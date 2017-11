Accueil > Arrondissements de Paris > 1er arrondissement de Paris > Guide Paris 1er > Faire du shopping, Paris 1er > Magasins de mode, Vêtements, Accessoires, Paris 1er > Mode Femmes et Hommes, Paris 1er > Chez Colette : Le concept-store parisien ferme en 2017

C’est une boutique mythique (+ de 700 m2) et depuis déjà longtemps (1997) branchée ! La légende veut que Colette Rousseaux et sa fille Sarah soient en permanence satellisées autour de la planète et dégotent à flots continus pour leurs nombreux clients, dans les moindres recoins des pays les plus reculés, les objets dont la charge onirique et marchande permettra les meilleures marges.

C’est le temple de l’objet incroyable} dont on peut se passer mais qui surprendra vos amis et vous donnera ce je-ne-sais-quoi de glamour sans lequel… Et je ne vous parle pas de la pavane de ces riches ados devant ses portes.

Il est vrai cependant que l’on ressent un talent vrai, un flair indubitable, et que bien des copieurs se fatigueront encore longtemps le neurone à en rechercher la pierre philosophale. Gadgets high-tech, vêtements, quelques livres, fréquemment des expos de photos, de la musique et, au sous-sol, quelques pâtisseries et un grand choix d’eaux minérales… au water-bar.

Colette ? On adore ou on déteste.

A la surprise générale, le magasin Colette ferme ses portes le 20 décembre 2017. Il sera repris par Saint Laurent.