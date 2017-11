Grèves, travaux, incidents dans le Métro, RER, Bus, Tramway, Transilien à Paris et Île-de-France (SNCF, RATP)

Accueil > Paris > Transports à Paris > Grèves, travaux, incidents dans le Métro, RER, Bus, Tramway, Transilien à (...)

Perturbations, grèves et travaux en cours et à venir : RER A, B, C, D et E - Transilien H, J, L, N, P, R et U - Métro 4 et 12 - Tramway T4

RER - Transiliens / SNCF - Métros - Bus - Tramways

dernière mise à jour : lundi 27 novembre 2017



RER A - B - C - D - E

Pour suivre l’Info trafic en direct sur twitter : RER A, RER B, RER C, RER D et RER E

RER A

Mardi 12 et mercredi 13 décembre 2017 : Grève sur le RER A de mardi 12 décembre 4h à mercredi 13 décembre 7h. Perturbations éventuelles non connues pour le moment.

RER B

Mardi 12 et mercredi 13 décembre 2017 : Grève sur le RER B de mardi 12 décembre 4h à mercredi 13 décembre 7h. Perturbations éventuelles non connues pour le moment.

RER C

Du 1er au 30 novembre 2017 : travaux de modernisation de la gare de Choisy le Roi. / Direction(s) concernée(s) : Paris Austerlitz - Massy Palaiseau via Pont de Rungis / Période : de 21h30 à fin de service / Dates : du mercredi 1 au jeudi 30 novembre sauf les weekends. / Le trafic est interrompu entre Paris Austerlitz et Massy Palaiseau via Pont de Rungis. Un service de bus de remplacement est mis en place entre PARIS AUSTERLITZ et MASSY PALAISEAU, avec desserte des gares intermédiaires.

Du 1er au 30 novembre 2017 : travaux de maintenance entre Choisy le Roi et Juvisy. / Direction(s) concernée(s) : Paris Austerlitz - Juvisy / Période : de 21h30 à fin de service / Dates : du mercredi 1 au jeudi 30 novembre 2017 sauf les weekends. / Les gares de Bibliothèque François Mitterrand, Choisy le Roi, Villeneuve le Roi, Ablon et Athis-Mons non desservies. Un service de bus de remplacement est mis en place entre PARIS AUSTERLITZ et JUVISY, avec desserte des gares intermédiaires.

Du 1er au 30 novembre 2017 : travaux de maintenance en gare de Choisy le Roi et de Juvisy. / Direction(s) concernée(s) : Paris Austerlitz / Période : de 22h37 à 23h25 / Dates : du mercredi 1 au jeudi 30 novembre 2017 sauf le weekends. / Le train ZICK (du lundi au Jeudi) et VICK (le vendredi) de 22h37 est supprimé de Massy Palaiseau vers Paris Austerlitz. Un service de bus de remplacement est mis en place de MASSY PALAISEAU vers PARIS AUSTERLITZ, avec desserte des gares intermédiaires.

1er décembre 2017 : travaux de modernisation de la gare. / Direction(s) concernée(s) : Massy Palaiseau - Pontoise - Pont de Rungis - Orly - Massy / Période : à partir de 21h30 jusqu’à la fin de service / Dates : le vendredi 1er décembre / Trafic interrompu entre Paris Austerlitz et Massy Palaiseau via Pont de Rungis. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Paris Austerlitz et Pont de Rungis et entre Paris Austerlitz et Massy Palaiseau avec desserte des gares intermédiaires.

2 et 3 décembre 2017 : travaux de mise en accessibilité des gares de Cernay et Montigny Beauchamp. / Direction(s) concernée(s) : Paris - Pontoise / Période : toute la journée / Dates : samedi 2 et dimanche 3 décembre / Trafic interrompu entre Pontoise et Péreire Levallois. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Pontoise et Ermont Eaubonne, avec desserte des gares intermédiaires.

