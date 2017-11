Accueil > Paris > Sports à Paris > Actualités Sport à Paris > Faire du surf à Paris et en Île-de-France : c’est possible !

Manger une raclette à Tahiti, prendre du poids en cure thermale, faire du surf à Paris... Tout cela est possible, et si c’est possible, pourquoi ne pas essayer ?

Depuis que Jean Dujardin l’a révélé au monde du sport nautique, le complexe du surfeur de mer d’huile est bien connu et traité de plus en plus efficacement...

Parmi les traitements disponibles, l’immersion prolongée du surfeur dans une vague artificielle figure sans doute parmi les plus efficace. Ainsi le surfeur de mer intérieure, le surfeur des plaines comme le surfeur de lac gelé pourront assouvir leur passion pour la vague, et qu’importe si l’océan le plus proche est à des centaines de kilomètres de là.

En Île-de-France, il existe déjà plusieurs solutions pour surfer presque "au naturel", et de nouveaux bassins feront même leur apparition d’ici 2024 (date des J.O d’été de Paris).

OU FAIRE DU SURF A PARIS ET EN ÎLE-DE-FRANCE

Base de Loisirs de Cergy-Pontoise (95)

Rue des Étangs, 95000 Cergy-Pontoise

01 30 30 21 55

De 9,50 à 12,50 euros la session de 25 minutes

Ouvert d’avril à septembre

Dès 4 ans

L’une des bases de loisirs les plus folles de France avec de nombreuses activités, dont des activités nautiques, un stade d’eau vive pour pratiquer le rafting ou le kayak, le téléski nautique pour s’initier au wake-board ou encore la piscine à vagues où vous pourrez devenir un pro du surf.

Base de Loisirs de Buthiers (77)

73 Rue des Roches, 77760 Buthiers

01 64 24 12 87

10 euros la séance

Dès 3 ans

Cette grande base de loisirs située en forêt de Fontainebleau abrite notamment un simulateur de glisse, soit une vague artificielle de douze mètres de long disponible en été comme en hiver. Sur le même bassin, possibilité de s’initier au wake board, surf, body board, bouées, ski.

DES VAGUES PRÊTES A DÉFERLER A PARIS ET EN ÎLE-DE-FRANCE

Trois projets distincts de vagues artificielles sont en gestation à Paris et en Île-de-France.

Vague artificielle de Paris (15e)

107 de rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris

Ouverture au printemps 2019

De 10 à 15 euros les 30 minutes

Un "tube" de 15 mètres de long et 5cm de profondeur accessible simultanément par trois personnes. Dès 6 ans.

Vague artificielle de Sevran (93)

Future Base de Loisirs de Sevran

Ouverture en 2023

Un projet de base de loisirs immense et futuriste, centré autour d’un lac artificiel où pourront être pratiqués divers sports et loisirs, dont le surf, et ce, sur une vague artificielle d’une taille inédite en France.

Projet Waves in City

Depuis des années, l’association Waves in City qui promeut et promet un "surf urbain", vise à sortir de terre une véritable vague de surf artificielle digne de ce nom, c’est à dire qui ne soit pas tant de l’ordre de l’amusement que du sport et de l’adrénaline. Aux dernières nouvelles le projet pourrait voir le jour entre 2019 et 2024 en Île de France.





