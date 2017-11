Les meilleures sorties enfants de la semaine à Paris 2017 : Salon du Livre Jeunesse, Moun et Fééries d’Auteuil !

Accueil > Paris > Sortir à Paris > Votre semaine à Paris > Les meilleures sorties enfants de la semaine à Paris 2017 : Salon du Livre (...)

Pour vos enfants, nous vous recommandons pour cette semaine plusieurs animations, spectacles et expositions, qui combleront bien des après-midi en famille.

A ne pas rater - des spectacles - des expositions - des rencontres avec les animaux - des jeux - du cinéma

Au programme

Des fêtes, des festivals et des salons : Le Salon du Livre Jeunesse à Montreuil, Les Fééries d’Auteuil, du trampoline à la Tour Montparnasse, Longines Paris Masters au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte, Féérie des Eaux au Grand Rex, Fêtes de fin d’année ...

Des expos : Effets spéciaux - Crevez l’écran ! à la Cité des Sciences, Météorites entre ciel et terre à la Grande Galerie de l’Évolution, Goscinny et le Cinéma à la Cinémathèque française, Valérian et Laureline à la Cité des Sciences, Mômes et Cie à la La Cinémathèque française, Hello my Game is... au Musée en Herbe, L’Art de DC Comics au musée Art Ludique, Faites vos Jeux au Palais de la Découverte ...

Des spectacles : Moun à la Grande Halle de la Villette, Tristesse et Joie dans la vie des Girafes au Théâtre Monfort, Viens chanter avec T’Choupi au Casino de Paris, Eddy Merckx a marché sur la Lune au Théâtre Paris-Villette, Emilie Jolie au Théâtre Comédia, 20 000 Lieues sous les Mers au Ranelagh, Exploit au Cirque Bouglione, Peter Pan au Théâtre Bobino, Les Douze Travaux d’Hercule, Il était une fois les Contes, Peau d’Âne, Les Trois Brigands au Lucernaire, la Famille Adams au Théâtre Le Palace, The Crazy Kid’s Show au théâtre République ...

A NE PAS RATER

Tristesse et Joie dans la vie des Girafes : du 28 novembre au 9 décembre 2017

Théâtre

Théâtre Monfort

Un conte pour enfants qui n’en est pas vraiment un... D’après un texte de Tiago Rodrigues sur le parcours initiatique d’une jeune fille accompagnée de son ours en peluche dans une Lisbonne dévastée par la crise économique. Dès 10 ans.

Salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil, du 29 novembre au 4 décembre 2017

Espace Paris-Est-Montreuil

128, rue de Paris – 93100 Montreuil

C’est LE salon des amateurs et professionnels des livres et de la presse jeunesse, un rendez-vous très apprécié qui réunit de nombreux auteurs et illustrateurs et célèbre cette année le thème de La Galaxie ! C’est gratuit pour les moins de 18 ans, qui peuvent également se rendre seuls au salon et le visiter en compagnie de médiateurs.

Longines Paris Masters : du 30 novembre au 3 décembre 2017

Sport

Au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte

Une grande compétition internationale d’équitation aux portes de Paris, un événement hippique de haut standing pour tous les amoureux des sports équestres, du sport, des animations pédagogiques et des spectacles...

Moun : du 1er au 3 décembre 2017

Théâtre

Grande Halle de la Villette

Moun est un conte mis en scène et joué par le Teatro Gioco Vita avec un comédien et des jeux d’ombres et de lumières. L’histoire d’une petite fille née de l’écume des vagues et d’une boîte en bambou qui a traversé l’océan et qui va partir à la découverte de ses origines.

Les Féeries d’Auteuil : Du 2 au 10 décembre 2017

Animations

40 rue Jean de La Fontaine 75016 Paris

Une semaine de fêtes et d’animations pour un Noël solidaire. Au programme : exposition de crèches, marché de Noël, brocante, concerts, salon de thé...

Trampoline à Montparnasse : du 2 au 24 décembre 2017

Animation

Tour Montparnasse

Le sommet de la Tour Montparnasse, c’est haut ? Alors pourquoi ne pas aller encore plus haut et viser les nuages ? En décembre, la terrasse de l’Observatoire Panoramique de la Tour Montparnasse accueille des trampolines sécurisés pour une expérience hors du commun pour toute la famille (dès 4 ans).

Les Trois Brigands : du 22 novembre 2017 au 14 janvier 2018

Théâtre

La Gaîté Lyrique

Adaptation théâtrale du célèbre livre de Tomi Ungerer, l’histoire de trois brigands inarrêtables jusqu’au jour où ils croisent la route d’une petite orpheline qui va leur mettre des bâtons dans les roues...

Le Petit Bain : du 22 novembre au 3 décembre 2017

Théâtre

Théâtre Dunois

Un spectacle chorégraphique léger et aérien dans lequel un sculpteur hors du commun dessine et grave des songes dans une matière rêvée : la mousse de bain !

Salon du Cheval : Du 25 novembre au 3 décembre 2017

Salon

Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte

Le grand rendez-vous incontournable des passionnés de l’équitation sous toutes ses formes. De l’éthologie au tourisme équestre, c’est un monde passionnant qui s’offre à vous. Les enfants comme les grands vont craquer.

Cirkafrica 3 : jusqu’au 21 janvier 2018

Cirque

Pelouse de Reuilly

Vous souvenez-vous de Joé, au tout début de l’aventure CirkAfrika ? Ce voyageur farfelu et bienveillant revient après une joyeuse parenthèse cubaine vous faire découvrir un nouveau visage de l’Afrique.

Après la Tanzanie, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud, l’Ethiopie, la Guinée, le Ghana en passant par Harlem et Brooklyn, nous prolongeons notre tour du monde des cirques jusqu’aux portes du Sahara.

Fêtes de fin d’année : dès le 20 novembre 2017

Animations

Noël approche et Paris se pare des couleurs et de l’ambiance des fêtes de fin d’année. Comme tous les ans, vous pourrez admirer les illuminations de Noël dans les rues de la capitale, les vitrines de Noël dans les grands magasins, vous pourrez aussi participer aux ventes de Noël, arpenter les marchés de Noël et glisser sur des patinoires en plein-air.

Manèges gratuits pour Noël ! : Jusqu’au mois de janvier 2018

Jeux

Dans tout Paris

Pour la magie de Noël, un vingtaine de carrousels sont installés dans dix-huit arrondissements de la capitale, tous les jours de 11h à 21h. Et pour certains d’entre-eux, c’est gratuit !

Féerie des Eaux : jusqu’au 4 janvier 2018

Spectacle

Le Grand Rex

Depuis 1954, avant chaque projection du film de Noël, la Féerie des Eaux présente un spectacle en sons et lumières de 15 minutes, un show impressionnant qui mêle effets visuels mixés, effets pyrotechniques et, comme son nom l’indique, des jets d’eau de toutes tailles (3 000 litres d’eau, 26 projecteurs multicolores, 2 500 jets d’eau à plus de 15 mètres de hauteur) en harmonie avec la musique et les jeux de lumière.

Eddy Merckx a marché sur la Lune : du 15 novembre au 2 décembre 2017

Théâtre

Théatre-paris-villette

Entre les révoltes de Mai 1968, la première victoire sur le Tour d’Eddy Mercks en 1969 et les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune la même année, la fin des années 1960 a réservé son lot de bouleversements... pour quelles conséquences aujourd’hui chez ceux qui n’ont pas vécu ces événements extraordinaires ? Théâtre ados-adultes.

Viens chanter avec T’choupi : du 18 novembre 2017 au 7 janvier 2018

Spectacle

Casino de Paris

Un spectacle musical interactif teinté d’humour et rempli de chansons. Tout l’univers de T’choupi, cet adorable garçon aux allures de manchot qui fait la joie des bambins, et de ses amis enfin sur scène.

Emilie Jolie : du 21 octobre au 7 janvier 2017

Comédie Musicale

Théâtre Comédia

Emilie est une petite fille aux yeux bleus, aux cheveux blonds et aux pommettes roses… Demain, c’est la rentrée dans sa nouvelle école et Emilie s’inquiète. Pourra-t-elle se faire des amis ? Une comédie musicale pour toute la famille.

Effets spéciaux - Crevez l’écran ! : du 17 octobre 2017 au 27 août 2018

Exposition

Cité des Sciences et de l’Industrie

Une exposition grandiose qui vous plonge dans la magie des effets spéciaux du cinéma. Depuis le plateau de tournage jusqu’à la salle de cinéma, une immersion dans ce qu’il y a de plus spectaculaire dans le 7e art.

Météorites, entre ciel et terre : Du 18 octobre 2017 au 10 juin 2018

Exposition

Grande Galerie de l’Évolution

Une exposition de plus de 350 météorites de la collection du Muséum, et une invitation à un voyage merveilleux aux confins de l’univers. Vous saurez tout sur les météorites, sur Terre comme dans le ciel, leurs origines et leurs destinations !