Du 16 octobre au 17 décembre 2017 : travaux d’automne. / Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne / Périodes et dates : du lundi 16 octobre au dimanche 17 décembre, de 15h à 20h du lundi au vendredi sauf axe Paris - Dourdan de 9h à 18h, toute la journée les week-ends. / Horaires et arrêts des trains modifiés.

9, 10, 16 et 17 décembre 2017 : travaux de modernisation de la gare. / Direction(s) concernée(s) : Paris - Saint-Quentin en Yvelines / Période : toute la journée / Dates : samedi 9, dimanche 10, samedi 16, dimanche 17 décembre / Trafic interrompu entre Saint-Quentin en Yvelines et Viroflay Rive Gauche.

Du 27 novembre au 22 décembre 2017 : travaux de mise en accessibilité des gares de Montigny Beauchamp et de Cernay. / Direction(s) concernée(s) : Paris - Pontoise / Période : de 23h30 à fin de service / Dates : du lundi 27 novembre au vendredi 22 décembre 2017 sauf les samedis et les dimanches. / Le trafic est interrompu entre Ermont Eaubonne et Pontoise. Un service de bus de remplacement est mis en place entre ERMONT EAUBONNE et PONTOISE, avec desserte des gares intermédiaires.

Du 27 novembre au 22 décembre 2017 : renouvellement des voies et du ballast. / Direction(s) concernée(s) : Dourdan - Juvisy / Période : de 21h40 à fin de service / Dates : du lundi 27 novembre au vendredi 22 décembre 2017 sauf les samedis et dimanches. / Le trafic est interrompu entre Juvisy et Dourdan. Un service de bus de remplacement est mis en place entre JUVISY et DOURDAN, avec desserte des gares intermédiaires.

Du 27 novembre au 22 décembre 2017 : renouvellement des voies et du ballast. / Direction(s) concernée(s) : St-Martin d’Etampes - Paris Austerlitz / Période : à partir de 23h30. / Dates : en semaine du 27 novembre au 22 décembre. / Trafic interrompu entre Paris Austerlitz et Saint-Martin d’Etampes. Mise en place d’un service de bus de remplacement.

Du 27 novembre au 22 décembre 2017 : renouvellement des voies et du ballast. / Direction(s) concernée(s) : St-Martin d’Etampes - Juvisy / Période : à partir de 22h / Dates : en semaine du 27 novembre au 22 décembre. / Trafic interrompu entre Juvisy et Saint-Martin d’Etampes. Mise en place d’un service de bus de remplacement.

Du 1er au 22 décembre 2017 : travaux de maintenance en gare de Choisy le Roi / Direction(s) concernée(s) : Paris Austerlitz / Dates : du vendredi 1er au vendredi 22 décembre / Suppression du train ZICK-VICK de 22h37 entre Massy Palaiseau et Paris Austerlitz. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Massy Palaiseau et Paris Austerlitz.

Du 4 au 22 décembre 2017 : travaux de maintenance des installations. / Direction(s) concernée(s) : Dourdan - Etampes - St-Quentin en Y. - Versailles Chantiers - Versailles Château RG / Période : à partir de 23h jusqu’à la fin du service / Dates : du lundi 4 au vendredi 22 décembre. / Les gares de Bibliothèque François Mitterrand, Choisy le Roi, Villeneuve le Roi, Ablon, Athis-Mons ne sont pas desservies. Un service de bus de remplacement est mis en place entre GARE DE PARIS AUSTERLITZ et JUVISY, avec desserte des gares intermédiaires.

Jusqu’à fin 2018 : La gare de PONT DE L’ALMA est fermée jusqu’à la fin 2018 en raison de travaux de mise en accessibilité.

RER D

Du 20 au 30 novembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne / Période : soirées à partir de 22h40. / Dates : du lundi 20 au jeudi 23, et du lundi 27 au jeudi 30 novembre 2017. / Aucun train entre Châtelet les Halles et Paris Gare de Lyon, dans les deux sens.

