Accueil > Musique > Concerts > Festivals de musique > Printemps de Bourges 2018 : Programme, artistes et billets

Chaque année, la ville de Bourges s’illumine à l’occasion de son fameux Printemps de Bourges. Ce sont alors quelque 200 artistes qui se réunissent sous les chapiteaux municipaux, proposant des concerts dans les genres les plus variés. Le festival - événement majeur dans notre pays - possède également une déclinaison off, véritable festival bis programmant chaque année des centaines d’artistes de rue.

L’édition 2014 du "Printemps" a été un indiscutable succès. La preuve en chiffres : près de 450 concerts au total, 64 550 places délivrées dont 9 650 invitations, 92% de fréquentation globale pour 230 000 personnes, une équipe d’environ 1200 personnes pendant le Festival. Le cru 2018 n’échappera pas à la règle... Car si l’événement ouvre la longue saison des festivals, il garde une belle énergie et un goût intact pour l’innovation et l’éclectisme !

On se retrouve comme chaque année à Bourges avec l’habituel dosage de grosses sensations du moment et de promesses des années à venir. Car le Printemps est toujours semblable et renouvelé, fidèle et novateur, solide et réinventé.

Cette 42ème édition se déroulera du 24 au 29 avril 2018. Ce sont plus de 100 artistes qui se produiront sur les différentes scènes proposées par le festival sans compter les scènes extérieures et Le Printemps dans la Ville. Restant fidèle à ses grands principes, la programmation de cette nouvelle édition illustre la richesse des genres musicaux, avec une sélection d’artistes comme toujours hétéroclites mais triés sur le volet et qui porteront haut les couleurs de l’éclectisme et de la découverte. Au programme : Véronique Sanson, Catherine Ringer, Rag’n’bone Man, Brigitte, Orelsan, Shaka Ponk, Mat Bastard, Laurent Garnier, Bigflo & Oli… Des tarifs et pass "Early Bird" sont disponibles jusqu’au 12 décembre 2017.



Les têtes d’affiches des éditions précédentes

Figurant parmi les plus anciens festivals musicaux de France, le Printemps de Bourges est l’œuvre de trois personnages du milieu du spectacle : le directeur de la Maison de la Culture, Jean Christophe Dechico, Alain Meilland, chanteur et comédien, et Daniel Colling, un agent de spectacle.

- 2017 : Placebo, Renaud, Soprano, Vianney, Jain, Camille, Vincent Delerm, Kery James, Gaël Faye, Vitalic, Gaëtan Roussel & Rachida Brakni, Disiz, SCH, Boulevard des Airs, La Grande Sophie, Wax Tailor, Yuksek…

- 2016 : Mika, Marina Kaye, Maitre Gims, Nekfeu, Louise Attaque, Bigflo & Oli, Ibrahim Maalouf, The Avener, Lilly Wood & The Prick, Caravan Palace, Bloc Party, The Shoes, Birdy Nam Nam, Dionysos, Raphaële Lannadère, Emily Loizeau, La Grande Sophie, Dominique A, Jeanne Cherhal, Giedre, H Magnum, L.E.J...

- 2015 : Asaf Avidan, Christine and the Queens, Black M, The Do, Angus & Julia Stone, Selah Sue, Izia, Brigitte, Blacko, Soprano, Yael Naïm, Jeff Mills, Arthur H, Stephan Eicher, Ben l’Oncle Soul, Camille, Kaaris, Chinese Man, Hubert-Felix Thiefaine, Groundation, Nneka, Juliette Gréco...

- 2014 : Stromae, Shaka Ponk, Metronomy, Tal, Skip The Use, Fauve, Girls in Hawaii, Zaho, Gesaffelstein, Kavinsky, Klaxons...

- 2013 : Mika, Disiz, Benjamin Biolay, C2C, -M-, Patti Smith, Woodkid, Lou Doillon, Oxmo Puccino, 1995...