VIVE LA SCÈNE !

Les Douze Travaux d’Hercule : du 13 septembre au 19 novembre 2017

Théâtre

Le Lucernaire

Une production jeune public qui reprend le mythe du demi-dieu Hercule, chargé d’accomplir des travaux fabuleux pour le bon plaisir de Dieux exigeants... La pièce se concentre sur trois des plus fameux travaux, ceux mettant en scène le taureau de Minos, le roi des oiseaux du Lac de Stymphale et le Cerbère des enfers.

Peau d’Âne : Du 13 septembre au 26 novembre 2017

Théâtre

Le Lucernaire

Pour échapper à la folie de son père le roi, une jeune princesse s’échappe et se cache sous une simple peau d’âne. Une adaptation libre et musicale de fameux conte de Perrault sur la fin de l’enfance.

La Famille Adams : Du 15 septembre 2017 au 30 décembre 2017

Comédie musicale

Théâtre Le Palace

Bienvenue dans l’univers sombre, gothique, drôle et burlesque de la Famille Adams, un couple à l’amour monstrueux, des enfants terribles, un majordome lunaire, une grand-mère sorcière, un oncle fétide...

Il était une fois les Contes : du 8 octobre au 16 décembre 2017

Théâtre

Le Lucernaire

Perrault, Andersen, les frères Grimm, Daudet et bien d’autres auteurs de contes mythiques sont repris par deux conteurs qui sauront faire revivre avec talent et intensité tout le sel des aventures des principaux personnages, et aménageront, à la fin de chaque contes, un temps d’échange avec les enfants pour prendre un peu de recul sur ce qui a été dit et imaginé.

Peter Pan : du 30 septembre 2017 au 13 janvier 2018

Théâtre jeunesse

Théâtre Bobino

Créé par Guy Grimberg (La Belle et la Bête), le spectacle musical adapté de la magnifique histoire de Peter Pan, le petit garçon qui ne voulait pas grandir, revient à Paris : que les enfants soient prévenus, le capitaine Crochet, Monsieur Mouche, Wendy et les enfants perdus seront tous là pour affronter ou aider Peter Pan dans son exploration du Pays Imaginaire.

Exploit : du 14 octobre 2017 au 11 mars 2018

Cirque

Cirque Bouglione

Le nouveau spectacle du cirque d’Hiver Bouglione. Au coeur du plus ancien cirque du monde, retrouvez les éléphants, les acrobates, artistes aériens, chevaux, trapézistes ainsi que l’orchestre et les clowns du Cirque d’Hiver, présenté par Monsieur Loyal.

Petit Ours brun : du 14 octobre 2017 au 7 janvier 2018

Théâtre jeunesse

Théâtre du Gymnase Mary-Bell

Venez en famille revivre toutes les émotions de l’enfance avec Petit Ours Brun ! Pour la première fois sur scène Petit Ours Brun « en vrai » dans un spectacle musical plein de poésie ! Petit Ours Brun, vous connaissez ? Venez en famille revivre avec lui toutes les émotions de l’enfance !

Tire la Chevillette : du 9 septembre 2017 au 6 janvier 2018

Théâtre

Théâtre Le Funambule

53 Rue des Saules, 75018 Paris

Trois enfants font une chasse au trésor dans la forêt sur le thème des contes de Perrault... tout se passe bien jusqu’à ce qu’ils se rendent compte que les personnages mythiques ont pris vie ! Une aventure drôle et haletante dès 4 ans.

The Crazy Kid’s Show : du 9 septembre 2017 au 28 janvier 2018

Théâtre

Le République

Moos propose un spectacle interactif, pour les 4-12 ans, à l’opposé des spectacles classiques pour enfants sages. Avec lui, ce sont les enfants qui font le show. Ils participent, chantent, dansent, s’ouvrent les uns aux autres au travers de différents défis qui font aussi découvrir l’esprit d’équipe.

Opéraphone : du 9 septembre 2017 au 7 janvier 2018

Théâtre musical

Comédie Saint-Michel

95 bd Saint-Michel, 75005 Paris 5e

Deux divas déjantées et un gramophone nouvelle génération soufflent un vent de jeunesse dans le monde de la musique classique. Une introduction idéale à la "grande musique", un spectacle ébouriffant et drôle dès 4 ans.

Si tu ne m’Aimes plus, je me Jetterai... : du 21 octobre 2017 au 27 mai 2018

Cirque

Cirque Romanès

Pour son nouveau spectacle, le Cirque Romanès aborde l’amour à la tzigane, un conter poétique et acrobatique sur le rythme des Balkans.

20 000 Lieues sous les Mers : du 21 octobre 2017 au 5 janvier 2018

Théâtre de marionnettes

Le Ranelagh

Le Chef-d’oeuvre de Jules Verne mis en scène dans un spectacle de marionnettes et d’ombres. Un spectacle poétique et féérique, un voyage à travers les mers du globe à la rencontre des espèces marines les plus fabuleuses.

Programmation de l’Essaïon, Dès septembre

Théâtre jeunesse

Essaïon théâtre

Installé dans les caves médiévales d’un ancien hôtel particulier, l’Essaïon se dévoile après avoir descendu deux volées de marches qui s’enfoncent dans le sous-sol parisien, tout en pierres apparentes. En journée les enfants sont à l’honneur, avec des spectacles jeune public adaptés à chaque âge. Ainsi, vous pourrez initier vos petits au théâtre.

Programmation de la Comédie Saint-Michel, Dès septembre

Théâtre jeunesse

Comédie Saint-Michel

95 bd Saint-Michel, 75005 Paris

La Comédie Saint-Michel propose toute l’année une programmation tous publics, du théâtre populaire qui touche à tous les genres, du théâtre classique au one (wo)man show. Côté jeune public, le théâtre n’est pas en reste avec une demi-douzaine de spectacles tous âges qui tournent et alternent.

Programmation de l’Akteon, Dès septembre

Théâtre jeunesse

Aktéon théâtre

Les mercredi, samedi et dimanches

C’est la rentrée à l’Akteon Theatre, dans le 11e. Pour l’occasion, le théâtre propose une toute nouvelle programmation jeunesse avec des pièces pour tous les âges et tous les goûts.

TOUS AUX MUSÉES !

Valérian et Laureline en mission pour la Cité : jusqu’au 14 janvier 2018

Exposition

Cité des Sciences

Le film récent de Luc Besson a remis en lumière la bande-dessinée mythique de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières et leurs deux héros intrépides, Laureline et Valérian. A cette occasion, la Cité des Sciences vous invite à une aventure interactive, immersive et numérique au coeur de la bédé et de l’univers riche et coloré de ses deux auteurs.

Goscinny et le cinéma : du 4 octobre 2017 au 4 mars 2018

Exposition

La Cinémathèque française

Pour le 40e anniversaire de la disparition de René Goscinny, La Cinémathèque française (Paris) et La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image (Angoulême), en partenariat avec l’Institut René Goscinny, lui rendent hommage par cette grande exposition consacrée aux influences du cinéma sur son travail, ainsi qu’à sa propre œuvre cinématographique.

L’art de DC, l’aube des super-héros : du 31 mars 2017 à janvier 2018

Exposition

Art Ludique, le Musée

Après les super-héros Marvel, Art Ludique s’attaque à une autre mythologie moderne, celle de DC Comics. A travers des planches historiques, des planches originales et bien d’autres documents inédits, cette exposition dresse un panorama de l’art des super-héros et de la mythologie moderne qu’il a engendré. Retrouvez batman, Superman, Aquaman, etc.

Nous et les autres : du 31 mars 2017 au 8 janvier 2018

Exposition

Musée de l’Homme

Une exposition temporaire qui se livre au difficile mais très important exercice de mise en lumière des comportements racistes et des préjugés sous l’angle de la science, entre l’anthropologie, la biologie, la sociologie et l’histoire.

Terra Data : du 4 avril 2017 au 7 janvier 2018

Exposition

Cité des Sciences et de l’Industrie

Big Data, Data center, révolution numérique, algorithmes... Qu’est-ce que c’est ? Comment et pourquoi on s’en sert ? Qu’est-ce que ça change pour nous au quotidien ? Toutes les réponses à ces questions et bien d’autres dans cette exposition qui explore les innovations et les nouvelles technologies de l’information en numérique.

Hello my Game is... : Du 26 janvier 2017 au 7 janvier 2018

Exposition

Au Musée en Herbe

En 2017, le Musée en Herbe devient le nouveau terrain de jeu d’Invader, cet artidste de rue dont les compositions de mosaïque colorées ont envahi les rues des capitales du monde entier...

Chers enfants, le musée n’est pas votre ennemi ! Que ce soit pendant les vacances scolaires, les mercredis ou les week-ends, la plupart des grands musées de Paris organisent des activités, des visites guidées, et des ateliers pédagogiques.

DES ANIMAUX A PARIS !