Du 2 octobre au 1er décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Malesherbes - La Ferté Alais / Période : entre 10h40 et 14h20. / Dates : en semaine du lundi 2 au vendredi 6 octobre, du lundi 23 au vendredi 27 octobre, du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre. / Trafic interrompu entre LA FERTE ALAIS et MALESHERBES. Mise en place d’un service de bus de remplacement.

3 décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Melun via Combs la Ville. / Période : entre 7h35 et 8h30. / Dates : dimanche 3 décembre. / Le train ZACO de 07h35 à Paris Gare de Lyon et en direction de Melun est sans arrêt de Paris Gare de Lyon à Lieusaint Moissy. Les gares de Lieusaint Moissy, Savigny le Temple, Cesson, Le Mée et Melun sont desservies avec un horaire avancé de 18-19 minutes.

Du 1er au 4 décembre 2017 : modernisation et extension du réseau. / Direction(s) concernée(s) : Corbeil - Melun / Périodes et dates : le vendredi 1 décembre à partir de 22h40 jusqu’à la fin de service, le samedi 2 décembre de 21h45 à 8h05, le dimanche 3 décembre de 20h55 à 6h05, le lundi 4 décembre de 21h30 à 6h05 / Les gares de Créteil Pompadour et Villeneuve Triage ne sont pas desservies en direction de Melun et Corbeil Essonnes.

Du 13 novembre au 8 décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Paris / Période : de 15h30 à 17h30 / Dates : du lundi 13 novembre au vendredi 8 décembre / Arrêt modifié de la gare de Corbeil Essonnes. Les trains VUPE de 15h36 et 16h21 circulent au départ de Juvisy. Le train LOVA de 17h29 circule au départ d’Evry Val de Seine.

Du 3 au 8 décembre 2017 : modernisation et extension du réseau. / Direction(s) concernée(s) : Paris / Période : de 22h45 à 5h / Dates : du dimanche 3 au vendredi 8 décembre / La gare du VERT DE MAISONS n’est pas desservie en direction de Paris.

Jusqu’au 8 décembre 2017 : travaux de maintenance des voies. / Direction(s) concernée(s) : Corbeil via Evry-C. - Corbeil via Ris Orangis - Malesherbes - Melun via Corbeil - Orry-la-Ville - Creil / Période : de 23h30 à 2h30, du lundi au vendredi / Dates : du 28 août au 8 décembre, sauf le 1er novembre / Trafic interrompu entre Stade de France et Creil. Un service de bus de remplacement est mis en place entre STADE DE FRANCE SAINT-DENIS et CREIL, avec desserte des gares intermédiaires.

RER E

27 et 28 novembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne. / Période : soirées à partir de 22h30 / Dates : lundi 27 et mardi 28 novembre 2017. / A partir de 22h30 en direction de Paris, et à partir de 23h10 en direction de Chelles, les trains sont terminus et circulent au départ de Paris Est. Les gares de Rosa Parks et Pantin ne sont pas desservies en direction de Paris Est.

Du 29 novembre au 1er décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Haussmann Saint-Lazare - Villiers - Tournan / Période : soirées à partir de 23h15 / Dates : du mercredi 29 novembre au vendredi 1er décembre 2017. / Aucun train de Villiers sur Marne vers Tournan (les trains de l’axe Haussmann - Tournan étant supprimés). Aucun train de Tournan vers Haussmann Saint-Lazare. Un service de bus de remplacement est mis en place de Villiers sur Marne vers Tournan et de Tournan vers Paris Est, avec desserte des gares intermédiaires.

Du 4 au 8 décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne / Période : à partir de 23h / Dates : du 4 au 8 décembre / Trafic ralenti entre HAUSSMANN SAINT-LAZARE et TOURNAN.

Du 11 au 13 décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Tournan - Haussmann Saunt-Lazare / Période : à partir de 23h15 / Dates : du 11 au 13 décembre / Trafic interrompu entre Nogent Le Perreux et Villiers sur Marne, entre Nogent Le Perreux et Tournan, et entre Paris Est et Tournan. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Nogent Le Perreux et Villiers sur Marne, entre Nogent Le Perreux et Tournan, et entre Paris Est et Tournan, avec desserte des gares intermédiaires.



