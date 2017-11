Accueil > Bordeaux > Actualités Bordeaux > Calendrier Bordeaux > Brocantes et vide-greniers à Bordeaux en décembre 2017

Vous pourrez également voir en bas de page les évènements récurrents à Bordeaux.

Brocante des Quinconces du 24 novembre au 10 décembre 2017

Plus de 300 exposants de 10h à 19h

Place des Quinconces 33000 Bordeaux

Parc d’échange du Caillou : Bus 3 et bus 83

Quinconces : Tramway B et Tramway C - Bus 2, bus 3, bus 6, bus 26, bus 29, bus 47 et bus 56

Téléphone : 06 89 99 20 88

Bourse aux Jouets le samedi 2 décembre 2017

De 10h à 18h

Place Amédée Larrieu 33000 Bordeaux

Navarre : Bus 11

à venir les mois suivants

Pas d’évènement annoncé pour le moment...

Les classiques de Bordeaux

Marche du livres aux Grands Hommes

Tous les mercredis, de 8h30 à 18h30

Place des Grands Hommes 33000 Bordeaux

Grand Théâtre : Tramway B

Entrée gratuite

Bourse d’échange du Cercle Philatélique Bordeaux-Aquitaine

Tous les 3e samedis du mois, de 14h à 17h

Mairie de Quartier du Grand Parc - Place de l’Europe 33300 Bordeaux

Place de l’Europe : Bus 15 et bus 46

Entrée gratuite

Tous les 4e samedis du mois, de 14h à 17h

Maison Cantonale Bordeaux-Bastide - 42 Rue de Nuits 33100 Bordeaux

Jardin Botanique : Tramway A - Bus 45

Entrée gratuite

Les Puces Saint-Michel, brocante

Tous les mardis, jeudis, vendredis et dimanches, 100 exposants de 6h à 13h

Place Canteloup 33800 Bordeaux

Saint-Michel : Tramway C

Entrée gratuite