Les vacances sont terminées, mais pour les enfants, l’émerveillement continue à Paris avec notamment la possibilité de dire "coucou" à des animaux venus de la terre entière. Outre la réouverture très attendue du Zoo de Vincennes au printemps, vous pourrez faire un tour à la Ménagerie du Jardin des Plantes et participer à des visites guidées.

Côté aquariums, la capitale est bien servie avec trois sites tous plus fascinants les uns que les autres :

Si l’Aquarium de la Porte Dorée vous semble trop petit, rendez-vous à l’Aquarium de Paris, où vous pourrez découvrir la nouvelle expo Jelly Fish, ou à l’aquarium de la Cité des Sciences.

ZOO DE VINCENNES

Sortie nature

Zoo de Vincennes

Enfin ! Après des années de travaux, le Zoo de Vincennes, le plus grand de la région parisienne, rouvre ses portes au public. Seul zoo au monde entièrement reconstruit, le nouveau parc propose un parcours traversant cinq biozones – Patagonie, Sahel-Soudan, Europe, Guyane, Madagascar – sur 14,5 hectares et 4 km de parcours.

De 12 à 23 euros

ET SI ON JOUAIT ?

Un bout de chou, ça joue. Si le votre est plutôt jeux d’arcade, vous pouvez lui mettre La Tête dans les nuages, dans la plus grande salle de jeux d’Europe.

S’il est plutôt jeux de constructions, essayez le centre Kapla : une aire de jeu entièrement dédiée au fameux jeu de société et à ses briquettes de bois. Initiation à la construction architecturale ou figure imaginaire, les possibilités sont grandes pour ce jeu qui suscite souvent la joie chez les enfants qui s’approprient cette matière en bois pour fabriquer des univers rien qu’à eux.

La Fabrique du Centre Pompidou : De septembre à avril

Ateliers fablab

Ouvert en septembre 2016, la Fabrique dy Centre Pompidou est destinée aux 9-12 ans et elle consiste en un FabLab jeune public, un endroit où les enfants inscrits réalisent en groupe un projet, étape par étape, qui les amènera à utiliser divers outils technologique d’hier et de demain. Un nouveau projet tous les trimestres pour développer la curiosité, le goût de la réflexion, la créativité, le sens du travail collectif...

Paris Drones Session : dès le 15 janvier 2017

Loisirs en plein air

Hippodrome de Longchamp

Parc de la Villette

La Ville de Paris, la Fédération Française d’Aéromodélisme (FFAM) et la Ligue d’AéroModélisme Ile-de-France organisent les Paris Drones Sessions, soit des espaces en pleine nature et en plein Paris où vous pourrez faire voler vos propres drones ou, si vous n’en avez pas encore, ceux que l’on vous prêtera (au Parc de la Villette, dès le 22 janvier).

Zone 3

Expérimentations

Un peu comme la mythique Zone 51, terre d’expériences supposées sur les extraterrestres, la CIté des Sciences se prépare à inaugurer la Zone 3, terre d’expérimentations pour les jeunes de 15 à 25 ans. Aussi bien studio, qu’espace d’animation et d’ateliers voire terrain de sport, la Zone 3 est le nouveau lieu de toutes les découvertes !

Dès le 18 février à 9h30

Cité des Sciences et de l’Industrie

Expériences de réalité virtuelle : toute l’année

Jeux

La Géode

MK2 VR, près du MK2 Bibliothèque

Paris vit avec son temps, la preuve avec la Geode et le groupe MK2 qui ont chacun de leur côté décidé d’ouvrir des lieux dédiés à la réalité virtuelle (VR pour les intimes) fin 2016. La Géode a mis en place un parcours de 50 minutes sur trois ateliers (cinéma, jeux vidéo et salon du futur) et MK2 a ouvert un espace de 300 m² entièrement dédié à la VR où l’on peut vivre diverses expériences d’immersion virtuelle.

Les meilleurs Escape Game de Paris : toute l’année

Jeux

Dans tout Paris

Voici un nouveau concept de divertissement grandeur nature qui permet de se glisser dans la peau d’un enquêteur et vivre une authentique aventure faite de rebondissements. Au cœur d’un décor étonnant, le moindre indice est essentiel pour résoudre l’une des nombreuses énigmes et réussir à s’échapper de l’une des pièces en moins de 60 minutes.

AU CINÉMA !

Vous voulez vous en mettre plein les mirettes ? Paradoxalement, c’est dans les salles obscures qu’on en voit le plus : Si vous avez une heure ou deux de libres, prenez la direction d’une des nombreuses salles de cinéma parisiennes, vous êtes sûrs d’y trouver plus d’une séance adaptée à vos goûts.

La Cinémathèque française : Le mercredi et le dimanche

Tous les ans, la cinémathèque française propose une série de cycles à destination des enfants, avec projections, ateliers, rencontres et plein d’autres surprises ! En mars 2015, le thème du nouveau cycle est "Ecoutez-voir !".

De 3 euros à 6.50 euros la séance

La programmation de La Géode

Pourquoi ne pas essayer La Géode par exemple ? Dans cette grande salle ultra-moderne, vous pourrez découvrir de superbes documentaires ludiques et pédagogiques destinés à toute la famille. Dragons 3D pour les amoureux des mythes, Oceanosaures 3D pour les fans de préhistoire, Under the Sea pour ceux qui n’ont pas peur de l’eau, et Born to be Wild pour rugir de plaisir. Faites votre choix !

La Villette

Métro Porte de la Villette

De 9 à 10,50 euros la séance.

Les Après-midi des enfants

Le Forum des Images vous accueille vous et vos enfants cinéphiles pour des séances qui érudites et ludiques. Au programme de ces après-midi, un film sur le thème "Le livre fait son cinéma" et un goûter pour en parler avec ses petits camarades.

Les mercredi et samedi à 15h

Pour les enfants dès 18 mois à 11 ans

Au Forum des Images

Métro Châtelet

Séance + Goûter : De 4 à 6 euros.

Tout Petits Cinéma : du 4 au 19 février 2018

Festival

Au Forum des Images

Avec le festival Tout-Petits Cinéma, le Forum des images poursuit son travail d’accompagnement des 18 mois – 4 ans dans leur découverte du cinéma sur grand écran.

Meeting de Paris Indoor : le 8 février 2018

Sport

AccorHotels Arena

Un grand rendez-vous de l’athlétisme Indoor à Paris, avec plusieurs grands champions français comme les médaillés des Jeux olympiques de Rio Kevin Mayer, Renaud Lavillenie et Christophe Lemaitre.

Vacances d’Hiver à Paris : Jusqu’au 20 février 2018

Activités

Dans tout Paris

Que faire à Paris avec les enfants pendant les vacances d’hiver 2017 ? Il n’y a que l’embarras du choix : spectacles, expositions, découvertes, sorties culturelles ou sportives... Suivez le guide !

Des stages de sport et loisirs à petit prix pour les enfants

Paris Grand Slam : les 11 et 12 février 2018

Sport

AccorHotels Arena

Les judokas les plus titrés du monde s’affronteront sur les tatamis de Bercy pour un grand rendez-vous sportif de l’année.

Carnavals au Quai Branly : les 18 et 19 février 2018

Animations

Musée du Quai Branly

Des activités tout public le temps d’un week-end pour découvrir les carnavals créoles. En route pour la Louisiane, les Caraïbes ou encore Salvador de Bahía...

Fête des Métallos : Le 25 février 2018

Fête populaire

La Maison des Métallos

Conviviales et familiales, les fêtes des Métallos déploient animations, ateliers, petites formes de spectacle autour d’une thématique à chaque fois renouvelée.

Carnaval de Paris : Le 26 février 2018

Fête populaire

Dans Paris, entre la place Gambetta et la place de la République

Dimanche 26 février 2017, le Carnaval de Paris va faire bouger la capitale sur le thème "La Ronde des fruits et légumes autour du monde", particulièrement tourné vers les enfants, qui promet émerveillement et amusement.

Tout le programme à consulter ici

Salon international de l’agriculture : du 25 février au 5 mars 2018

Paris Expo, Porte de Versailles, place de la Porte-de-Versailles, dans le 15ème arrondissement. Métro : Porte de Versailles.

L’un des rendez-vous incontournables de la vie parisienne. Plus de 3500 animaux font leur entrée dans la capitale pour les curieux et les acteurs du monde agricole !

Le Salon de l’Agriculture pour les enfants

Les animaux au Salon de l’agriculture

Préparez votre visite au Salon de l’Agriculture : Les moments forts à ne pas manquer

Holiday on Ice : Du 3 au 12 mars 2018

Spectacle

Le Zénith de Paris

Marina Anissina et Gwendal Peizerat, champions olympiques, sont les vedettes de ce grand spectacle de patinage et de danse toujours très populaire auprès des enfants de tous âges. Une nouvelle édition au Zénith de Paris, avec de nouvelles chorégraphies, des figures spectaculaires et de magnifiques costumes...