Transiliens / SNCF lignes H - J - K - L - N - P - R - U

Pour suivre l’Info trafic en direct sur twitter : Transilien ligne H, Transilien ligne J, Transilien ligne L, Transilien ligne N, Transilien ligne P et Transilien ligne U

Transilien / SNCF Ligne H

2 et 3 décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Paris - Pontoise / Période : toute la journée / Dates : le samedi 2 et dimanche 3 décembre. / Trafic interrompu entre Ermont Eaubonne et Pontoise. Un service de bus de remplacement est mis en place entre ces deux gares, avec desserte des gares intermédiaires.

Du 27 novembre au 22 décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Paris Nord - Pontoise / Période : à partir de 23h30 jusqu’à la fin de service / Dates : du lundi 27 novembre au vendredi 22 décembre sauf les samedis et dimanches. Trafic interrompu entre Ermont Eaubonne et Pontoise. Un service de bus de remplacement est mis en place entre ces deux gares, avec desserte des gares intermédiaires.

Transilien / SNCF Ligne J

Du 6 novembre au 1er décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Mantes-la-Jolie via Conflans / Période : à partir de 22h / Dates : du 6 novembre au 1er décembre sauf weekends / Le train de 22h30 au départ de Conflans est supprimé. Un service de bus de remplacement est mis en place entre CONFLANS SAINTE-HONORINE et MANTES LA JOLIE avec desserte des gares intermédiaires.

Du 6 novembre au 1er décembre 2017 : travaux de maintenance des voies. / Direction(s) concernée(s) : Pontoise - Paris Saint-Lazare / Période : de 22h jusqu’à la fin du service / Dates : du lundi 6 novembre au vendredi 1 décembre sauf les week-ends. / Trafic interrompu, dans les deux sens, entre Argenteuil et Pontoise. Un service de bus de remplacement est mis en place entre ces deux gares, avec desserte des gares intermédiaires.

2 et 3 décembre 2017 : modernisation et extension du réseau. / Direction(s) concernée(s) : Mantes-la-Jolie via Poissy - Paris St-Lazare / Période : toute la journée / Dates : samedi 2 et dimanche 3 décembre. / Trafic interrompu entre Les Mureaux et Mantes la jolie. Un service de bus de remplacement est mis en place entre ces deux gares, avec desserte des gares intermédiaires.

Du 24 avril au 8 décembre 2017 : modernisation et extension du réseau. / Direction(s) concernée(s) : Mantes-la-Jolie via Poissy Vernon Paris Saint-Lazare / Période : toute la journée. / Dates : du 24 avril au 8 décembre 2017 (sauf 14, 15, 16, 22 et 23 juillet - 16, 17, 23 et 24 septembre - 14, 15, 21 et 22 octobre). / Les horaires des trains entre Paris Saint-Lazare et Mantes la Jolie via Poissy, et entre Paris Saint-Lazare et Mantes la Jolie, Bréval/Vernon son modifiés.

Du 4 septembre au 8 décembre 2017 : modernisation et extension du réseau. / Direction(s) concernée(s) : Paris Saint-Lazare via Conflans. / Période : de 6h40 à 9h15. / Dates : du 4 septembre au 8 décembre 2017 (sauf samedis, dimanches et jours fériés). / Les trains PACK de 6h40 et PICA de 8h09 au départ de Mantes la Jolie ont leur horaire avancé de 4 minutes.

Du 4 au 8 décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Paris Saint-Lazare - Mantes la Jolie via Poissy / Période : à partir de 22h / Dates : du 4 au 8 décembre / Trafic interrompu entre Paris Saint-Lazare et Mantes La Jolie via Poissy. (la ligne A du RER circule jusqu’à Poissy). Un service de bus de remplacement est mis en place entre SARTROUVILLE et MANTES LA JOLIE, avec desserte des gares intermédiaires.

