Aéroville

Le centre commercial Aéroville a ouvert ses portes en 2013 en Seine-Saint-Denis, tout près de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. Ultra moderne et connecté, vous y trouverez de nombreuses marques à la mode pour les jeunes et les moins jeunes.

Ouvert le dimanche de 10h à 20h.

Le centre commercial Paris Beaugrenelle

Les boutiques sont ouvertes le dimanche de 10h à 20h.

Le Bon Marché

Ouvert le dimanche de 11h à 20h.