Nuit de la Chouette : le 11 mars 2018

Evénement

Jardin des Tuileries

Le Louvre ouvre ses portes pour la « nuit de la chouette » aux Tuileries. Un guide naturaliste lèvera le voile sur la chouette hulotte, la chevêche d’Athéna, le hibou moyen, le grand-duc ou encore l’effraie des clochers. Un atelier permettra aussi de s’initier à des gestes simples pour sauvegarder ces rapaces (installation de nichoirs, plantation d’arbres et de haies, conduite ralentie la nuit).

Ferme Mobile : le 11 mars 2018

Animations

Jardins des Champs Élysées

Le prestigieux Jardin des Champs Elysées accueille la Ferme de Paris le temps d’une journée. En famille, faite la connaissance des animaux de la ferme, brebis, chèvres, lapins, poules et dindon notamment.

Saut Hermès : Du 17 au 19 mars 2018

Sport

Au Grand Palais

Le Saut Hermès est une manifestation sportive, artistique et culturelle célébrant les diverses facettes de l’univers du cheval. Pendant trois jours, les meilleurs cavaliers mondiaux et leurs plus belles montures se retrouveront sous la Nef du Grand Palais, devant plus de 4000 spectateurs passionnés.

La Semaine du Cerveau : du 14 au 19 mars 2018

Cité des Sciences et de l’Industrie

A la mi-mars, pour la semaine du cerveau, des chercheurs invitent le grand public à participer à des ateliers, conférences et expositions pour comprendre le cerveau.

À Paris : le programme sera disponible sur cette page. La Cité des Sciences est au cœur de cet événement avec des ateliers, des rencontres et des conférences pour toute la famille.

Salon des Séjours linguistiques : le 18 mars 2018

Salon

Lycée Henri IV

Préparez votre avenir et ajoutez un plus à votre CV grâce à la maîtrise d’une langue et à l’ouverture au monde. Rencontrez les organismes labellisés et contrôles par le label de qualité du secteur, L’Office national de garantie des séjours linguistiques et éducatifs. Au programme : rencontre avec les exposants labellisés, conférences thématiques, un grand jeu concours...

Week-ends des Musées Telerama : les 18 et 19 mars 2018

Activités gratuites

Dans tout paris

Achetez le magasine Télérama et bénéficiez d’entrées gratuites pour des rendez-vous artistiques dans des musées un peu partout en France. L’occasion de découvrir les nouvelles expositions et de participer à des ateliers.

48h de l’Agriculture urbaine : les 18 et 19 mars 2018

Animations

Dans tout Paris

De nombreuses activités gratuites pour tous les âges à Paris et en banlieue autour des thématiques de l’agriculture urbaine et du jardinage. Faites pousser du vert dans le béton !

Tout le programme sur le site officiel de l’événement.

PRINTEMPS DU CINÉMA : Du 19 au 21 mars 2018

Cinéma

Dans tout Paris

Comme tous les ans depuis plus de 15 ans, le Printemps du Cinéma est une opération qui vous permet d’assister à une séance de cinéma à moindre prix. Cette année encore, les cinémas parisiens participent à l’événement et se tiennent prêts à vous accueillir du 20 au 22 mars.

Festival 10 de Chœur : du 22 au 26 mars 2018

Festival

Dans tout le 10e arrondissement

Au programme de ce festival de chant choral, des chants inspirés d’un répertoire classique, contemporain, des rythmes jazz, latinos ou gospel... Il y en aura pour tous les goûts et toutes les ouïes !

Salon du Livre : du 24 au 27 mars 2018

Salon

Parc des Expositions de la Porte de Versailles

Une édition festive et pleine de surprises ! En parcourant les allées, vous pourrez aussi faire dédicacer vos ouvrages par vos auteurs préférés, visiter de nombreuses expos BD pour petits et grands, assister aux débats animés par les médias ou même participer à des défilés mangas !

Festival des Arts Martiaux : Le 25 mars 2018

Sport

Palais des Congrès de Paris

Événement emblématique de tous les Arts Martiaux depuis près de 30 ans le Festival des Arts Martiaux a présenté à la France les plus grands maîtres et experts du monde, notamment les moines de Shaolin, et a participé à la popularisation des sumos, et de disciplines telles que le krav maga, le viet vo dao, la lutte ouzbek, etc.

Printemps du Museum d’Histoire Naturelle : les 25 et 26 mars 2018

Animations

Museum d’Histoire Naturelle

Pour fêter le printemps, et en complément de l’exposition "Espèces d’Ours !", un week-end d’animations tous publics.

Paris Manga : les 25 et 26 mars 2018

Salon

A Paris Expo, Porte de Versailles

Voici un salon pour les amateurs de Cosplay, comics, mangas, jeux vidéo, de science-fiction, d’arts martiaux, et de culture asiatique. C’est l’occasion de découvrir des nouveautés, de faire le plein de goodies, de DVD, CD et de Mangas !

Vidéo City : les 8 et 9 avril 2018

Salon

Parc des Expositions de Paris Versailles

Chaque année, le salon Video City réunit les créateurs vidéo de différents univers à l’occasion d’un festival à Paris.

Salon Chiens et Chats : Les 1er et 2 avril 2018

Salon

Espace Champerret

Les chiens et les chats vous font craquer ? Vous souhaitez partager votre vécu commun avec votre animal de compagnie avec d’autres amoureux des bêtes ou vous voulez vous renseigner sur toutes les démarches à effectuer en vue de l’adoption d’un toutou ? N’hésitez plus, le Salon Chiens Chats expo est pour vous !

Charlety fait son cirque : Du 3 au 14 avril 2018

Jeux

Stade Charléty

Comme chaque année, le stade Charléty, situé dans le 13ème arrondissement de Paris, organise pendant les vacances de printemps des activités pour les enfants à partir de trois ans, sur le thème du cirque. Jonglerie, trapèze, échasses, tyrolienne, trampolines, karting... Charlety fait son cirque !

Marionnette et Jeux vidéo : du 3 au 6 avril 2018

Animation

Théâtre Mouffetard

Un stage pour les enfants de 7 à 12 ans durant lequel ils apprendront à créer leur propre jeu vidéo.

Quête du Lapin de Pâques aux Arts Forains : du 15 au 17 avril 2018

Jeu - visite guidée

Musée des Arts Forains

Le Musée des arts forains ouvre ses portes au grand public pour le week-end de Pâques : au menu, une visite guidée un peu spéciale durant laquelle des équipes devront s’affronter lors d’un jeu sur le thème de Pâques, et bien-sûr, de nombreux manèges tous plus magnifiques les uns que les autres... A ne pas rater !

Conteurs au 13 : les 21 et 22 avril 2018

Théâtre

Théâtre 13

Un festival imaginé par le Théâtre 13 et La Maison du Conte de Chevilly-Larue durant lequel les spectateurs seront conviés à une belle expédition au pays de l’imaginaire avec des contes modernes et des contes traditionnels, des conteurs renommés et des nouvelles voix. Pour les enfants, mais pas que !

International Illest Battle : les 22 et 23 avril 2018

Danse

Wip Villette

Des workshop et un concours de danse krump à la Villette, l’occasion de découvrir une danse urbaine extrêmement dynamique et rythmée.

Départ du Tour Auto Optic 2000 : le 24 avril 2018, dès 10h

Automobile

Au Grand Palais

Les curieux et les fans de course automobile pourront venir admirer la plus grande diversité de voitures de course jamais engagées sur les routes de France : des modèles très populaires mais surtout beaucoup de modèles rares et spectaculaires.

PÂQUES : Le 16 avril 2018

Fête populaire

Dans tout Paris

Shopping, gourmandise, spiritualité... Il y a différentes façons de célébrer les fêtes de Pâques, mais pour chacune de ces façons, il y a un guide Evous qui vous correspond.

Les Dimanches au Galop : du 12 mars au 1er mai 2018

Animations

Aux hippodromes d’Auteuil, de Longchamp et de Saint-Cloud.

Des journées exceptionnelles, permettant aux familles de voir des chevaux et de participer à diverses activités liées au monde du cheval, comme des promenades en poneys, tours de manèges de chevaux de bois et autres jeux et rencontres avec des professionnels des courses hippiques.

Escape Game : du 1er au 30 avril 2018

Animation

Parc Zoologique de Paris

Pour les vacances de Pâques, le Parc Zoologique propose à ses visiteurs, le samedi, de participer à un escape game géant par équipes. Les participants auront une heure pour résoudre diverses énigmes au coeur du zoo...

Musicora : du 28 au 30 avril 2018

Salon

Grande Halle de la Villette

Musicora est le rendez-vous des amoureux de la musique classique, qu’ils soient professionnels ou non. Pendant trois jours, deux cent cinquante exposants présentent leur activité. Artisans, fabricants, éditeurs ou représentants de salles de spectacles sont présents pour parler de la musique avec les visiteurs.

Un programme jeune public avec des ateliers d’éveil musical, des concerts et autres concours...