Du 6 novembre au 8 décembre 2017 : travaux de renforcement d’un pont-rail en sortie de la gare de Cormeilles en Parisis / Direction(s) concernée(s) : Cormeilles-en-Parisis - Paris Saint-Lazare / Le matin de 7h à 9h15, jusqu’au vendredi 8 décembre. / Moins de trains entre Cormeilles en Parisis et Paris Saint-Lazare. Les trains PICU desservent exceptionnellement la gare de Val d’Argenteuil.

Du 1er au 22 décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne / Période : à partir de 22h / Dates : le 1-12 et du 11 au 22-12 en semaine / Trafic interrompu entre Paris Saint-Lazare et Mantes la Jolie via Poissy. Un service de bus de substitution est mis en place entre Sartrouville et Mantes la Jolie. La ligne L et le RER A circulent jusqu’à Maisons Laffitte.

Transilien / SNCF Ligne L

Du 27 novembre au 1er décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Versailles Rive Droite - Saint-Nom la Bretèche / Période : à partir de 22h30 / Dates : du 27 novembre au 1er décembre / Trafic interrompu entre Bécon et La Défense. Utiliser le bus 275 entre BECON LES BRUYERES et LA DEFENSE GRANDE ARCHE, avec desserte de COURBEVOIE.

2 et 3 décembre 2017 : modernisation et extension du réseau. / Direction(s) concernée(s) : Paris Saint-Lazare - La Défense - Nanterre Université - Maisons Laffitte / Période : toute la journée / Dates : le samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017 / Le trafic est interrompu entre Paris Saint-Lazare et La Défense et entre Paris Saint-Lazare, Nanterre Université et Maisons Laffitte. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Paris Saint-Lazare et La Défense et entre Paris Saint-Lazare, Nanterre Université, avec desserte des gares intermédiaires.

Entre Nanterre Université et Maisons Laffitte empruntez la ligne A du RER.

Du 4 au 8 décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : La Défense - Maisons Laffitte - Paris Saint-Lazare / Période : à partir de 22h30 / Dates : du 4 au 8 décembre / Trafic interrompu entre Paris Saint-Lazare et La Défense, et Maisons Lafitte. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Asnières sur Seine et Nanterre Université. Pour les autres gares, utiliser les lignes 53, 275 de bus et la ligre A du RER.

Transilien / SNCF Ligne N

Du 30 octobre au 1er décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne / Période : à partir de 21h / Dates : du 30 octobre au 1 décembre 2017 / Certains trains en soirée sont supprimés. Un service de bus de remplacement est mis en place entre GARE DE PARIS MONTPARNASSE et PLAISIR GRIGNON, avec desserte des gares intermédiaires.

Du 30 octobre au 1er décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne / Période : à partir de 21h /

Dates : du 30 octobre au 1 décembre sauf weekends / Certains trains en soirée sont supprimés. Un service de bus de remplacement est mis en place entre GARE DE PARIS MONTPARNASSE et DREUX, avec desserte des gares intermédiaires.

Du 30 octobre au 1er décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne / Période : à partir de 21h / Dates : du 30 octobre au 1 décembre sauf weekends et 1 novembre 2017 / Certains trains en soirée sont supprimés entre Paris et Rambouillet. Un service de bus de remplacement est mis en place entre GARE DE PARIS MONTPARNASSE et RAMBOUILLET, avec desserte des gares intermédiaires.

Du 30 octobre au 1er décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne / Période : à partir de 21h / Dates : du 30 octobre au 1er décembre sauf weekends / Certains trains en soirée sont supprimés. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Versailles Chantiers et Dreux, avec desserte des gares intermédiaires.

Du 30 octobre au 1er décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Mantes la Jolie - Paris Montparnasse / Période : à partir de 21h / Dates : du 30 octobre au 1er décembre sauf weekends / Certains trains en soirée sont supprimés. Un service de bus de remplacement est mis en place entre MANTES LA JOLIE et PARIS MONTPARNASSE, avec desserte des gares intermédiaires.

