Accueil > Paris > Vivre à Paris > Droits, police et justice > Guide des associations de consommateurs à Paris

Information et défense du consommateur, conseils juridiques, plaintes et alertes, arnaques et litiges, comment se renseigner et se faire aider. Un mini guide des associations généraliste sur Paris, spécialisées dans les tracas du consumérisme, ainsi que des services utiles qui pourraient vous conseiller et vous orienter.

Clause abusive, droits et recours de consommateurs, des passagers du transport en colère, résiliation sans frais suite à une modification du contrat, problème de loyer, d’impayé... les associations agréées interviennent au plan national pour vous défendre. Elles relèvent toutes de la loi du 1er juillet 1901, sont indépendantes et à but non lucratif.

Organisées aux échelons national et local, et ce dans toutes les régions, les associations jouent un rôle fondamental sur le terrain.

Elles conseillent les consommateurs et les aident à régler les litiges de la vie quotidienne, soit à l’amiable, soit par l’action en justice. Ces associations agréées sont habilitées à défendre en justice l’intérêt collectif des consommateurs et à demander réparation des préjudices.

Elles peuvent aussi agir à titre préventif, par exemple pour demander le retrait du marché d’un produit dangereux ou la suppression de clauses abusives dans des contrats. Toutes les associations siègent dans des instances nationales comme le Conseil national de la consommation (CNC), régionales ou locales, où elles représentent les consommateurs.

L’UFC-Que Choisir

Une des associations les plus importantes en France et à Paris, elle a pour objet d’informer, de conseiller et de défendre les consommateurs. Tests comparatif, enquêtes, produits au rappel, guides d’achat, lettres types, procès, ... une association créée en 1951, dotée d’un puissant réseau efficace qui combat les arnaques, gabegies et gaspillages en tout genre avec pas moins de 150 associations locales.

Elle est consacrée à satisfaire les besoins des consommateurs, protéger leurs droits et leurs intérêts par ses campagnes, enquêtes, actions collectives etc... C’est aussi un magazine mensuel très riche en informations, précis et complet.



Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir

233, boulevard Voltaire, 75011 Paris

Tél. 01 43 48 55 48

https://www.quechoisir.org/

https://www.facebook.com/UFCquechoisir/



Secteur Paris Ouest

54, rue de l’Ouest 75014 Paris

Tél. 01 56 68 97 48

Secteur Paris Nors-Est

32, rue des Chaufourniers 75019 Paris

Tél. 01 42 41 85 04

ADEIC - l’Association de Défense, d’Éducation et d’Information du Consommateur

L’association créée en 1983, est présente dans plus de 69 départements, de métropole et d’outre-mer, grâce à son réseau d’associations départementales. L’ADEIC fournit à ses adhérents des informations, des aides et des conseils pour résoudre les litiges de la vie quotidienne, elle leur fait connaître leurs droits.



27, rue des Tanneries 75013 Paris

Tél. 01 44 53 73 93

contact@adeic.fr

http://www.adeic.fr/

CLCV - Association nationale de défense des consommateurs et usagers

Consommation, logement et cadre de vie, une association nationale créée en 1952 qui défend exclusivement les intérêts spécifiques des consommateurs et des usagers. Indépendante de toute influence politique, syndicale, professionnelle ou religieuse, elle fédère un réseau de près de 360 associations locales. C’est l’une des associations les plus importantes.



29, rue Alphonse Bertillon 75015 Paris

Tél. 01 75 43 30 40

accueil@clcvparis.org

http://clcvparis.org/

FNAUT - Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports

Elle a été créée en 1978. Elle rassemble aujourd’hui 150 associations implantées dans toutes les régions françaises. Association de consommateurs agréée, la FNAUT conseille et défend les usagers de tous les modes de transport et les représente auprès des pouvoirs publics et des entreprises de transport. Groupe de pression d’intérêt général, la FNAUT s’efforce d’infléchir la politique des transports et de l’aménagement du territoire.

La FNAUT rassemble des associations très diverses : piétons, cyclistes, handicapés, familles de victimes d’accidents de la route, usagers des transports collectifs urbains, ferroviaires et routiers, citadins et riverains des corridors de transit confrontés aux nuisances de la circulation routière, citoyens soucieux d’environnement global et d’aménagement du territoire.



Représentant régional

AUT - FNAUT Ile de France

32 rue Raymond Losserand 75014 Paris

Tél. 01 43 35 22 23

aut@aut-idf.org

http://www.aut-idf.org

- Conseils litige transport

Tél. 0 892 700 332

Service 0,40€/minute

ALLDC - Association Léo Lagrange pour la Défense des Consommateurs

Régler un litige, les juristes salariés et bénévoles de l’ALLDC vous informent sur vos droits, vous aident à les faire valoir et à rechercher une solution amiable par une intervention auprès du professionnel en cause : la médiation. Pour bénéficier de ses services, vous devez adhérer à l’association ou vous rendre dans l’une des permanences juridiques gratuites mises en place sur votre territoire. L’ALLDC est agréée par les pouvoirs publics pour représenter en justice l’intérêt collectif des consommateurs.