Tout le programme ici

Foire du Trône : Du 31 mars au 28 mai 2018

Fête foraine

Pelouse de Reuilly

La Foire du Trône est un événement culte, et l’occasion de tester les attractions, de goûter la barbe à baba et autres pommes d’amour, de s’entraîner à dégommer des ballons à la carabine à plomb : en bref de s’amuser...

Salon de Montrouge : du 27 avril au 24 mai 2018

Le Beffroi Montrouge

2 Place Emile Cresp, 92120 Montrouge

Depuis 60 ans, le salon de Montrouge s’est imposé comme la grande référence européenne pour les créateurs émergents, et il constitue aujourd’hui un tremplin important pour les artistes de demain. Depuis 2016, apparition d’une programmation jeune public, pour profiter de l’art contemporain en famille.

Tout le programme sur le site officiel

Mois des enfants au Musée de Montmartre : du 1er avril au 1er mai 2018

Musée de Montmartre

En avril, le Musée de Montmartre met les enfants au premier rang avec une série d’animations pour tous les âges : chasse aux oeufs de Pâques dans les jardins Renoir, ateliers autour de Pâques et autour des expositions du moment...

Tout le programme ici

Foire de Paris et Concours Lépine : Du 27 avril au 8 mai 2018

Salon

Parc des Expositions de la Porte de Versailles

Diffuser les grandes innovations et petites curiosités du monde qui rendent le quotidien plus beau, l’utile plus agréable et la vie des citadins plus savoureux… telle est la mission de la Foire de Paris ! Un endroit à visiter en famille, tant il y aura de découvertes, de surprises et d’animations pour tous les âges.

Le Salon Fantastique : du 6 au 8 mai 2018

Paris Event Center

20 Avenue de la Porte de la Villette, 75019 Paris

Amateurs de films, jeux et littérature de l’imaginaire, de Fantasy et de science-fiction, ce petit salon convivial est fait pour vous : Dédicaces, jeux de rôles, animations et cosplay notamment au programme.

Paris Festival Ukulele : Du 11 au 13 mai 2018

Concert

Paris 20e

Des concerts de groupes français et internationaux qui donnent de la modernité au ukulele. Du fun des rires et de la bonne musique à partager en famille.

Au Restaurant Aux Petits Joueurs et à la Bellevilloise dans le 20e arrondissement.

Salon du Sport : du 12 au 14 mai 2018

Salon

Parc des Expositions de la Porte de Versailles

Ce salon est consacré à tous les sports : fédérations, associations, équipementiers, coaches et autres acteurs du sport en France vous donnent rendez-vous pour des ateliers, des démonstrations, des essais, des concours, des conférences et des rencontres avec des sportifs de renom !

Fête de la Nature : Du 17 au 21 mai 2018

Fête populaire

Dans tout Paris

La Fête de la nature, ce sont 5 jours de manifestations gratuites au contact direct de la nature, pour permettre à tous les publics de la découvrir ou la redécouvrir. La Fête de la Nature propose chaque année une thématique fédératrice.

Tout le programme ici

Quartier du Livre : du 17 au 24 mai 2018

Festival

Dans le 5e arrondissement

Editeurs et libraires du 5e arrondissement vous donnent rendez-vous pour une semaine de rencontres, d’animations, d’ateliers et d’échanges autour de la littérature et des métiers de l’écriture. Une programmation jeunesse à découvrir sur le site officiel de l’événement.

Festival Ô 4 Vents : Du 19 au 24 mai 2018

Festival

Dans le 4e arrondissement

Musique, théâtre, visites du patrimoine... L’objectif de ce festival entièrement dédié aux enfants de 0 à 11 ans est de les éveiller à la beauté des arts et de la culture de façon ludique et progressive. Au programme notamment, des spectacles tout public dans des lieux mythiques de la capitale.

Nuit des Musées : Le 20 mai 2018

Expositions

Dans tout Paris

Presque tous les musées de la capitale seront ouverts cette nuit-là pour permettre aux noctambules de découvrir autrement les collections et les expositions temporaires. Des animations originales seront organisées à cette occasion pour ravir les noctambules, de 7 à 77 ans. Créations éphémères, animations insolites, visites guidées, lectures, concerts, spectacles, performances, cinéma, ateliers pour enfants... Tous ces événements sont gratuits.

P’tit Festival de la Butte d’Or : le 20 mai 2018

Festival

Centre Musical Fleury Barbara Goutte d’Or

Un festival artistique pour les touts petits avec au programme des spectacles musicaux, des contes, une séance de kamishibai, des spectacles de marionnettes, le tout dans un esprit de fête populaire et familliale propre aux événements inter-crèches.

Printemps des Rues : les 20 et 21 mai 2018

Festival

10e arrondissement

Le Printemps des Rues investit les quais du canal Saint-Martin. Cette manifestation est exceptionnelle : compagnie de théâtre de rue, danseurs et musiciens fêtent ainsi la nouvelle saison de façon chamarrée et ludique. Les enfants vont adorer !

Jardins en Folie : Les 20 et 21 mai 2018

Animations

Parc de la Villette

Accompagnés de leurs parents, les enfants pourront assister gratuitement à de nombreuses activités comme des représentations musicales, du cirque, des contes, un bal...

FestiWALL : les 20 et 21 mai 2018

Festival

Place de la Bataille de Stalingrad, 75019 Paris

La galerie The Wall, l’association DAM !, la Mairie du 19e arrondissement de Paris et Les Gavroches proposent un festival des cultures urbaines avec au programme des expositions, des démonstrations, des ateliers, des concerts et des spectacles.

Tout le programme ici.

Printemps de la Création théâtrale : du 1er au 27 mai 2018

Théâtre

Théâtre 14

Avec le printemps de la création théâtrale, l’arrondissement propose une série de pièces de théâtre en entrée libre, histoire de redonner aux spectateurs, jeunes et moins jeunes, le goût pour cet art millénaire, et de servir de tremplin pour des jeunes artistes à la recherche d’un théâtre où jouer.

Marionnettons-nous ! : du 9 au 28 mai 2018

Théâtre

Théâtre aux Mains Nues

Le festival Marionnettons-nous ! revient au Théâtre aux Mains Nues avec plusieurs spectacles jeune public, mettant en scène le théâtre d’objet et d’ombre.

Fête de la Bretagne : mai 2018

Fête populaire

Dans les 14e et 15e arrondissements

C’est pour promouvoir une Bretagne innovante et créative que la Fête de la Bretagne s’incruste à Paris, autour de la Saint –Yves. Au programme, Musique, exposition, dégustations, stands et défilé traditionnel, et des animations pour toute la famille.

Tout le programme ici.

Villette en Cirques : juin 2018

Cirque

La Villette

Un festival familial et convivial, une plongée prolongée dans l’univers du cirque, des cirques, plutôt, puisque ce seront pas moins de sept spectacles de troupes et compagnies différentes qui vont s’alterner et se compléter dans les espaces de La Villette. Tout le programme ici.

Biennale Internationale des Arts de la Marionnette : mai - juin 2019

Théâtre

Dans plusieurs lieux de Paris en de l’Île-de-France.

Objets, gaine, fil, papier, poupées, plastique et autres matériaux, littérature, musique, danse, vidéo, arts plastiques... un monde où les objets et les formes animés sont rois de la représentation du monde, tantôt imaginaire, tantôt poétique, ou bien politique et toujours marionnettique. La biennale des Arts de la Marionnette revient, avec des spectacles pour toute la famille.

Jardins, Jardins : juin 2018

Théâtre

Les Tuileries

Venez vous promener dans les jardins éphémères mis en scène par des paysagistes et admirez leur savoir-faire. Des conseils à la réalisation, ils sont à votre disposition pour vous aider à aménager vos espaces : cours, terrasses, balcons, parcs et jardins. Une expérience à vivre en famille !

Parade(s) : juin 2018

Spectacles

Autour du Parc des Anciennes Mairies

92000 Nanterre

Un festival important des arts de la rue en Île-de-France, une quarantaine de compagnies et plus de 250 artistes à découvrir pour rire et s’émerveiller en famille pendant un long week-end.

Rendez-vous Hip-hop : juin 20178

Festival

La Villette

Le temps d’une journée, cinq grandes villes françaises célèbrent simultanément le Hip-hop à travers des concerts gratuits, des animations, des démonstrations de danse, de beat-box, graffiti, scratch etc.

Paris Drone Festival : juin 2018

Concert

Sur les Champs-Elysées

Cet événement qui se déroule sur les Champs-Elysées rassemble à chaque édition plusieurs dizaines de milliers de curieux venus assister à une course de drones et participer à diverses animations données dans le cadre du festival.

La Coulée Douce : juin 2018

Festival

Dans le 12e arrondissement de Paris

Cirque, clown, théâtre, musique... Venez vous la “Couler Douce” ! Neuf compagnies de théâtre de rue offriront une vingtaine de représentations gratuites et accessibles à tous.