2 et 3 décembre 2017 : modernisation et extension du réseau. / Direction(s) concernée(s) : Mantes-la-Jolie - Paris Montparnasse / Période : du samedi au dimanche 15h. / Dates : du samedi 2 au dimanche 3 décembre 2017. / Trafic interrompu entre Epône Mézières et Mantes la Jolie. Un service de bus de remplacement est mis en place.

2 et 3 décembre 2017 : travaux de modernisation et extension du réseau. / Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne / Période : du samedi à 20h au dimanche à 12h. / Dates : samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017.

2 et 3 décembre 2017 : travaux de modernisation et extension du réseau. / Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne / Période : du samedi à 20h au dimanche à 12h./ Dates : samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017. / Trafic interrompu entre Paris Montparnasse et Versailles Chantiers.

Du 27 novembre au 8 décembre 2017 : travaux de maintenance des voies. / Direction(s) concernée(s) : Mantes-la-Jolie - Paris Montparnasse / Période : de 6h50 à 19h30 / Dates : du lundi au vendredi, du 27 novembre au 8 décembre / Les horaires de certains trains entre Epône-Mézières et Mantes la Jolie sont avancés ou retardés.

Du 4 au 8 décembre 2017 : travaux de maintenance des voies. / Direction(s) concernée(s) : Paris Montparnasse - Plaisir Grignon / Période : à partir de 22h45. / Dates : en semaine du lundi 4 au vendredi 8 décembre 2017. / Certains trains sont remplacés par des bus.

Du 4 au 8 décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Paris Montparnasse - Rambouillet / Période : soirées à partir de 23h30. / Dates : du lundi 4 au vendredi 8 décembre 2017. / Aucun train entre La Verrière et Rambouillet à partir de 23h20. Aucun train entre Paris Montparnasse et Versailles Chantiers à partir de 1h05. Un service de bus de remplacement est mis en place entre La Verrière et Rambouillet, entre Paris Montparnasse et Versailles Chantiers, et entre Rambouillet et Paris Montparnasse avec desserte des gares intermédiaires.

Du 30 octobre au 15 décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Paris Montparnasse - Rambouillet / Période : toute la journée / Dates : 30-10 au 24-11 et du 27-11 au 15-12 (sauf weekends) / Les horaires des trains entre RAMBOUILLET et GARE DE PARIS MONTPARNASSE sont avancés ou retardés ainsi que dans certaines gares intermédiaires.

Du 27 novembre au 15 décembre 2017 : travaux de maintenance des voies. / Direction(s) concernée(s) : Paris Montparnasse / Période : de 6h à 8h40 / Dates : du lundi au vendredi, du 27 novembre au 15 décembre. Les horaires des trains de RAMBOUILLET vers GARE DE PARIS MONTPARNASSE sont avancés d’une minute.

Du 4 au 22 décembre 2017 : travaux de maintenance des voies. / Direction(s) concernée(s) : Paris Montparnasse - Dreux / Période : à partir de 21h50. / Dates : en semaine du lundi 4 au vendredi 22 décembre 2017. / Certains trains sont remplacés par des bus.

Du 11 au 22 décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Paris Montparnasse - Rambouillet / Période : soirées à partir de 1h / Dates : soirées du 11 au 22 décembre 2017, sauf samedi et dimanche. / Aucun train de Versailles Chantiers vers Rambouillet et aucun train de Paris Montparnasse vers Versailles Chantiers. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Versailles Chantiers et Rambouillet, et entre Paris Montparnasse et Versailles Chantiers, avec desserte des gares intermédiaires.

Du 24 avril au 29 décembre 2017 : modernisation et extension du réseau / Direction(s) concernée(s) : Mantes la Jolie - Paris Montparnasse / Période : de 6h50 à 20h10 / Dates : du lundi 24 avril au vendredi 29 décembre sauf les week-ends / Les horaires des trains au départ de Mantes la Jolie et d’Epône Mézières sont modifiés.