150, rue des poissonniers 75018 Paris

Tél. 01 53 09 00 00

http://www.leolagrange-conso.org/

https://fr-fr.facebook.com/federationleolagrange/

AFOC - Association Force ouvrière des consommateurs

Défense des consommateurs, informer, conseiller, représenter les consommateurs, défendre les locataires., des femmes et des hommes qui agissent en toute indépendance.



141, avenue du Maine 75014 Paris

Tél. 01 40 52 85 85

afoc@afoc.net

131 rue Damrémont 75018 Paris

Tél. 01 53 01 61 00

http://www.afoc.net/

afoc75@gmail.com

Consom’Info Indecosa

L’association pour l’information et la défense des consommateurs salariés est agréée par le Ministère de l’économie et des finances. Indécosa-Cgt créée en 1979, est présente sur l’ensemble du territoire national, avec plus de 280 associations départementales, locales et d’entreprises.

Surendettement, crédit à la consommation et service bancaire universel, tarifications des énergies, litiges liés à la concurrence, déchets domestiques, qualité de l’eau, impact des produits chimiques, ... elle vous accompagne dans vos démarches lorsque vous êtes exposés à un litige lié à la consommation.

Vous avez également des antennes dans plusieurs arrondissements de Paris (1er, 2e, 4e, 9e, 16e, 17e, 19e et 20e).



Indécosa-Cgt 75

bureau 64

85, rue Charlot 75003 Paris

Tél. 01 44 78 53 16

ndecosacgt.paris@wanadoo.fr

263, rue de Paris 93516 Montreuil Cedex

Tél. 01 48 18 84 18

www.indecosa.cgt.fr/

Informations, statistiques, conseils, plaintes, des services publics ou para publics peuvent vous aiguiller ou vous recevoir.

INC - Institut national de la consommation

Etablissement public à caractère industriel et commercial, au service des consommateurs et de leurs associations, il informe notamment avec son magazine, 60millions-mag.com, qui est sans publicité et édité par l’Institut national de la consommation.

Pour connaître l’adresse des associations de consommateurs les plus proches de votre domicile, vous pouvez consulter l’outil mis à disposition sur Conso.net, le site édité par l’INC.



18, rue Tiphaine 75015 Paris

Tél. 01 45 66 20 20

https://www.facebook.com/InstitutNationaldelaConsommation

http://www.60millions-mag.com/

https://www.conso.net/

DGCCRF - Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

La DGCCRF veille et agit en faveur de la protection économique des consommateurs, de la sécurité et de la conformité des produits et des services. Autorité de contrôle, elle intervient sur tous les champs de la consommation (produits alimentaires et non-alimentaires, services) et quelle que soit la forme de commerce : magasins, sites de commerce électronique ou liés à l’économie collaborative, ...

Une administration ramifiée : 13 directions régionales et 96 directions départementales notamment pour les aspects consommation et sécurité.



59, boulevard Vincent Auriol Télédoc 042, 75013 Paris

Tél. 01 44 87 17 17

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf

webmestre@dgccrf.finances.gouv.fr

- Tél. 3939 Info service consommation (service de la DGCCRF). Pour sujet plus complexe. Horaires du lundi au vendredi de 8h30 à 19h (coût 0,15€ TTC/minute de participation des usagers à ce service public)

Direction départementale

8, rue Froissart 75003 Paris

Tél. 01 40 27 16 00

ddpp@paris.gouv.fr

CREDOC - Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des Conditions de Vie

C’est un organisme d’études et de recherche au service des acteurs de la vie économique et sociale. Depuis sa création, il y a maintenant plus de 50 ans, le Crédoc analyse et anticipe le comportement des individus dans leurs multiples dimensions : consommateurs, agents de l’entreprise, acteurs de la vie sociale.



142, rue du Chevaleret - 75013 Paris

Tél. : 01 40 77 85 10

http://www.credoc.fr/

https://fr-fr.facebook.com/Crédoc-113284118707029/



Et vous ? N’hésitez pas à nous faire partager vos expériences et conseils !

A LIRE AUSSI :

- Droit de la consommation, loi Hamon, le décret d’application

- Vendre un produit professionnel à un particulier

- Taxis à Paris : comment calculer les tarifs en 2017

- Amende radar, la contestation en ligne

- Quel hôtel choisir à Paris

- Grèves, travaux, incidents dans les transports

- Les transports à Paris, comment ça marche ?

- Les pharmacies de garde à Paris près de chez vous, la nuit. Ouvertes 24h/24

- Les commissariats de police à Paris

Et encore plus d’infos avec :

https://www.economie.gouv.fr/cnc

https://www.facebook.com/finances.bercy/