Paris Vélotour : juin 2018

Animations sportives

Bois de Vincennes

Redécouvrez Paris et quelques uns de ses lieux mythiques grâce à un parcours insolite ouvert à tous au départ du Bois de Vincennes, une balade à faire en famille qui promeut la pratique du vélo.

La Familiale : juin 2018

Course et animations

Quais de Seine

Côté Métro Sully-Morland

Voici le retour d’une course qui porte bien soin nom : la Familiale propose ainsi aux papas et mamans de s’affronter avec leurs bambins dans une course folle de poussettes. Une course en famille très conviviale avec aussi au programme diverses animations pour tous les âges.

Printemps dans le 16e : mai - juin 2018

Festival

Dans tout l’arrondissement

En juin, la mairie du 16e vous invite au concert, au théâtre, dans les parcs, sur les places et dans les églises du 16e pour écouter, rire, danser, vous émouvoir…

Les Pestacles : du 8 juin au 28 septembre 2017

Concerts jeunesse

Parc Floral de Paris

Le grand festival de musique pour toute la famille. Chaque mercred, le parc se transforme en un vrai terrain de jeu et de découverte pour les enfants : des concerts pour tous, à partir de 2 ans et pour tous les goûts, entre variété, rock, pop, jazz et musique classique.

Les 15 cents Coups : juin 2018

Festival

Dans tout le 15e arrondissement

Ayant pour but de rapprocher les lieux de culture du 15e de tous ses habitants, et de saluer l’émergence de nouveaux talents, le festival bénéficiera de la participation de quantité de lieux culturels associés à l’évènement.

Fête de la Musique : le 21 juin 2018

Concerts

Dans tout Paris

Langage universel, la musique rassemble toutes les générations autour de sa diversité. La nouvelle édition de la Fête de la Musique ne fera pas exception, bien au contraire, et les musiciens répondent à la même invitation depuis 1982 : "Faites de la Musique" !

Festival BD6Né : juin 2018

Concert

Le Petit Bain

Médiathèque Marguerite Duras

Au programme, des rencontres, des expositions, des dédicaces, un village de la Bédé où vous pourrez lire vos albums tranquillement, des projections, des compétitions, des séances jeune public...... tout le programme est à consulter ici.

Paris est Ludique : juin 2018

Jeux

Pelouse de Reuilly

Boulodrome (9 Route des Fortifications, 75012 Paris)

Une grande fête en plein air ouverte gratuitement à tous. Au programme, des jeux de société sous toutes leurs formes, des jeux d’adresse, des jeux en bois, des jeux de stratégie... le tout dans un environnement verdoyant !

Les Traverses de Juin : juin 2018

Théâtre

[Théâtre aux Mains Nues>article1111363]

Un festival de spectacles de marionnettes, pour toute la famille et entièrement gratuit. Au programme, déambulations, spectacles et ateliers.

Voix sur Berges : juin 2018

Concerts

Dans le 10e arrondissement

Comme à ses débuts en 1995, l’éclectisme de la programmation est de mise. Vous trouverez toutes les sortes de musique, dans tous les registres, mais aussi tous les répertoires … Laissez-vous aller à la découverte ! Au programme de cette grande manifestation, de la musique sacrée, du jazz, du rock ou encore de la musique du monde.

Les Petits Champs : mars - juillet 2018

Cinéma

Cinéma Publicis Champs Elysées

129 avenue des champs elysees, 75008 Paris

Tous les dimanches, à 10h et pendant plus de trois mois, de nombreuses séances de cinéma adaptées aux plus petits (dès 2 ans) : lumières tamisées, séances courtes et animées, tables à langer, surprises en tous genres...

Tout le programme ici

La Goutte d’Or en fête : juin - juillet 2018

Fête populaire

Quartier de la Goutte d’Or

Cet événement traditionnel du quartier populaire de la Goutte d’Or rassemble tous les habitants du quartier, et ceux des environs autour d’animations pour toute la famille. Une fête qui rapproche les habitants du quartier et tisse des liens durables.

Longines Paris Eiffel Jumping : juin - juillet 2018

Sport

Sur le Champ de mars

Un jumping international dans le cœur touristique de Paris, un événement hippique de haut standing au pied de la Tour Eiffel pour tous les amoureux des sports équestres, du sport, des animations pédagogiques et des spectacles... Le Paris Eiffel Jumping, c’est tout cela et bien plus encore !

Carnaval des Sorcières : juillet 2018

Fête

Parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge

La Compagnie Varsorio, Paris Macadam et d’autres acteurs du spectacle et de la vie locale organisent ce Carnaval des Sorcières, un rendez-vous familial avec de nombreuses animations et activités au programme, défilé, spectacle, lectures, animations, promenade en poney, jeux, concerts, danses et bal des sorcières etc. Tout le programme ici.

Le Carnaval Tropical : juillet 2018

Carnaval

Place de la République

Chaque année, le Carnaval Tropical de Paris envahit un quartier de la capitale pour parer les rues de couleurs et de rythmes tropicaux. Au son des rythmes endiablés, les curieux et les passants découvrent les danses et les déguisements d’Indonésie, de Colombie, du Brésil... pour un avant-goût de vacances !

Plus de 1000 danseurs, des dizaines de chars venus du monde entier vous attendent pour un défilé haut en couleurs.

CHASSE AU TRÉSOR : juillet 2018

Jeu en famille

Dans tout Paris

Cette année encore, participez à la Chasse aux Trésors de Paris ! La mission des 30 000 participants ? Partir à l’aventure dans les rues de la Capitale, seul ou en équipe, à la recherche des indices qui permettent de résoudre des énigmes et d’accéder aux "trésors de Paris".

Red Bull BC One Camp : juillet 2018

Danse, ateliers

La Villette

Nouvelle édition de ce camp de pratique de la danse hip-hop : au programme, 5 jours de workshops, de battles, d’entrainements et d’expériences en tous genres autour de la culture urbaine.

Japan Expo : juillet 2018

Salon

Parc des Expositions Paris Nord Villepinte

Depuis sa première édition, la Japan Expo s’est fixé deux maîtres mots : connaissance et divertissement. Du Manga à la J-Music, des défilés de Cosplay aux arts martiaux, le festival aborde autant la culture japonaise traditionnelle que la pop culture contemporaine. Japan Expo n’est pas un simple festival mais une véritable fête !

Paris Hip Hop : juin - juillet 2018

Festival

Dans tout Paris

Le festival Paris Hip-Hop, c’est 15 jours d’événements (concerts, battle et spectacle de danse, exposition, projection cinéma, conférences, graffiti...) allant des plus grandes salles jusqu’aux parcs parisiens en passant par les lieux référents de la culture de la capitale.

Sport Mania : juillet 2018

Festival

Maif Social Club

37 rue de Turenne, 75003 Paris

Le Maif Social Club organise durant trois mois ce festival original qui mêle pratique du sport et découverte des arts et autres manifestations culturelles. Au programme, des initiations et des ateliers sport pour toute la famille ainsi qu’une arène Multisport conçue par un groupe d’artistes.

Fête Nationale : les 13 et 14 juillet 2018

Fête, animations, jeux

Dans tout Paris

Les 13 et 14 juillet, Paris, comme toute la France, porte haut les couleurs du drapeau à l’occasion de la fête nationale. Au programme, des bals, des concerts, des animations en tout genre et surtout de grands feux d’artifices qui feront applaudir les familles. Tout le programme ici.

Festival de cinéma Jeune Public : juillet 2018

Cinéma

L’Entrepôt

Séances de cinéma, rencontres et ateliers au programme de ce mini-festival à destination des plus jeunes. Au menu, des films d’animations récents et moins récents pour tous les âges et des ateliers plastiques tous les mercredi. Tout le programme ici.

Nuit des Etoiles : juillet - août 2018

Animations

A Paris dans toute la France

Un peu partout en France seront organisés des événements qui vous guideront vers une meilleure compréhension des phénomènes merveilleux qui illuminent la voûte céleste.

Louis Lumière Plage : juillet 2018

Fête, animations, jeux

Centre Sportif Louis Lumière

Durant un mois cet été, le centre sportif Louis Lumière vous transporte à la plage. Au programme, un véritable espace de détente et de farniente avec solarium, aire de pic-nique, jeux de sable, des ateliers pour les enfants et autres animations et jeux en famille. Tout le programme ici.

La Nuit aux Invalides : juillet 2018

Cinéma

Les Invalides

Lors de cette Nuit aux Invalides, les façades de la Cour se transforment grâce à des technologies innovantes de projection vidéo 3D, contant l’histoire des Invalides et de ses grands hommes, Louis XIV, Napoléon et de Gaulle.

Paris L’été : juillet - août 2018

Spectacles

Dans tout Paris

Concerts et spectacles gratuits dans les quatre coins de la capitale ! Comme chaque année, Paris L’été propose de voyager sans se déplacer avec des groupes de musique venus d’horizons lointains pour une tournée dans les parcs et jardins de Paris. Une multitude de spectacles vivants relatifs à la danse, au théâtre, à la musique... Des offres culturelles décalées et souvent gratuites.