Du 4 au 29 décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Mantes-la-Jolie - Paris Montparnasse / Période : soirées à partir de 21h55. / Dates : du lundi 4 au vendredi 29 décembre 2017 (sauf samedi, dimanche et 25 décembre). / Le dernier train MOPI de 21h50 à Paris Montparnasse à destination de Mantes la Jolie est terminus Versailles Chantiers du 4 au 8 décembre et est terminus Plaisir Grignon du 11 au 29 décembre. Le dernier train POMI de 21h55 à Mantes la Jolie à destination de Paris Montparnasse est supprimé. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Versailles Chantiers et Mantes la Jolie, entre Plaisir Grignon et Mantes la Jolie, et entre Mante la Jolie et Paris Montparnasse, avec desserte des gares intermédiaires.

Transilien / SNCF Ligne P

Du 20 au 30 novembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Provins / Période : de 22h45 à 23h10. / Dates : soirées du lundi au jeudi, du 20 au 30 novembre 2017. / Un service de bus de remplacement est mis en place de Paris Est vers Provins avec desserte des gares intermédiaires.

Du 20 novembre au 1er décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Meaux - Paris Est / Période : soirées à partir de 22h50. / Dates : du lundi 20 novembre au vendredi 1er décembre (sauf samedi et dimanche). / Le trafic est interrompu entre Paris est et Meaux. Un service de bus de remplacement est mis en place, dans les deux sens, entre Paris Est et Meaux, avec desserte des gares intermédiaires.

Du 23 octobre au 8 décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne / Période : à partir du 21h51 au départ de Paris et 21h04 au départ de Château Thierry / Dates : du 23 octobre au 8 décembre les jours de semaine / Trafic interrompu entre Meaux et Château Thierry. Un service de bus de remplacement est mis en place entre GARE DE PARIS EST et CHATEAU THIERRY, avec desserte des gares intermédiaires.

14 et 15 décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Paris Est - Château Thierry / Période : à partir de 21h15 / Dates : 14 et 15 décembre / Trafic interrompu entre Château Thierry et Meaux. Les derniers trains sont au départ de Paris à 21h51 et au départ de Château Thierry à 21h04. Un service de bus de remplacement est mis en place entre GARE DE PARIS EST et CHATEAU THIERRY, avec desserte des gares intermédiaires.

Transilien / SNCF Ligne R

Du 4 au 8 décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Montereau via Moret - Melun / Période : à partir de 23h. / Dates : du lundi 4 au vendredi 8 décembre 2017. / Trafic interrompu entre Melun et Montereau via Moret Veneux les Sablons. Un service de bus de remplacement est mis en place, avec desserte des gares intermédiaires.

Du 20 juin au 9 décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Montargis / Période : toute la journée / Dates : du mardi 20 juin au samedi 9 décembre / Trafic ralenti entre Melun et Montargis, dans ce sens uniquement.

Du 28 août au 9 décembre 2017 : Direction(s) concernée(s) : Montereau via Héricy - Melun / Période : de 6h43 à 7h20. / Dates : du lundi 28 août au samedi 9 décembre 2017. / De Montereau vers Melun, le train de Montereau de 6h45 est avancé de 2 minutes.

9 décembre 2017 : modernisation et extension du réseau. / Direction(s) concernée(s) : Montereau via Moret / Période : à partir de 0h20 / Dates : nuit du samedi 9 au dimanche 10 décembre / Trafic interrompu entre Paris Gare de Lyon et Villeneuve St-Georges. Un bus de remplacement est mis en place entre ces deux gares. Le train KUMO à destination de Montereau circule au départ de Villeneuve St-Georges.

Du 24 octobre au 9 décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Montargis - Paris Gare de Lyon / Période : Toute la journée / Dates : du 24 octobre au 9 décembre / Les horaires des trains entre PARIS GARE DE LYON et MONTARGIS sont avancés ou retardés.