- 2012 : Brigitte, Shaka Ponk, Charlie Winston, Zebda, Izia, Birdy Nam Nam, Selah Sue...

- 2011 : Ben l’Oncle Soul, Zaz, Sexion d’Assaut, Soprano, Raphael Saadiq, Aloe Blacc...

- 2010 : -M-, Iggy Pop, Archive, John Butler Trio, Rodrigo y Gabriela, Gaëtan Roussel, Pony Pony Run Run, Vitalic…

- 2009 : Ben Harper, Bénabar, Miss Kittin, Arthur H, Amadou & Mariam, Tryo, Anaïs, Kery James, The Ting Tings, Ayo, Rohff, Keziah Jones, Laurent Garnier, Zaza Fournier…

- 2008 : Renan Luce, BB Brunes, Cali, Thomas Dutronc, Justice, Christophe Willem, Yael Naim…

- 2007 : Feist, Jacques Higelin, Olivia Ruiz, Joey Starr, Miossec, Pierre Lapointe, Brigitte Fontaine, Phoenix, Jeanne Cherhal, Mano Solo, Abd Al Malik, Juliette Gréco, Les Fatals Picards…

Pour découvrir l’agenda 2018 des concerts à Paris, cliquez ici.

Et pour être informé des dernières news musicales, suivez-nous sur Facebook !

Mardi 24 Avril 2018

- Le W : Veronique Sanson / Catherine Ringer / Juliette Armanet

Mercredi 25 Avril 2018

- Le W : Rag’n’bone Man / Brigitte / Walk Off The Earth / L.E.J

Jeudi 26 Avril 2018

- Le W : Orelsan / Damso / Cabalerro & Jeanjass / Biffty & Dj Weedim

Vendredi 27 Avril 2018

- Le W & le Palais d’Auron : Shaka Ponk / Feder Dj Set / Synapson / Ibeyi / Mat Bastard / Polo & Pan Live ! / Hollysiz / Hollie Cook / Alice Merton

Samedi 28 Avril 2018

- Le W & le Palais d’Auron : Laurent Garnier / Nina Kraviz / Amelie Lens / Rone / Stand High Patrol / Boris Brejcha / Joris Delacroix / Ann Clue / Denzel Curry

Dimanche 29 Avril 2018

- Le W : Bigflo & Oli

Comment se rendre au festival ? Où se passent les concerts ? Comment se restaurer sur place ? Suivez le guide !

- Où ? Le Printemps de Bourges se déroule dans 10 salles différentes, de capacités différentes. Les concerts se partagent entre Le Phénix (6000 places), Le Palais d’Auron (2400), Le 22 Ouest (350), Le 22 Est (350), L’Auditorium (480) et Le Théâtre Jacques Coeur (330).

- Quoi ? Après avoir décidé quoi entendre, il faudra trouver quoi manger ! Pour se restaurer ou boire un verre, Le resto et le bar Printemps sont à votre disposition, en plein coeur du Festival. De quoi se remplir la panse, à prix raisonnables ! Ouverts de jeudi à lundi, de 11h à 18h.

- Comment ? Par quel moyen se rendre au Printemps de Bourges ? Comme les places de parking manquent, privilégiez les transports en commun. En train : des trains et cars supplémentaires circulent en soirée à destination d’Orléans et de Tours. Le festival est accessible à pied depuis la gare. En bus : des navettes gratuites sont mises en circulation sur le réseau Lignes 18, destination Gare routière (Le Prado). Au total, 59 communes seront desservies par 10 lignes au départ de Argent-sur Sauldre (Ligne 100), Henrichemont (Ligne 105), Sancerre (Ligne 110), La Charité-sur-Loire (Ligne 120), Baugy (Ligne 125), Sancoins (Ligne 145), Levet (Ligne 150), Lignières (Ligne 160), Vierzon (Ligne 185), Nançay (Ligne 190).