Cinéma en plein air : juillet - août 2018

Cinéma

Parc de la Villette

Une programmation de projection en plein air pour tous les goûts et tous les âges. Tout le programme ici.

Fête des Loges : juin - août 2018

Fête foraine

Forêt de Saint-Germain-en-Laye

La Fête des Loges est la plus célèbre fête foraine de la banlieue parisienne. Elle prend place tous les ans dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, sur une surface de 8 hectares, et attire plus de 3 millions de visiteurs.

Europa Kids : juillet - août 2018

Jeux

Parc de la Villette

L’Espace Chapiteau du Parc de la Villette accueille pour l’été Euopa Kids, soit un parc d’attractions gonflables éphémère ouvert à tous les âges. Au programme notamment : un toboggan géant, des trampolines, un labyrinthe, des châteaux gonflables, des jeux d’escalade, de parkour, une piscine à bulles…

Fête Foraine du Jardin des Tuileries : juin - août 2018

Fête foraine

Jardin des Tuileries

La fête foraine des Tuileries accueille plus de 80 attractions foraines (dont 20 manèges), chevaux de bois, palais des glaces, auto-tamponneuses, trains fantômes, tirs à la carabine, pêche aux canards, trampoline, toboggan... La grande roue est bien sûr le manège incontournable de la fête.

L’Été du Canal : Du juillet - août 2018

Fête populaire

Canal de l’Ourcq

Les bords du Canal de l’Ourq s’animeront tout au long de l’été. On pourra naviguer, caboter, bronzer, danser, observer, rêver sur ce canal qui relie Paris à la Seine-Saint-Denis…

Lire à Brassens : Du juillet - août 2018

Lecture

Parc George Brassens

De nombreux livres seront mis à la disposition de tous, et de nombreux événements et animations auront lieu pendant la durée de l’opération Les livres seront disponibles gratuitement, pour une heure ou une journée.

Bibliothèques hors les murs : juin - août 2018

Lectures

Dans tout Paris

Les bibliothèques municipales de la Ville de Paris et les associations Lire à Paris et Lire et faire lire exportent leurs histoires dans une trentaine de squares et jardins publics, tous situés à proximité d’une bibliothèque.

Nocturnes au Parc Zoologique : pendant tout l’été 2018

Animations

Zoo de Vincennes

Une ouverture jusque tard dans la soirée tous les jeudis pour pouvoir profiter un peu plus des nouveaux espaces du Parc Zoologique et pour participer à diverses animations tous publics, parcours nocturne, jeux, animations et autres rendez-vous avec les animaux.

Entrée gratuite à partir de 21h30 !

L’Été des P’tits Fûtés : juillet - septembre 2018

Festival jeunesse

Théâtre Darius Milhaud (80 allée Darius Milhaud, 75019 Paris)

Au programme une belle sélection de pièces de théâtre adaptées à tous, mais aussi des ateliers-concerts. Tous ces contes, histoires et musiques venus d’autres continents permettent aux enfants de découvrir d’autres réalités et d’autres points de vue.

Jardin d’été : juillet - septembre 2018

Ateliers, animations, jeux

Musée du Quai Branly

Le Musée du Quai Branly accueille ainsi un jardin et propose des lectures, contes, ateliers, découvertes culinaires, concerts, rencontres. L’objectif est à la fois simple et difficile à atteindre : faire oublier aux promeneurs le rythme de la vie parisienne, pour lui en faire vivre un nouveau, la lenteur...

Paris Plages : juillet - septembre 2018

Animations

Le long de la Seine et du Bassin de la Villette

Cette année encore, la capitale se transforme en station balnéaire. Rendez-vous sur trois lieux : voie Georges Pompidou (1er et 4e), parvis de l’Hôtel-de-Ville (4e) et bassin de la Villette (19e). Des vacances parisiennes festives et ludiques : plages de sable, transats, parasols, base nautique, activités sportives, concerts et animations culturelles à destination de tous. Et tout (ou presque) est gratuit !

La fête à Neu-Neu : septembre - octobre 2018

Fête foraine

Bois de Boulogne, Pelouse de la Muette

Pop-corn, manèges et tir à la carabine.

Tréteaux Nomades : août - septembre 2018

Théâtre

Les Arènes de Montmartre

Le Festival itinérant des Arènes de Montmartre revient cet été à Paris et réunit sous le ciel étoilé (espérons-le) pour deux semaines de théâtre et de bonne humeur, Commedia dell’arte, théâtre burlesque, musical, poétique et spectacle forain, Tréteaux Nomades – Festival Itinérant des Arènes de Montmartre investit des lieux insolites de la capitale.

Jazz for Kids à la Villette : septembre 2018

Concerts

La Villette

Dans le cadre du festival Jazz à la Villette, une programmation consacrée aux enfants dès 3 ans. Au programme, des concerts, mais pas que : des ateliers, des spectacles-concerts, des projections ciné et plein de surprises !

Tout le programme ici

Festival Pêche en Seine : septembre 2018

Fête populaire

Sur l’île de la Jatte

Au programme de cette fête de la pêche : Un espace initiation, un village fabricants, des compétitions, un espace restauration, des démonstrations, prêts de canne à pêche mais aussi atelier pour les enfants, troc pêche, pique-nique dans le parc, visite du Musée-Aquarium de la Seine et du parc de l’Ile de la Jatte...

Ludomobiles : septembre 2018

Jeux

Dans tout Paris

Jusqu’à la mi-septembre, deux ludothèques mobiles vont parcourir les rues de Paris et se poser tous les 15 jours dans 18 lieux publics différents. Deux containers animés par deux associations différentes et qui suivront chacun leur propre parcours.

Journées du Patrimoine : septembre 2018

Visites

Dans tout Paris

Événement culturel incontournable de la rentrée, les Journées du Patrimoine témoignent depuis 1984 de l’intérêt du public pour l’histoire des lieux et de l’art. Au programme : visites thématiques, spectacles, concerts et ateliers.

Internationaux de France de gymnastique : septembre 2018

Sport

Bercy Arena

La plupart des plus grand(e)s championnes et champions de gymnastique seront au rendez-vous de la Bercy Arena, une étape décisive de la Coupe du Monde Challenge FIG.

Culture au Quai : Du septembre 2018

Week-end festif

Quai de Loire

Plus de 250 institutions culturelles vous dévoileront leur programmation 2015/2016, à travers 4 villages thématiques : Théâtre, Musique, Expos, Familles.

Urban Week La Défense : septembre 2018

Festival

Parvis de la Défense

Pendant quatre jours, des ateliers, démonstrations, des performances musicales, visites et expositions autour de la street culture. Le plein d’animations pour tous les âges.

En savoir plus ici

Fête des Jardins : Les septembre 2018

Fête populaire

Dans les parc et jardins de Paris

Cet événement vous propose de franchir les frontières et d’aller à la rencontre des métiers de la filière du paysage. Des animations gratuites sont organisées dans les 20 arrondissements de la capitale.

Sentez vous Sport : septembre 2018

Animations sportives

Parc de la Villette

Un village en entrée libre entièrement dédié aux sports en plein coeur du Parc de la Villette. Au menu, une trentaine d’activités proposées, des rencontres avec des athlètes de haut niveau et bien d’autres surprises.

En savoir plus ici.

Paris Plane : Le septembre 2018

Sports et loisirs

Sur la pelouse de Reuilly

Le grand évènement du cerf-volant parisien revient ce week-end à la Pelouse de Reuilly !

Famillathlon : Le septembre 2018

Fête familiale

Sur le Champ de Mars

Découvrez et pratiquez gratuitement des dizaines de sports, des plus populaires aux plus confidentiels, en famille et dans la bonne humeur !

Spot#4 : septembre 2018

Théâtre

Théâtre Paris Villette

Nouvelle édition du festival Spot qui présente des créations originales à destination des ados et jeunes adultes. La question de la famille et de l’adolescence mise en exergue. Au programme notamment, La Prophétie des Lilas,#jesuisleprochain, Le 4ème Mur, etc.

Croq’Anime : septembre 2018

Cinéma

Théâtre de Ménilmontant

Un festival du film d’animation gratuit et ouvert à tous. Au programme, des projections de dizaines de films d’animation venus du monde entier, des tables rondes, des rencontres...

Tout le programme sur le site de l’événement.

Paris Manga & Sci-Fi Show : septembre 2018

Salon

Paris Porte de Versailles

Voici un salon pour les amateurs de Cosplay, comics, mangas, jeux vidéo, de science-fiction, d’arts martiaux, et de culture asiatique. C’est l’occasion de découvrir des nouveautés, de faire le plein de goodies, de DVD, CD et de Mangas !

5 en Bulles : septembre 2018

Festival

A la Mairie du 5e

Rencontres, projections, dédicaces et expositions au programme de ce festival dédié à la bande-dessinée à la Mairie du 5e et dans d’autres lieux de l’arrondissement.