Du 18 au 22 décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Montereau via Moret - Melun / Période : à partir de 23h. / Dates : du lundi 18 au vendredi 22 décembre 2017. / Trafic interrompu entre Melun et Montereau via Moret Veneux les Sablons. Un service de bus de remplacement est mis en place, avec desserte des gares intermédiaires.

Du 4 septembre au 22 décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Melun - Montrais / Période : de 20h à fin de service. / Dates : du lundi 4 septembre au vendredi 22 décembre sauf les samedis et les dimanches. / Aucun train à partir de 20h entre Montigny et Montargis, puis entre Melun et Montargis à partir de 22h. Un service de bus de remplacement est mis en place entre MELUN et MONTARGIS, avec desserte des gares intermédiaires.

De Montargis vers Paris Gare de Lyon , le train POMA de 04h49 est supprimé.

Du 9 septembre au 23 décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Paris Gare de Lyon / Période : à 5h04. / Dates : les samedis du 9 septembre au 23 décembre. / Le train POMO de 5h04 à Montargis est supprimé en direction de Paris Gare de Lyon. Un bus est mis en place au départ de Montargis pour Fontainebleau à 4h46. Attention, les 16-17 et 23-24 septembre un bus sera mis en place au départ de Montargis à 4h46 jusqu’à Melun au lieu de Fontainebleau.

Transilien / SNCF Ligne U

2 et 3 décembre 2017 : travaux de maintenance des voies. / Direction(s) concernée(s) : La Défense / Période : jusqu’à 20h le samedi et à partir de 12h le dimanche / Dates : les samedi 2 et dimanche 3 décembre / Les horaires des trains de LA VERRIERE vers LA DEFENSE GRANDE ARCHE sont retardés de 15 minutes, sauf pour les trains DEFI de 22h20 et 0h20 qui circulent normalement le dimanche 3 décembre.

Du 27 novembre au 15 décembre 2017 : travaux de maintenance des voies. / Direction(s) concernée(s) : La Défense / Période : de 6h à 9h / Dates : du lundi au vendredi, du 27 novembre au 15 décembre / Les horaires des trains de LA VERRIERE vers LA DEFENSE GRANDE ARCHE sont avancés de 2 minutes en gare de La Verrière et d’1 minute en gare de Trappes.

Du 9 au 17 décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : La Défense / Période : soirées à partir de 0h20. / Dates : samedi 9, dimanche 10, samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017. / Trains supprimé : La Verrière 0h20 - La Défense 1h02 - mission DEFI. Un service de bus de remplacement est mis en place de La Verrière vers La défense Grande Arche, avec desserte des gares intermédiaires.



Métros lignes 1 - 2 - 3 - 3bis - 4 - 5 - 6 - 7 - 7bis - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

Pour suivre l’Info trafic en direct sur twitter : Métro lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14

Métro ligne 4

Du 27 novembre 2017 au 7 mars 2018 : À partir du lundi 27 novembre 2017, tous les jours suite à des travaux de modernisation, l’arrêt ne sera pas marqué à la station Chatelet sur la ligne 4 du Métro jusqu’au mercredi 7 mars 2018.

Métro ligne 12

Du 4 octobre au 30 novembre 2017 : En raison de travaux de modernisation, la station de métro Trinité-d’Estienne d’Orves, sur la ligne 12, est fermée du 4 octobre au 30 novembre 2017 inclus.



Bus

Aucune perturbation n’est actuellement à signaler.



Tramways lignes T1 - T2 - T3a - T3b - T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10

Pour suivre l’Info trafic en direct sur twitter : Tramway T1, Tramway T2, Tramway T3a et Tramway T3b

Tramway ligne T4

Du 2 octobre au 8 décembre 2017 : travaux de maintenance. / Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne / Période : à partir de 21h / Dates : du 2 octobre au 8 décembre sauf weekend / Un service de bus de remplacement est mis en place, avec desserte des gares intermédiaires.

source : Vianavigo