Tout le programme sur le site de l’événement.

Pariscience : octobre 2018

Festival films et science

Muséum d’Histoire Naturelle

Le festival propose aux spectateurs d’explorer des thématiques scientifiques et d’enrichir leurs connaissances avec des films surprenants et des rencontres passionnantes.

ANIMAL EXPO, octobre 2018

Salon

Au Parc Floral de Paris

C’est le plus grand salon des animaux de compagnie en France, où l’on trouve plus de 10 000 animaux, parmi lesquels des chiens de race, chats d’exception, des rongeurs, poissons, reptiles, dont de nombreux nouveaux-nés, qui plaisent toujours beaucoup aux enfants.

Little Livres : octobre 2018

Salon

Little Villette

Un festival du livre jeunesse avec au programme, des ateliers créatifs, des jeux, des lectures dessinées, des dédicaces en présence de nombreux auteurs et illustrateurs...

Tout le programme ici.

Les Mandrakes d’Or : octobre 2018

Théâtre

Casino de Paris

Un Festival International de l’Illusion créé en 1990 et qui récompense depuis, tous les ans, les meilleurs illusionnistes et prestidigitateurs du monde entier. Un programme exceptionnel avec des artistes de l’illusion, de la manipulation et de l’humour....

Village de Cirque : octobre 2018

Festival de cirque

Pelouse de Reuilly

Le Village de Cirque, c’est plusieurs semaines de cirque sous chapiteau à Paris, et c’est aussi des ateliers, des cartes blanches, des brunchs, des rencontres avec les artistes…

AUTOMEDON : octobre 2019

Salon

Parc des Expositions du Bourget

Un salon de l’automobile et de la moto de collection, avec cette année, un focus sur les voitures de courses et de rallyes, les courses mythiques comme les 24h ; des animations pour les 50 ans de la Ford Mustang... Pour les amateurs de belles mécaniques !

Monuments Jeux d’Enfants : octobre 2018

Patrimoine

Dans tout Paris

Les enfants aussi ont leurs journées du Patrimoine ! Ce week-end, les monuments nationaux concoctent une série d’animations, jeux, ateliers et autres visites contées pour leur faire découvrir la richesse de notre patrimoine de façon ludique et gratuite !

Numok : octobre 2018

Festival

Dans les bibliothèques de Paris

Nouvelle édition de ce festival qui se propose d’inviter les petits et les grands à venir admirer ou essayer soi-même des activités centrées sur le numérique. Vidéo, impression 3D, création musicale assistée par ordinateur... Demain, c’est aujourd’hui !

Tout le programme ici.

L’atelier du plateau fait son cirque : octobre 2018

Festival

5, rue du Plateau, Paris 19e

Un festival de rencontres stimulantes entre cirque et musique, d’explorations libres et improvisées, d’écritures singulières, populaires, drolatiques.

En savoir plus ici

Comic-Con Paris : octobre 2018

Paris Event Center

Le plus grand évènement mondial de la culture pop (comics, cinéma, littérature, jeux-vidéo...) exporté dans la ville des Lumières : dédicaces, rencontres, conférences, défilés... Des stars et des personnages de l’imaginaire à tous les coins d’allée !

Fête du Cinéma d’Animation : octobre 2018

Festival

Dans tout Paris

Nouvelle édition de la fête du cinéma d’animation, un grand rendez-vous annuel qui met en valeur le cinéma en image par image à travers de nombreuses projections, des ateliers, des rencontres, etc.

Mon Premier Festival : octobre 2018

Cinéma

Dans tout Paris

Mon Premier Festival, un festival de cinéma à destination des petits et des un peu plus grands, fête cette année a 11e édition. L’occasion de projeter des films coup de cœur et de proposer des avant-premières exceptionnelles, des rencontres et des ciné-concerts...

Festimômes : octobre 2018

Festival jeunesse

Dans le 19e arrondissement

Les centres d’animation du 19e s’associent pour une nouvelle édition de Festmômes, le festival pluridisciplinaire pour le jeune public.

Kidexpo : octobre 2018

Salon

Parc des Expositions de la Porte de Versailles

Ce salon accueille 300 exposants. Les parents viennent trouver au salon des idées et des solutions à leurs problèmes ou tracas, les enfants des animations et des jeux, proposés en permanence pendant 4 jours.

Salon du chocolat : octobre 2018

Salon

Au Parc des expositions de Paris

Un salon pour les amateurs de cacao qui pourront le déguster, le regarder, le tester, sous toutes ses formes grâce aux exposants mais aussi à des animations et des défilés.

Rolex Paris Masters : octobre 2018

Sport

AccorHotels Arena

Ce tournoi Masters 100 qui se déroule sur un terrain dur en salle a la particularité d’être le dernier tournoi d’envergure avant l’ATP World Tour Finals de Londres qui oppose chaque année les huit meilleurs joueurs du monde. Autant dire que le Masters de Paris-Bercy est la dernière occasion d’obtenir un précieux sésame pour la Mecque du tennis...

HALLOWEEN : Le 31 octobre 2018

Fête populaire

Dans tout Paris

Le jour d’Halloween est l’occasion pour les enfants de se déguiser et de sonner à toutes les portes pour faire le plein de bonbons, mais c’est aussi l’occasion de regarder quelques films en famille (voir notre sélection de films pour halloween) et de pratiquer quelques activités ludiques et amusantes (voir notre sélection d’idées sorties pour enfants pour Halloween)

Les magasins de Farces & Attrapes à Paris

Où cueillir une citrouille près de Paris ?

Halloween à Disneyland Paris

Paris Games Week : octobre 2018

Salon

Au Parc des expositions de Paris

Près d’une semaine de rencontres, tournois, démonstrations, essais et prospectives sur les jeux vidéos. Au programme, la présentation des jeux les plus attendus de l’année 2015 et bien d’autres surprises.

Salon Fantastique : octobre 2018

Salon

Espace Champerret

Amateurs de films, jeux et littérature de l’imaginaire, de Fantasy et de science-fiction, ce petit salon convivial est fait pour vous : Dédicaces, jeux de rôles, animations et cosplay notamment au programme.

L’École des magiciens : octobre 2018

Théâtre jeunesse

Théâtre des Béliers Parisiens

14 Bis Rue Ste Isaure, 75018 Paris

Un spectacle participatif pour les enfants dès 4 ans et qui rencontre un grand succès depuis plusieurs années maintenant. Sébastien, professeur un peu fou de magie, vous accueille dans sa classe... Tout se passe bien jusqu’à ce qu’il perde la mémoire ! Il faudra donc que les apprentis magiciens lui donne un coup de main...

Supercross de Paris : novembre 2018

Sport

U Arena de Paris Nanterre

Plein gaz sur la U Arena de Nanterre pour ce grand show à l’américaine qu’est le Supercross. De grandes stars du supercross au rendez-vous.

Festival Freestyle : novembre 2018

Cultures urbaines

Grande Halle de La Villette

Freestyle, c’est la fête du street art et de la culture hip-hop, un programme complet de concerts, ateliers, rencontres, training sessions, jams, battles de danse et autres compétitions sportives ainsi qu’une programmation spécifique pour les plus jeunes.

Festival Montagne en Scène : novembre 2018

Cinéma

Au Palais des Congrès

Au programme : Des films tournés par de vrais aventuriers qui transmettent à leur façon leurs impressions, leurs exploits et leur amour des grands espaces.

Le Défilé du Cheval : novembre 2018

Défilé équestre

Dans les 7e, 8e, 9e et 16e arrondissements

Le défilé du cheval dans Paris marque traditionnellement le début du Salon du Cheval. 150 chevaux et 70 attelages vous donnent rendez-vous dans la capitale.

Tout le programme ici.

Saint-Germain des Neiges : Du novembre 2018

Animations

Place Saint-Sulpice, rues Princesse et Guisarde, 75006 Paris

De nombreuses animations, dont : Le simulateur de ski, la piste de luge, une piste de ski de fond, un pas de tir triathlon, la descente aux flambeaux des moniteurs, des démonstrations de freestyle...

Open de Paris de Sabre Laser : novembre 2018

Sport

Les Docks, Cité de la Mode et du Design

Jedi et adeptes du côté obscur de la force, prenez-garde : les simples terriens se mettent eux-aussi au sabre laser ! Nouvelle édition de cette compétition plus sérieuse qu’il n’y paraît avec en parallèle des animations autour de la saga Star Wars, pilotage de drones, test de jeux en VR, dédicaces d’auteurs, et bien-sûr, initiations au sabre laser.

Noël des Animaux abandonnés : novembre 2018

Salon

Parc des Expositions de la Porte de Versailles

Pendant deux jours, vous pourrez faire la rencontre des quelque 600 animaux, chiens et chats, qui ont pour la plupart subi de mauvais traitements ou ont indignement été abandonnés sur les routes ou les ruelles de France.